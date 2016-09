Suomen vastarintaliikkeen sisarjärjestö kasvattaa toimintaansa Ruotsissa – pohjoismaiset yhteydet vahvoja

Tukholma

Tiedot Helsingin asema-aukion kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä ovat kantautuneet myös Ruotsiin, missä niistä uutisoitiin viikonloppuna.

Äärijärjestö Suomen vastarintaliikkeen mielenosoitus ja sen tapahtumat pantiin merkille muun muassa rasisminvastaisessa järjestössä Expossa, joka seuraa Suomen vastarintaliikkeen sisarjärjestön, Svenska motståndsrörelsenin toimintaa Ruotsissa.

Expon tutkija Jonathan Leman toteaa, että Suomessa on syytä pitää mielessä, että pohjoismaisesti toimivassa vastarintaliikkeessä on kyse laajasti rikollistaustaisesta ja väkivaltaan kykenevästä ryhmästä, vaikkei se nykytilassaan ole kovin voimakas.

”Nykytilassaankin organisaatio on uhka ihmisille, jotka eri tavoin asettautuvat sen tielle”, Leman sanoo.

Suomen vastarintaliikkeen yhteydet pohjoismaisiin vastaaviin liikkeisiin ovat tiiviit. Käytännössä kyse on yhdestä verkostosta, Nordiska motståndsrörelsenistä, jolla on pohjoismaiset haarat ja jota johdetaan Ruotsista.

Ruotsin haara Svenska motståndsrörelsen, on huomattavasti vanhempi kuin Suomen vastarintaliike. Se perustettiin nykymuodossaan jo 1997, kun Suomen haara sai alkunsa 2008. Järjestöä johtaa vuodesta 2015 alkaen Simon Lindberg, joka on myös koko pohjoismaisen liikkeen johtaja.

Turvallisuuspoliisi kuvaa liikkeen tavoitteeksi totalitaarisen hallinnon luomista vallankumouksen kautta.

Liike itse kertoo verkkosivuillaan pyrkivänsä muun muassa uuden pohjoismaisen valtion perustamiseen. Valtiossa olisi yhteinen valuutta ja puolustus. Maahanmuutto lopetettaisiin täysin ja jo tulleet palautettaisiin. EU:sta pitäisi erota.

Pohjoismaiset liikkeet muun muassa osoittavat mieltään yhdessä, kuten ne tekivät viimeksi Ruotsin Borlängessä toukokuussa.

Ne myös osallistuvat toistensa tapahtumiin. Viimeksi elokuussa Ruotsin, Norjan ja Suomen järjestöjen edustajat kokoontuivat yhteisille pohjoismaisille päiville Ruotsin Smålantiin, liike kertoo sivuillaan.

Uppsalan yliopiston ääriliikkeiden tutkija Heléne Lööw näkee Ruotsin liikkeen toiminnassa yhteyksiä puolisotilaallisten SA-joukkojen toimintaan Hitlerin Saksassa: järjestö on ekslusiivinen, se asettaa jäsenilleen tiukkoja vaatimuksia, tarjoaa sisäistä koulutusta, harjoituksia ja tuottaa ja jakelee erilaista propagandaa, Lööw kirjoittaa kirjassaan Nazismen i Sverige.

Liikkeen piirissä tai läheisyydessä toimineilla on taustallaan lukuisia rikostuomioita.

Expo kartoitti liikkeen rikollista taustaa vuoden 2014 alussa. Edellisvuonna aktiivisista 119 liikkeen edustajasta 65 oli tuomittu rikoksesta. Hieman yli puolet oli tuomittu jonkinlaisesta väkivallasta, muun muassa murhasta tai pahoinpitelystä. Hieman alle puolet oli tuomittu aselain rikkomisesta ja hieman alla viidennes kerran tai useammin kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

Uudempia tietoja ei ole. Expon mukaan tilanne ei silti ole juuri muuttunut.

”Kuva voimakkaan rikollisesta liikkeestä on ennallaan”, Leman sanoo.

Viimeksi tammikuussa Tukholmassa järjestetyn liikkeen mielenosoituksen yhteydessä syntyi levottomuuksia. Viime ajoilta muistetaan lisäksi muun muassa hyökkäys Kärrtorpin rasisminvastaiseen mielenosoitukseen 2013, josta tuomittiin sekä liikkeen edustajia että vasemmistoaktivisti.

Viime aikoina Ruotsin vastarintaliikkeen toiminta on laajentunut.

Expo laskee, että liike järjesti viime vuonna edellisvuoteen verrattuna yli kaksinkertaisen määrän erilaista aktiviteetteja, kuten mielenosoituksia, erilaista propagandan levitystä tai sosiaalisia tilaisuuksia. Kokonaisuudessaan äärioikeistolaistenliikkeiden toiminta kuitenkin väheni viime vuonna Ruotsissa hiukan edellisvuodesta.

Vastarintaliikkeen laajenemisen taustalla on pääosin, että toinen Ruotsissa näkyvästi toiminut oikeistolainen ääriliike Svenskarnas parti hajosi heikosti menneiden kunnallisvaalien 2014 jälkeen. Osa sen aktiiveista on nyt siirtynyt Svenska motståndsrörelsenin riveihin ja siitä on tullut johtava liike äärioikeistolaisten ja uusnatsististen ryhmittymien parissa, Leman sanoo.

Vastarintaliikkeellä on tätä nykyä edustaja myös kunnallistasolla, Ludvikan kunnanvaltuustossa Taalainmaalla, jonne liikettä edustava Per Öberg nousi vuoden 2014 vaaleissa.

Hänen nimensä oli kirjoitettu riittävän monta kertaa ruotsidemokraattien avoimille vaalilipuille, mikä mahdollisti hänen valitsemisensa virallisten listojen ohi. Borlängen valtuustossa liikkeellä on samaan tapaan varaedustajan paikka.

”He koettavat käyttää näitä paikkoja ponnistuslautoina seuraavia vaaleja ajatellen”, Lehman sanoo.

Suomessa on herännyt keskustelua siitä, pitäisikö ääriliikkeiden toimintaa rajoittaa lainsäädännöllä. Ruotsissakin vastaavaa keskustelua on käyty ajoittain. Leman ei usko, että esimerkiksi järjestöjen kieltäminen on hedelmällinen tie.

”He löytävät joka tapauksessa toisen tien levittää sanomaansa. On naivia ajatella, että ongelmasta päästään liikkeet kieltämällä.”

Sen sijaan on tarpeellista pitää huolta siitä, että muun muassa poliisilla on riittävät resurssit seurata ja ennaltaehkäistä toimintaa, jottei se pääse leviämään, Leman uskoo.

Kynttilät palavat yhä surmatun Jimin muistopaikalla

Yhä uudet ihmiset toivat kynttilöitä ja kukkia Helsingin rautatieaseman eteen paikalle, jossa uusnatsien mielenosoittaja pahoinpiteli ohikulkijan. Mies kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihinsa. HSTV kuvasi time lapse -videon maanantaina, kun ihmiset pysähtyivät tapahtumapaikalla.