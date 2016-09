DN: Tieto Venäjältä tulevasta uhkasta vaikutti Gotlannin aseistamiseen

Tukholma. Tieto aiempaa suuremmasta Ruotsiin kohdistuvasta uhasta vaikutti siihen, että Ruotsi päätti Gotlannin saaren aseistamisesta uudelleen nopeutetussa aikataulussa, kertoo Dagens Nyheter.

Lehden lähteiden mukaan uhkatason katsotaan kohonneen aiemmasta, ja uhka tulee Venäjältä. Tiedossa ei kuitenkaan ole tarkemmin, minkälaisesta uhasta on kyse, sillä asian yksityiskohdat on leimattu salaisiksi.

Sekä Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén että puolustusministeri Peter Hultqvist ovat syyskuun aikana puhuneet julkisuudessa heikentyneestä turvallisuustilanteesta.

Puolustusvoimien johto on lisäksi tarkastanut joukkojen valmiutta ennalta ilmoittamatta. 150 sotilasta lähetettiin tässä yhteydessä Gotlantiin, missä ne määrättiin kuluneella viikolla pysymään. Samassa yhteydessä Ruotsi teki päätöksen aikaistaa jo suunniteltua Gotlannin uudelleenmilitarisointia kokonaisuudessaan.

Gotlannissa ei tätä ennen ole ollut pysyviä sotajoukkoja yli kymmeneen vuoteen.

”Jokin on muuttunut tiedustelun tarjoamassa kuvassa. Mutta me kansalaiset emme tiedä mikä. Sitä vastoin näemme seuraukset. Joukkojen nopea sijoittaminen Gotlantiin on poikkeuksellista”, sanoo tiedusteluun erikoistunut Lundin yliopiston professori Wilhelm Agrell DN:lle.

Puolustusministeri Hultqvist ei halua kommentoida tietoja uhkakuvasta DN:lle.

Komentaja Bydén totesi viime viikolla Gotlannin puolustuksen vahvistamisen yhteydessä, että sotilaallisen yksittäisen iskun todennäköisyys Ruotsissa on yhä vähäinen.