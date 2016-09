Viranomaiset: Kuutta ihmistä Philadelphiassa ampunut vihasi poliiseja

Asemies haavoitti kahta philadelphialaispoliisia ja kolmea sivullista sekä surmasi yhden ihmisen perjantai-iltana Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ampujan motiivina oli viha poliiseja kohtaan, viranomaiset arvioivat lauantaina.

Pakoon lähtenyt ampuja itse kuoli yhteenotossa viranomaisten kanssa. Philadelphia Inquirerin mukaan hänet on tunnistettu, ja mies oli tekohetkellä 25-vuotias.

Ajoneuvossaan istuneeseen poliisiin Sylvia Youngiin osui ainakin kahdeksan laukausta, kertoi poliisipäällikkö Richard Ross lauantaina lehdistötilaisuudessa. ”Mies vain käveli paikalle ja avasi tulen. Hän ei sanonut mitään,” Ross sanoi.

Poliisi on löytänyt sekavaksi kuvaillun kirjeen, jonka se arvelee olevan epäillyn ampujan kirjoittama. Kirjeen kirjoittaja ilmaisee Rossin mukaan vihaansa poliiseja ja ehdonalaisvalvojia kohtaan.

Myös poliisin tiedottaja John Stanford kuvasi yhteisöpalvelu Twitteriin kirjoittamassaan viestissä, että ampujaa ”ajoi viha”.

1 @PhillyPolice Sgt, 1 Penn Officer, 4 innocent civilians shot by an individual driven by hatred. #senseless

Pray for them & their families