Vaalipeli koveni Pihkovassa – Ukrainan sodan saloja paljastanut oppositiosankari yrittää Venäjän duumaan

Opettajakoulutuslaitoksen pihalla Pihkovassa oli sunnuntaina iltapäivällä vauhdikas tunnelma. Kansallispukuiset lapset soittivat kanteletta, lauloivat ja tanssivat. Runsaan metrin mittainen poika veteli asfaltilla ripaskaa taidokkaasti.

Järjestäjät tarjosivat vaalipäivän kunniaksi äänestämään vaivautuneille viihdettä. Venäjä valitsi sunnuntaisissa vaaleissa uuden 450-jäsenisen parlamentin alahuoneen eli duuman.

”Yhtenäistä Venäjää, presidentin puolesta”, vastasi 35-vuotias sairaanhoitaja Jana Skrjarova kysymykseen, ketä tuli äänestettyä. ”Asumme Venäjällä, meidän on ratkaistava itse tulevaisuutemme. Vaikken kyllä tiedäkään, riippuuko se duumasta.”

Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä mielletään presidentin puolueeksi, joka se alun perin onkin. Presidentti Vladimir Putinin suuret kannatusluvut eivät tosin ole estäneet valtapuolueen kannatuksen laskua. Yhtenäinen Venäjä on silti ollut mielipidetiedusteluissa ylivoimainen, ja uusitun vaalijärjestelmän uskotaan takaavan valtapuolueelle vankan enemmistön parlamentissa.

Slopyginon pikkukylässä Palkinon aluepiirissä on leppoisampi tunnelma. Kylän 400 asukkaasta toistakymmentä prosenttia on käynyt äänestämässä parin ensimmäisen tunnin aikana ja järjestäjät uskovat, että samaan 50 prosentin äänestysaktiivisuuteen päästään kuin ennenkin.

Kylästä on linnuntietä matkaa Latvian ja Viron rajalle vain kolmisenkymmentä kilometriä. Monella täkäläisellä on sukulaisia rajojen takana ja taskussa kahden maan passi. Kaksoiskansalaisuus on kätevä, jos on käytävä Schengen-alueella kaupassa ja mummolassa, mutta aivan harmiton se ei ole.

”Naapuripiirissä on ollut välillä vaikeuksia löytää riittävästi ehdokkaita, kun kaksoiskansalaisia on niin paljon”, valittelee opettaja Ljubov Žiltsova kotikylänsä äänestyspaikalla. Kaksoiskansalaiset eivät nimittäin ole Venäjällä vaalikelpoisia.

Žiltsova on liberaalipuolue Jablokon jäsen ja tätä nykyä täysverinen poliitikko. Hänet nimittäin valittiin Pihkovan alueparlamenttiin varasijalta sen jälkeen, kun Jablokon alkuperäinen edustaja Lev Šlosberg oli potkaistu sieltä viime vuonna ulos.

Alueparlamentti erotti Šlosbergin äänin 41–3 sillä perusteella, että hän oli edustanut kansalaisjärjestöä oikeudessa eikä alueparlamentaarikon pitäisi toimia niin.

Todellinen syy oli ilmeisesti jotain aivan muuta. Šlosberg nimittäin julkaisi ensimmäisenä Pskovskaja Gubernija -lehdessään uutisia Ukrainassa kuolleista maahanlaskujoukkojen sotilaista, jotka haudattiin loppukesällä 2014 Pihkovan multiin. Uutinen teki hänestä valtakunnallisen oppositiojulkkiksen ja samalla paikallisten vallanpitäjien inhokkilistan ykkösen. Tuntemattomat hyökkääjät pahoinpitelivät sankarin viime vuonna sairaalakuntoon.

Nyt Šlosberg on Jablokon puoluelistan ykkösnimi Pihkovassa. Sunnuntaina ei näyttänyt lupaavalta: valtakunnalliset mielipidetiedustelut eivät ennusta liberaalipuolueelle äänikynnyksen ylitystä. Sitä paitsi Pihkovan kovaotteisen kuvernöörin Andrei Turtšakin isä on Putinin vanhoja kavereita.

Täällä valtapuoluetta haastaa kommunistien ja räyhäkansallisten žirinovskilaisten lisäksi lähinnä demaripuolueeksi julistautunut Oikeudenmukainen Venäjä. Tämä alun perin Kremlin luomukseksi arveltu puolue on saanut joidenkin paikallisten liikemiesten tuen.

Tilanne voi siis käydä vaalipäivänä vähän opposition keulahahmon hermoille.

”Minulla ei ole aikaa vastata kysymyksiinne, soittakaa huomenna!” Šlosberg ärähtää puhelimeensa. No, Helsingin Sanomista luultavasti olisi hänelle korkeintaan hieman haittaa.

”Vastapropaganda on ollut paikallisissa tiedotusvälineissä aika kovaa”, Ljubov Žiltsova sanoo. ”Erityisesti Krimin jälkeen.”