Viisi räjähdettä löytyi New Jerseystä – NBC: Viranomaiset pelkäävät terroristisolun aktivoituneen

Viisi räjähteiksi epäiltyä laitetta on löydetty juna-aseman lähistölle jätetystä selkärepusta Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsevasta New Jerseyn osavaltiosta, kertoo The Guardian -lehti.

Yksi laitteista laukesi, kun pommiryhmän käyttämä robotti yritti tehdä sitä vaarattomaksi Elizabeth-nimisen kaupungin aseman seudulla.

Uutiskanava NBC:n mukaan purkukohteena olleen laitteen räjähdyksestä syntyi kova ääni.

”Äänen voimakkuuden perusteella voi arvioida, että laitteen lähellä olleet ihmiset olisivat voineet loukkaantua vakavasti, kertoi kaupungin pormestari Christian Bollwage NBC:n mukaan.

Kenenkään ei ole kerrottu loukkaantuneen räjähteistä.

Christian Bollwagen mukaan purkutyön kohteena ollut laite räjähti puoli yhden aikaan maanantain vastaisena yönä paikallista aikaa. Sivulliset olivat löytäneet laitteet sisältäneen selkärepun edellisenä iltana roska-astiasta ja ilmoittaneet siitä välittömästi poliisille.

Neljän muun laitteen purkuyritykset jatkuivat maanantaiaamulla Suomen aikaa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johdolla.

Elizabethin lento- ja junaliikenne pysäytettiin räjähdelöytöjen takia.

Samaan aikaan FBI kiisti aiemmin julkisuudessa levinneet tiedot, joiden mukaan se olisi pidättänyt viisi New Yorkin lauantaiseen räjähdeiskuun osallistumisesta epäiltyä ihmistä. Räjähdyksessä loukkaantui 29 ihmistä.

NBC:n mukaan viranomaiset pelkäävät usean henkilön muodostaman terroristisolun nyt aktivoituneen New Yorkin ja New Jerseyn alueella.

Aiemmin lauantaina New Jerseyn Seaside Parkin rantakaupungissa räjähti laite, joka viranomaisten mukaan muistutti tekniikaltaan juna-aseman läheltä löytynyttä räjähdettä. Myös Seaside Parkin laite oli jätetty roska-astiaan.