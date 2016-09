Tästä on kyse Neljä räjähdettä ja puukotus Launtaiaamuna pommi räjähti roska-astiassa Seaside Parkissa New Jerseyssä. Kukaan ei loukkaantunut. Lauantai-iltana kotitekoinen pommi räjähti 23. kadulla Manhattanilla. 29 ihmistä loukkaantui. Poliisi löysi toisen räjähteen 27. kadulta. Lauantai-iltana kenialaistaustainen Abdul Kulane puukotti yhdeksää ihmistä ostoskeskuksessa Minnesotassa. Poliisi ampui Kulanen. Sunnuntaina ohikulkijat löysivät räjähteitä sisältävän repun Elizabethissa New Jerseyssä. Poliisi epäilee New Yorkin ja New Jerseyn räjähteiden asentamisesta afgaanitaustaista Ahmad Khan Rahamia. Hänet pidätettiin maanantaina Lindenissä New Jerseyssä.

New York. Neljä räjähdettä, puukotus ostoskeskuksessa ja afgaanitaustainen terroriepäilty nostavat terrorismin Yhdysvaltain presidentinvaalien pääteemaksi viikko ennen ensimmäistä vaaliväittelyä. Tämä saattaa hyödyttää republikaanien presidenttiehdokasta Donald Trumpia.

Trump on vaatinut Yhdysvaltain rajojen sulkemista kaikilta muslimeilta Yhdysvaltain turvallisuuden takaamiseksi. Hän on myös luvannut palauttaa terroriepäiltyjen kidutuksen ja sanonut lyövänsä äärijärjestö Isisin helposti. Se, miten tämä tehtäisiin, on täsmentämättä.

”Meidän täytyy olla vahvoja”, Trump twiittasi maanantaiaamuna. Hän myös välitti eteenpäin twiitin, jonka mukaan ”vain Trump takaa turvallisuutemme”.

Poliisi pidätti maanantaina 28-vuotiaan Ahmad Khan Rahamin, joka on Afganistanissa syntynyt Yhdysvaltain kansalainen. Pidätystä edelsi tulitaistelu, jossa kaksi poliisia loukkaantui.

Vielä ei ole tiedossa, onko Rahamilla yhteyksiä äärijärjestö Isisiin.

Poliisi piti iskujen jälkeen mahdollisena, että New Yorkissa ja New Jerseyssä olisi toiminut terrorisolu, joka olisi vastuussa räjähteiden sijoittamisesta kahteen paikkaan Manhattanilla ja kahteen paikkaan New Jerseyssä lauantaina ja sunnuntaina. Maanantai-iltana Suomen aikaa viranomaiset kiistivät epäilyn ja kertoivat, etteivät enää etsi muita epäiltyjä.

Poliisi epäilee terrorismia motiiviksi myös puukotukseen, joka tapahtui ostoskeskuksessa Minnesotassa lauantaina.

Kenialaistaustainen amerikkalainen Abdul Kulane, 22, puukotti yhdeksää ihmistä ennen kuin vartija ampui hänet. Ääri-islamilaisen ryhmän uutiskanava väitti Kulanen olleen ”islamilaisen valtion sotilas”.

Ennen viikonlopun tapahtumia tehtyjen mielipidemittausten mukaan amerikkalaiset ovat sitä mieltä, että Trump olisi terrorismin suhteen tehokkaampi presidentti kuin demokraatti Hillary Clinton.

Clintonia kuitenkin pidetään parempana presidenttinä kansainvälisten kriisien suhteen. Hänellä on myös amerikkalaisten mielestä paremmin presidentille sopiva temperamentti kuin Trumpilla.

Maanantaina Clinton korosti, että entisenä ulkoministerinä hän, toisin kuin Trump, on ollut mukana tekemässä päätöksiä, joilla terroristeja on eliminoitu.

”Trumpin retoriikka sopii terroristeille”, Clinton sanoi maanantaina viitaten keskustiedustelupalvelu CIA:n entisen johtajan Michael Haydenin lausuntoon, jonka mukaan Isis on käyttänyt Trumpin muslimivastaisia lausuntoja terroristien rekrytoinnissa. Hayden kutsui Trumpia keväällä Isisin ”värväysupseeriksi”.

”Me jahtaamme pahiksia, emme koko uskontoa, mikä vain antaisi terroristeille sen, mitä he haluavat”, Clinton sanoi.

Clinton esitti myös, että Piilaakson pitäisi auttaa viranomaisia terroristijahdissa internetissä.

Paljon riippuukin nyt siitä, kuinka uskottavaa reseptiä terrorismia vastaan Trump ja Clinton tarjoavat vaaliväittelyssä maanantaina. Uskovatko äänestäjät maahantulokieltoon ja Yhdysvaltain muslimien erityistarkkailuun – vai luottavatko he yhteistyöhön Yhdysvaltain muslimiyhteisöjen ja muslimimaiden kanssa terroristien tunnistamiseksi.

Trumpin suosiota selittää osaltaan se, että amerikkalaiset pelkäävät uusia iskuja enemmän kuin kertaakaan syyskuun 2001 jälkeen. Juuri uusien iskujen pelko johti viisitoista vuotta sitten siihen, että Yhdysvallat toimi omia arvojaan vastaan ja kidutti terroriepäiltyjä.

Vain kaksi vuotta sitten julkaistu kongressin raportti totesi, että kidutus oli tehotonta ja vaaransi Yhdysvaltain turvallisuuden. Nyt Trump tarjoaa samaa lääkettä.

Ratkaisevia maanantain vaaliväittelyssä voivat olla mielikuvat.

Clinton korostaa kokemustaan, mutta tuntuuko hän liian heikolta lyömään Yhdysvaltoja uhkaavat pahikset?

Trump esiintyy kovanaamana, mutta tuntuuko hän liian vastuuttomalta presidentiksi?

Justin Lane / Reuters

