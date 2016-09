HS New Yorkissa: Tuhoisa räjähdys Manhattanilla kiristi tunnelmaa ja turvatoimia

New York

Terrorilla on erityinen merkitys New Yorkissa, ja se nousi heti pintaan, kun voimakas räjähdys Manhattanin länsilaidalla lennätti sirpaleita ja rikkoi ikkunoita lauantai-iltana.

Poliisin mukaan 29 ihmistä sai räjähdyksessä vammoja, mutta kenelläkään heistä ei ole hengenvaaraa.

Räjähdys tapahtui ilmeisesti roskasäiliössä 23. kadulla, 6. ja 7. Avenuen välissä. Poliisi löysi painekattilaan pakatun toisen mahdollisen räjähteen samalta alueelta ja kuljetti sen tuhottavaksi.

Valvontakameroiden ja kännyköiden kuvissa näkyi, miten räjähdys levitti pölypilven ja ihmiset pakenivat juosten vilkkaalla asuin- ja viihdealueella kesken lauantai-illan vilkkainta aikaa.

Aamulla tapahtumapaikka oli edelleen eristettynä usean korttelin säteellä. Sunnuntai alkoi New Yorkissa tavallistakin hiljaisempana, vain hälytysajoneuvojen sireenien rikkoessa rauhaa.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio sanoi yöllä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että kyseessä oli ”tahallinen teko”, mutta yhteyksistä terrorismiin ei ainakaan vielä ole tietoa.

Yhteys syntyi kuitenkin heti New Yorkin asukkaiden korvien välissä. Vain viikkoa aiemmin kaupungissa muistettiin 11. syyskuuta 2001 tapahtunutta suurta terrorihyökkäystä, jossa World Trade Centerin tornit sortuivat ja yli 3 000 ihmistä kuoli. Se oli kaupungin nykyhistorian traumaattisin päivä, ja sen muistoa vaalitaan monin tavoin.

Lauantaina tunnelmaa kiristi myös se, että viereisessä New Jerseyn osavaltiossa putkiräjähde räjähti roskasäiliössä vain tunteja ennen kuin paikan oli määrä olla ihmisjoukko asevoimien hyväntekeväisyystapahtumassa.

STEPHANIE KEITH / Reuters

Chelsean kaupunginosa kuuluu siihen New Yorkiin, joka on terrorihyökkäysten jälkeen kukoistanut kulttuurin, ravintoloiden ja viihteen keskuksena.

Yksi houkutin on se, että alue on turvallinen. New York on muuttunut tavanomaisen rikollisuuden keskuksesta yhdeksi Yhdysvaltain turvallisimmista suurkaupungeista. Lauantai-iltana turvallisuudentunne jälleen järkkyi.

Lisäksi New York valmistautuu taas kerran vuosittaiseen YK:n yleiskokouksen huippukokousviikkoon, jonka aikana turvatoimet ovat massiivisia ja liikenneruuhkat ovat sen mukaisia.

Mikään ei viittaa siihen, että räjähdyksellä olisi yhteyttä YK-viikkoon.

Yksi epäsuora yhteys voi olla se, että Manhattanin itälaidalla turvatoimet olivat jo entuudestaan äärimmäiset. Minkään esineen jättäminen jalkakäytävälle ei tulisi kyseeseenkään. Länsipuolella poliisien läsnäolo on huomattavasti vähäisempää.

Räjähdyksen jälkeen Manhattanin keskiosan liikenne on nyt poikki sekä YK:n päämajan seudulla idässä että Chelseassa lännessä.

Vielä yhden ylimääräisen tason tapahtumaan tuo Yhdysvaltain presidentinvaalikampanja.

Republikaanisen puolueen ehdokas Donald Trump on pitänyt turvallisuutta tai paremminkin turvattomuutta pääteemanaan. Hän puhuu jatkuvasti erilaisista uhista, jotka nykyinen hallitus on aiheuttanut ja hän pystyy korjaamaan.

Trump otti pommiräjähdyksen käyttöönsä välittömästi.

”Joka päivä, kun rajamme ovat auki, viattomat amerikkalaiset joutuvat uhreiksi ja kuolevat. Ja se tapahtuu joka ikinen päivä”, Trump sanoi kannattajilleen Texasissa. Siinä vaiheessa räjähdyksen syistä ei tiedetty vielä yhtään mitään.

Demokraattien ehdokas Hillary Clinton vuorostaan sanoi toimittajille lentokoneessa, että asioista pitäisi saada tietoa ennen kuin niitä arvioi.

New Yorkin pommiräjähdys on joka tapauksessa nyt kaiken muun ohessa osa Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjaa.

RASHID UMAR ABBASI / Reuters

Prinssi William riensi auttamaan eteensä kaatunutta sotilasta

Republikaanien presidenttiehdokas Trump kommentoi New Yorkin räjähdystä

Donald Trump kommentoi New Yorksissa lauantai-iltana tapahtunutta räjähdystä.