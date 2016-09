Tätä kirjoitettaessa lauantaina iltapäivällä YK:n neljäkymmentä avustusrekkaa seisoi yhä Turkin ja Syyrian rajalla.

Avustusrekkoihin on pakattu ruokaa kuukaudeksi 80 000 ihmiselle, lääkkeitä ja vaatteita sekä leluja lapsille, jotka asuvat Syyrian kapinallisten hallitsemalla alueella Aleppon itäosissa.

Saarrettua kaupunginosaa pommitettiin tauotta viikkojen ajan ennen kuin tulitauko alkoi maanantaina. Pommitusalueiden olosuhteita on kuvattu maanpäälliseksi helvetiksi.

Silti avustusrekat odottivat yhä pääsyä hätäalueille rakoilevan tulitauon viidentenä päivänä.

Avustuskuljetusten vapaa pääsy on kirjattu tulitaukosopimukseen, jonka Yhdysvallat ja Venäjä muotoilivat viikko sitten.

Avustusrekkojen seisottaminen on traaginen todiste siitä, kuinka Venäjän ja Yhdysvaltojen yhteistoiminta Syyriassa lepää tyhjän päällä. Syyrian sodan kuolettavan pattitilanteen purkaminen ei näytä olevan Washingtonin eikä Kremlin käsissä.

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ja YK:n edustajat ovat syyttäneet Syyrian hallitusta lupien panttaamisesta avustuskuljetuksille ja vaatineet Venäjää painostamaan suojattiaan Bashar al-Assadia.

Venäjä taas on syyttänyt lännen tukemia kapinallisia siitä, etteivät he ole suostuneet vetäytymään asemistaan Turkista Aleppoon johtavan tien varrelta. Venäjän mukaan juuri kapinallisten tottelemattomuus on ongelma.

Kun seitsenpäiväiseksi määritellyn tulitauon koeaika lähestyi loppuaan viikonloppuna, Venäjän ja Yhdysvaltojen diplomaattinen sapelinkalistelu kiihtyi entisestään.

Venäjä haluaisi vahvistaa tulitaukosopimuksen YK:n turvaneuvostossa. Yhdysvallat ei kuitenkaan suostu luovuttamaan turvaneuvoston jäsenille yksityiskohtaisia tietoja sopimuksesta ja sen ehdoista.

Venäjä syyttää Yhdysvaltoja salailusta. Turvaneuvoston on mahdoton tehdä päätöksiä, ellei käytettävissä ole kaikkia mahdollisia tietoja, se sanoo.

Yhdysvallat on perustellut tietojen panttaamista sillä, että tietojen paljastaminen uhkaa joidenkin sen tukemien Syyrian kapinallisjärjestöjen turvallisuutta.

Sopimuksen yksityiskohdat ovat siis hämärän peitossa. Se tiedetään, että viikon mittaista tulitaukoa pitäisi seurata Yhdysvaltojen ja Venäjän koordinoituja iskuja jihadistijärjestöjä kuten Isisiä vastaan.

Jos näin pitkälle edetään, sopimus olisi voitonaskel Vladimir Putinille. Venäjä nousisi Syyrian sodassa tasa-arvoiseksi toimijaksi Yhdysvaltain rinnalle.

Sopimuksen edetessä Yhdysvallat saattaisi puolestaan joutua taipumaan myönnytyksiin suhteessa al-Assadiin, jonka syrjäyttämistä Yhdysvallat on vaatinut sodan alusta asti.

Tällaiset myönnytykset olisivat myrkkyä Yhdysvaltojen tukemille kapinallisjärjestöille, jotka eivät itse edes ole allekirjoittaneet tulitaukosopimusta. Ne ovat laskeneet aseensa Yhdysvaltojen toiveesta mutta tuskin taipuvat myönnytyksiin al-Assadin suhteen.

Tässä on Syyrian sodan koko kuva:

Liikkuvia osia ja erisuuntaisia intressejä on niin paljon, ettei kokonaisuus ole kenenkään hallinnassa. Yhdysvallat yrittää pitää kiinni maailman ainoan supervallan asemasta, vaikka todellisuudessa sen vaikutusvalta Syyrian sodan toimijoihin on rajallinen.

Venäjä taas pyrkii käyttämään Syyrian sotaa vipuvartena, joka auttaisi sitä nousemaan puulaakisarjasta maailmanpolitiikan isojen pelureiden kerhoon.

Todellisuudessa Venäjä ja Yhdysvallat ovat molemmat vaarassa upota yhä syvemmälle Syyrian suohon.

Maailmanpoliittisen arvovaltapelin varjossa neljäkymmentä avustusrekkaa odottaa pääsyä Aleppoon, jossa neljännesmiljoona ihmistä elää keskellä maanpäällistä helvettiä.

Heille sota on ollut arkipäivää viisi vuotta. He uskovat ehkä kaikkein vähiten siihen, että Yhdysvallat tai Venäjä voisivat pysäyttää sodan, ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Heille riittäisi pienikin lievittävä armopala.

Jopa armopalan ojentaminen vaikuttaa Syyrian sodassa lähes mahdottomalta tehtävältä.