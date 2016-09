Terrorismista tulossa Yhdysvalloissa vaalien pääaihe – näin Clinton ja Trump linjaavat keinonsa turvallisuuden lisäämiseksi

Lauantaina New Yorkissa räjähtänyt pommi ja Minnesotassa tapahtunut joukkopuukotus ovat nostaneet kansallisen turvallisuuden ja terrorismin ehkäisyn Yhdysvaltain presidentinvaalikamppailun keskiöön.

Sekä demokraattien että Hillary Clinton että republikaanien Donald Trump kommentoivat nopeasti terrorismia sekä omaa kyvykkyyttään ja vastustajan kyvyttömyyttä sen estämisessä.

Terrorismi nousee todennäköisesti yhdeksi pääteemaksi Clintonin ja Trumpin vaaliväittelyssä maanantaina.

Miten ehdokkaiden suhtautuminen eroaa toisistaan puhuttaessa kansallisesta turvallisuudesta ja terrorismista? HS esittelee päälinjat.

Hillary Clinton

Clinton on listannut keskeiset näkemyksensä terrorismin kitkennästä ja kansallisesta turvallisuudesta kampanjansa verkkosivulla.

Yläkohtia on kolme. Clintonin mielestä on tärkeää hävittää terroristijärjestö Isis Irakista ja Syyriasta, hajottaa kansainväliset terroristiverkostot ja koventaa kotimaan puolustusta. Hänen mukaansa näissä tarvitaan yhteistyötä liittolaisten kanssa.

Hän sanoo, että jihadistien liikkuminen Euroopasta ja Yhdysvalloista Irakiin, Syyriaan ja Afganistaniin ja niistä takaisin pitää pysäyttää. Yhtenä keinona hän esittää yhteistyötä teknologiayhtiöiden kanssa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun analysoimiseksi.

”Meidän pitää tehdä enemmän tunnistaaksemme ja pysäyttääksemme terroristit – myös niin sanotut yksinäiset sudet – ennen kuin he tekevät iskuja Yhdysvalloissa”, Clinton kirjoittaa.

Hän vaatii viranomaisille lisää resursseja, välineitä, koulutusta ja tiedustelutietoa. Hän myös vaatii tiukempia rajoituksia oikeuteen myydä aseita terrorismista epäillyille. Lisäksi hänen mukaansa viranomaisia pitää tukea rakentamaan luottamukselliset suhteet Yhdysvaltain muslimiyhteisöjen kanssa.

Clinton on puheissaan korostanut kokemustaan ulkoministerinä. Puolueessaan häntä on pitkään pidetty ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin sanottuna haukkana eli aggressiivisen politiikan kannattajana. Tässä kampanjassa hän kuitenkin näyttäytynyt usein niin sanottuna kyyhkynä Trumpin kovien puheiden rinnalla.

”Jahtaamme pahiksia ja saamme heidät kyllä kiinni, mutta emme jahtaa kokonaista uskontoa”, Clinton sanoi maanantaina The New York Times -lehden mukaan.

Hän viittasi tällä Trumpin vaatimuksiin rajoittaa muslimien maahanpääsyä. Hänen mukaansa Isis käyttää Trumpin puheita esimerkkinä, että Yhdysvallat on muslimien vihollinen.

”Tiedämme, että Donald Trumpin kommentteja on käytetty verkossa terroristien rekrytointiin”, hän sanoi ja kutsui Trumpia Isisin ”rekrytointikersantiksi”.

Donald Trump

Trumpin kampanjan verkkosivuilla ei ole listaa toimista terrorismia vastaan, eikä hän ole julistanut mitään turvallisuuspoliittista ohjelmaansa.

Sivuilta löytyvällä lyhyellä videolla hän lupaa tekevänsä Yhdysvaltain sotavoimista niin isot, voimakkaat ja vahvat, ettei kukaan uskalla häiritä Yhdysvaltoja. Samalla videolla hän jatkaa sanomalla, että Yhdysvallat tuhoaa Isisin nopeasti.

Puheissaan hän on liittänyt terrorismiuhan maahanmuuttopolitiikkaan, joka on yksi hänen kampanjansa pääaiheista. Hän on arvostellut Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa ”väljäksi”, mutta kirjallisissa ohjelmaluonnoksissa kyse on pääosin Meksikosta.

”Nämä iskut, ja monet muut, olivat mahdollisia äärettömän avoimen maahanmuuttojärjestelmämme vuoksi”, Trump sanoi tuoreisiin tapauksiin liittyen New York Timesin mukaan.

”Maahanmuuton turvallisuus on kansallista turvallisuutta.”

Trump onkin kommentoinut usein myös terrorismiuhkaa. Hän on muun muassa sanonut suhtautuvansa epäillen pakolaisiin Syyriasta ja muilta sota-alueilta. Viime joulukuussa hän vaati, että kaikilta muslimeilta pitäisi estää pääsy Yhdysvaltoihin.

Maanantaina hän sanoi uutiskanava FoxNewsille, että viranomaisten pitäisi aloittaa ”rodullinen profilointi”.

”Onko meillä vaihtoehtoa? Katso, mitä tapahtuu. Onko meillä todellakin vaihtoehto? Yritämme olla niin poliittisesti korrekteja tässä maassa”, Trump sanoi.

Haastattelussa hän syytti taas Clintonia ja tämän ulkoministerikautta Isisin noususta.