Venäjä äänestää tänään duuman vaaleissa – HS vieraili Karjalassa, jossa valtapuolue joutuu muuta maata tiukemmalle

Fakta Äänestysaktiivisuus jäänee heikoksi Viikko ennen vaaleja tehdyssä tutkimuslaitos Vtsiomin kyselyssä Yhtenäinen Venäjä saisi 41,1 prosenttia äänistä, populistinen LDPR 12,6, kommunistipuolue 7,4 ja Oikeudenmukainen Venäjä 6,4 prosenttia äänistä. Kaikki muut puolueet jäisivät selvästi alle 5 prosentin äänikynnyksen. Venäjän Karjalassa Yhtenäinen Venäjä sai vuonna 2011 viime duumanvaaleissa 32,3 prosenttia äänistä, kommunistipuolue 19,3, LDPR 17,9, Oikeudenmukainen Venäjä 20,6 ja Jabloko 6,2 prosenttia äänistä. Äänestysaktiivisuus on jäämässä ennätyksellisen heikoksi. Vtsiom nosti silti ennustettaan aktiivisuudesta perjantaina 45 prosentista noin 50 prosenttiin.

Venäläiset äänestävät tänään duumanvaaleissa eli parlamentin alahuoneesta ja lukuisissa alue- ja paikallisvaaleissa. Vaaleihin lähdetään huomiota herättävän laimean kampanjoinnin merkeissä.

Presidentti Vladimir Putin pyysi torstaina televisiossa kansaa uurnille äänestämään ”Venäjän puolesta”. Vetoomus tuonee lisä-ääniä valtapuolue Yhtenäiselle Venäjälle, joka voittaa vaalit joka tapauksessa.

Valtapuolueelle on tärkeää yrittää osoittaa, että vaalitulos on laillinen ja hyväksyttävä kansalaisten silmissä. Se ei ole ihan helppo tehtävä – varsinkaan Venäjän Karjalassa, jossa puolueen kannatus on perinteisesti selvästi pienempi kuin muualla.

Karjalassa on edes jonkinlaisen poliittisen kamppailun piirteitä. Niinpä siitä on tänä vuonna tullut Venäjän vaalien näyteikkuna.

Tärkein syy tähän on Galina Širšina, Petroskoin syrjäytetty pormestari, joka istuu kantakahvilansa pöydässä Petroskoin keskustassa. Kaupungin johtoon hänet valittiin liberaalin oppositiopuolue Jablokon tuella.

”Valtapuolue ei voittaisi rehellisissä vaaleissa, koska heillä ei ole työstään tuloksia, mitä esitellä. Pitää keskittyä taloudenhoitoon eikä politikointiin.”

Širšinan ja Karjalan johtajan Aleksandr Hudilaisen konflikti johti siihen, että 41,9 prosentin äänisaaliilla pormestariksi valittu Širšina sai potkut. Eron oikeutusta ratkotaan nyt Venäjän korkeimmassa oikeudessa.

Širšina ei vieläkään ole Jablokon jäsen, mutta hän on duumanvaaleissa ehdolla sen listalta. Ennusteissa Jablokon ei uskota yltävän duumaan, mutta Karjalan alueparlamenttiin se voi saada paikkoja. Kaupunginvaltuuston vaaleista petroskoilainen oikeus sulki pois Jablokon puoluelistan muodollisten rekisteröintirikkeiden takia.

”Se on kipeä asia tukijoillemme, jotka voivat jättää kokonaan äänestämättä. Me yritämme selittää heille, että olemme edelleen mukana vaaleissa”, Širšina toteaa.

Hudilainen johtaa valtapuolueen listaa alueparlamenttivaaleissa. Yhtenäisen Venäjän toimiston vieressä kahvila Begemotissa istuu Gennadi Sarajev, joka johtaa valtapuolueen kampanjointia Karjalassa. Toimittajan edessä hän järjestää näytöksen, jossa käskee kahta paikalle tullutta miestä hoitamaan uudet ikkunat suurperheen äidille, koska tämä on valitellut, että vanhoista ikkunoista vetää.

”Duumanvaaleissa korostamme, että Yhtenäinen Venäjä tarkoittaa vakautta. Ihmisillä on suuri tarve saada tuntea olonsa turvatuksi”, Sarajev sanoo.

Taktiikka tuottaa tulosta Derevjannojen eli Järvenojan kylässä, joka sijaitsee 25 kilometriä epätasaista tietä Petroskoista kaakkoon. Puiden takaa vilkkuu Äänisjärvi.

Eläkkeellä oleva opettaja Nina Vorobei, 60, vetelee kasvimaasta lantun kokoisia punajuurenmurikoita. Hän aikoo äänestää Yhtenäisen Venäjän edustajia. Odotukset tulevasta ovat vaatimattomia.

”En halua, että elämä muuttuu huonommaksi.”

Vorobein eläke on noin kaksisataa euroa. Mies rakensi kodikkaan omakotitalon, joka lämpiää puilla. Kaasupullosta saa hellaan tulen.

Käymälä on ulkona, mutta se on pieni haitta. Siemenperunat odottavat jo kuistilla ensi vuotta.

”Aiemmin huolehdin vain siitä, että perunasadosta tulee varmasti tarpeeksi hyvä, että kaikille riittää ruokaa. Nyt pystyn jo ajattelemaan kukkien kasvattamistakin”, hän iloitsee.

Vorobein isälle rakennettiin mökki talon viereen, ja niin 84-vuotiaan miehen ei tarvinnut mennä palvelutaloon.

”Moni pelkää sitä, mitä muutokset toisivat tullessaan. Haluan tuntea itseni suojelluksi.”

On jääkaapit, pakastimet, televisiot, auto ja sairauksiin lääkkeet. Vorobei myös arvostaa ruumiillista työtä, jota pääsee tekemään puutarhassa – onhan se toista kuin tietokoneen näpyttely.

Maaseudun ja kaupunkien välillä ammottaa railo. Vuoden 2011 vaalien vilpillisyys oli liikaa varsinkin suurkaupunkien venäläisille, mikä johti katuprotesteihin.

Vorobei ei usko, että ainakaan heidän kylässään vääristellään äänestystulosta.

”Olen itse ollut viime vuosiin saakka mukana vaalilautakunnissa. Meidän äänestyspaikallamme ei ole ollut mitään rikkeitä. Jos en voi tähän uskoa, niin mitä jää jäljelle?”

Tänä vuonna itse ääntenlasku sujunee pääosin rehellisesti, arvioi myös vaaleja tarkkailevan riippumattoman Golos-liikkeen Gleb Jarovoi Petroskoissa. Kun valtapuolueen edustajat ovat saaneet pääosan televisioajasta, vaalitulos ei silti heijasta äänestäjien todellista mielipidettä.

”Koska kampanjointi on ollut vaisua, vaaleista tulee verkostojen välinen kisa. Se, joka kykenee aktivoimaan eniten verkostojaan, menestyy.”

