New Yorkin pommi-iskusta epäiltyä syytetään murhan yrityksestä

New Yorkin lauantaisesta pommi-iskusta epäilty Ahmad Khan Rahami on saanut syytteen murhan yrityksestä.

Rahami, jota niin ikään epäillään räjähteiden asettamisesta myös muihin kohteisiin New Yorkissa ja New Jerseyssä, otettiin kiinni maanantaina tulitaistelun jälkeen. Rahami ja kaksi poliisia haavoittuivat ammuskelussa.

Piirikunnansyyttäjä Grace Parkin mukaan Rahamia syytetään kolmesta poliisin murhan yrityksestä sekä laittoman aseen hallussapidosta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Epäilty ei entuudestaan ollut viranomaisten seurannan alla, ja hänen taustoistaan tiedetään tässä vaiheessa niukalti.

28-vuotias Rahami on kotoisin Afganistanista, mutta hänellä on Yhdysvaltain kansalaisuus. Hän työskenteli perheensä ravintolassa New Jerseyssä. Viime aikoina Rahanin tiedetään matkustelleen paljon muun muassa Afganistaniin sekä Pakistaniin, missä hänellä on vaimo, viranomaiset kertoivat.

”Mutta meillä ei tällä hetkellä ole minkäänlaista näyttöä kytköksistä Isisiin tai Talebaniin, mikä voisi selittää hänen käyttäytymistään”, New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sanoo.

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi vahvisti, ettei sillä ole näyttöä siitä, että teon taustalla olisi terroristisolu.

Isku voi vaikuttaa käynnissä oleviin presidentinvaaleihin Yhdysvalloissa. Molemmat ehdokkaat yrittivät demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton, jonka etumatka kannatuskyselyissä on viime aikoina kutistunut, sanoi, että Yhdysvaltain on laitettava enemmän aikaa ja rahaa torjuakseen itsenäisesti toimivien terroristien eli yksinäisten susien uhan.

”Minä lopetan nämä mielettömät väkivallanteot”, lupasi puolestaan republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump. ”Emme salli sitä, että poliittinen korrektius ja pehmoilu terrorismin ja rikollisuuden suhteen vaarantavat turvallisuutemme ja henkemme.”

New Yorkin Chelsean kaupunginosassa tehdyssä pommi-iskussa loukkaantui lauantaina 29 ihmistä. Viranomaiset löysivät lisää räjähteitä vain muutaman korttelin päästä tapahtumapaikalta.

Tämän jälkeen myöhään sunnuntaina Elizabethin kaupungissa New Jerseyssä löytyi selkäreppu, jonka sisällä oli viisi räjähdelaitetta. Reppu oli jätetty roska-astiaan rautatieaseman läheisyyteen.

Rahami saatiin kiinni Lindenissä New Jerseyssä, kun eräs baarinomistaja ilmoitti ovensuussa nukkuvasta miehestä poliisille. Herätellessään miestä poliisi huomasi tämän muistuttavan FBI:n etsintäkuuluttamaa miestä.

Rahami veti aseen esiin ja ampui poliisia keskivartaloon, mutta luotiliivien ansiosta tämä ainoastaan haavoittui. Toinen poliisi haavoittui, kun Rahami ampui tätä poliisiauton ikkunan läpi. Kumpikaan poliiseista ei haavoittunut vakavasti.

Seuranneessa tulitaistelussa pakenevaa Rahamia ammuttiin useita kertoja.

EDUARDO MUNOZ / Reuters

Anthony Genaro / Reuters

New Jerseyn poliisi

Manhattanin räjähdeiskun paniikki tallentui turvakameroille

Useat turvakamerat tallensivat New Yorkin Chelsean kaupunginosassa hetken, jolloin voimakas räjähdys haavoitti 29 ihmistä.