Trump vihjaili jälleen väkivallalla ja ehdotti Clintonille aseettomia turvamiehiä: ”Katsotaan mitä hänelle sitten tapahtuu”

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump aiheutti perjantaina jälleen kerran hämmennystä lausunnoillaan. Nyt hän ehdotti, että demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clintonin turvamiehet voisivat jättää aseensa pois, uutistoimisto Reuters kertoo.

”Minusta hänen turvamiehiensä tulisi jättää aseensa. Heidän tulisi luovuttaa aseensa. Heidän tulisi luovuttaa aseensa välittömästi, mitä te ajattelette?” Trump messusi kannattajilleen Miamissa.

Trumpin mukaan aseiden pois jättäminen olisi paikallaan, koska Clinton ”ei halua aseita”.

”Ottakaa ne, niin katsotaan mitä hänelle käy. Ottakaa heidän aseensa pois. Okei, se on hyvin vaarallista”, Trump jatkoi ja viihdytti kannattajiaan.

Yhdysvaltain salainen palvelu on turvannut molempien ehdokkaiden kampanjointia jo kuukausien ajan. Clintonin tukijoukoissa Trumpin lausunto tuomittiin tuoreeltaan.

”Donald Trump vihjaili jälleen kerran Hillary Clintoniin kohdistuvalla väkivallalla tänään”, Elizabeth Shappell Clintonin kampanjaa seuraavasta Correct The Record -ryhmästä sanoi.

Republikaanien edellisen presidenttiehdokkaan Mit Romneyn vaalikampanjassa vuonna 2012 työskennellyt politiikan konsultti Stuart Stevens sanoi yhteisöpalvelu Twitterissä, että ”Yhdysvaltain salaisen palvelun tulisi tutkia tämä uhkaus”.

Myöhemmin Stevens jatkoi: ”Kampanjat vetävät aina hulluja puoleensa ja heidät täytyy vain kitkeä joukosta. On vain epätavallista asettaa yksi ehdolle.”

Campaigns always attract random nuts who have to be weeded out. It's just unusual to nominate one. https://t.co/UR8IIqPlDT