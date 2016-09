Samoalla ei oltu uskoa rakeita – viranomaiset joutuivat julkaisemaan satelliittikuvia

Tyynellämerellä sijaitsevalla Samoalla asukkaat kummastuivat perjantaina sataneita rakeita niin, että osa epäili kyseessä olleen pilan.

Samoan keskilämpötila on noin 29 astetta. Ilmasto on merellisen trooppinen.

”Koska raekuuro oli niin odottamaton, monet epäilivät sitä keksityksi. Meidän piti julkaista satelliittikuvia rakeisiin johtaneista olosuhteista, jotta ihmiset uskoisivat sateen todelliseksi”, Samoan meteorologian laitoksen päämeteorologi Luteru Tauvale kertoi brittiläiselle The Guardian -lehdelle.

Rakeita satoi Savai’in saaren itäosissa. Kuuro kesti noin 15 minuuttia. Alueella myös satoi runsaasti ja tuuli kovaa, The Guardian kertoo.

”Tämä ilmiö on meille epätavallinen, koska rakeita on yleensä vain viileissä maissa kuten Uudessa Seelannissa. Mutta on sellaista tapahtunut Samoalla ennenkin”, Tauvale kertoi Samoa Observer -lehdelle.

Hänen mukaansa Samoalla satoi rakeita myös 2011.