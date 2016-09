Maailman vanhimmat ongenkoukut löytyivät luolasta Japanissa

Arkeologit ovat löytäneet maailman vanhimmiksi arvellut ongenkoukut Japanille kuuluvalla Okinawan saarella sijaitsevasta luolasta.

Koukkupari, jonka iäksi arvioidaan noin 23 000 vuotta, on veistetty kotilon kuoresta, uutisoi tutkimuksesta kertova Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ihmisten uskotaan eläneen niukoista luonnonvaroista huolimatta japanilaissaarella jo ainakin 30 000 vuotta sitten.

Löytö antaa tutkijoiden mukaan viitteitä siitä, että tuon aikakauden merenkulkuun liittyvä tekniikka oli kehittyneempää kuin aiemmin on luultu.

Ihmiset alkoivat asuttaa rannikkosaaria noin 50 000 vuotta sitten. Kalastus oli ihmisille tärkeää jo varhain, mutta on epäselvää, millaisten vaiheiden kautta kalastusvälineet tarkalleen ovat kehittyneet. Todisteita on rajoitetusti Indonesiasta ja Papua-Uudesta-Guineasta.

Uusi löytö osoittaa, että merenkulkuun liittyvä varhainen esineistö on levinnyt maantieteellisesti laajalle alueelle Tyynellämerellä.

Timorin saarelta on aiemmin löytynyt ongenkoukkuja, joilla arvellaan olevan 16 000 vuotta ikää, ja Papua-Uudesta-Guineasta puolestaan on kaivettu ainakin 18 000-vuotiaita koukkuja.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä julkaisusarjassa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).