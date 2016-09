26 ihmistä loukkaantui räjähdyksessä Manhattanilla

Washington

Ainakin 26 ihmistä loukkaantui, kun Chelsean kaupunginosassa Manhattanilla tapahtui räjähdys lauantai-iltana noin kello 20.30 paikallista aikaa (kello 03.30 sunnuntaiaamuna Suomen aikaa). Alustavien tietojen mukaan yksikään vamma ei ole hengenvaarallinen.

Poliisin mukaan kyse oli itse tehdystä räjähteestä, joka oli sijoitettu roska-astiaan tai sen viereen. Räjähdyksen voimasta läheisen talon alakerran ikkunat särkyivät. Rakennuksessa sijaitsi sokeiden yhdistys.

Uutiskanava CNN:n mukaan roska-astian läheltä oli löydetty myös jonkinlainen rakennustyömailla käytettävä työkalulaatikko.

Sekä liittovaltion poliisi FBI että terrorisminvastaisen yksikön tutkijat ovat paikalla ja tarkistavat aluetta pommikoirien kanssa uusien räjähteiden varalta.

Räjähdys tapahtui Chelsean kaupunginosassa lähellä 23. kadun ja 6. Avenuen kulmaa. Poliisi on sulkenut 23:nnen kadun useiden korttelien matkalta. Myös läheiset metropysäkit on suljettu.

Räjähdys tapahtui lauantai-iltana ennen kuin maailman johtajat kokoontuvat Manhattanille YK:n yleiskokoukseen, joka pidetään ensi viikolla.

Lauantaiaamuna myös toinen pommi räjähti roska-astiassa rantakävelykadun varrella Seaside Parkin rantakaupungissa New Jerseyssä. Kukaan ei loukkaantunut.

New Jerseyn räjähteeseen oli sijoitettu jonkinlainen ajastin. Yksi mahdollisuus oli, että pommi oli ajastettu räjähtämään merijalkaväen juoksun aikana, jonka oli määrä alkaa samana aamuna.

Lauantai-iltana ei ollut tiedossa, liittyivätkö räjähdykset toisiinsa.

Republikaanien presidenttiehdokas, Manhattanilla asuva Donald Trump puhui räjähdyksestä kampanjatilaisuudessa Coloradossa lauantai-iltana, vaikka sen syy ei ollut vielä selvä.

“Voi pojat, millaisia aikoja elämme – meidän on paras ryhtyä erittäin koviksi”, Trump sanoi The New York Times -lehden mukaan.