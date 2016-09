Budapest

Ei tullut yllätyksenä. Kyyninen hymähdys oli yleinen reaktio, kun turvapaikanhakijoiden Moria-leiri syttyi myöhään maanantaina tuleen Lesboksen saarella Kreikassa.

Moriassa asui arviolta neljätuhatta ihmistä. He ovat turvapaikanhakijoita, jotka odottavat tietoa kohtalostaan. Tulijat ovat saapuneet Lesbokselle hengenvaarallista merireittiä Turkista.

Palo tuhosi ison osan parakeista ja teltoista koostuvasta keskuksesta. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut palossa. Uutistoimisto AFP:n mukaan yhdeksän siirtolaista on pidätetty.

Moriassa on protestoitu jo aiemmin. Eri kansanryhmien välit ovat jännittyneet.

Leiri on Kreikan vastuulla, mutta se on koko Euroopan yhteinen ongelma. Moria on yksi EU:n käsittelykeskuksista, joissa tulijoiden hakemuksia koordinoidaan.

HS vieraili Moriassa maaliskuussa, kun Turkki-sopimus oli astunut voimaan. Yhdessä yössä leiristä tehtiin suljettu säilöönottokeskus, jonne ohjataan Lesboksen rannoille rantautuneet tulijat.

Nyt puoli vuotta myöhemmin monet turvapaikanhakijat ovat odottaneet jopa kuukausia vaikeissa olosuhteissa. Saarille saapuneet tulijat eivät pääse jatkamaan matkaa Kreikan mantereelle ennen kutsua turvapaikkahaastatteluun tai muuta poistumisasiakirjaa.

Kreikka on pullonkaula, vaikka Turkki-sopimuksen jälkeen merireitti Turkista on hiljentynyt. Balkanin reitti on pääosin kiinni. Kreikassa on jumissa 60 000 turvapaikanhakijaa, saarilla heistä noin kymmenesosa.

Epävarmuus omasta tilanteesta tekee tilanteesta räjähdysherkän.

Turkki-sopimuksen jälleen tulleilla on kolme virallista vaihtoehtoa. Anoa turvapaikkaa Kreikasta, pyytää sijoitusta johonkin Euroopan maahan perheenyhdistämisen kautta tai palata vapaaehtoisesti kotimaahan. Prosessit kestävät.

EU:n pahasti ontuva uudelleensijoitusjärjestelmä koskee vain niitä, jotka saapuivat ennen Turkki-sopimusta. Osana Turkki-sopimusta EU lupasi ottaa syyrialaispakolaisia suoraan Turkin leireiltä. Syyrialaisia oli otettu alle tuhat, kun tilastoa viimeksi päivitettiin heinäkuussa.

Sitten on ne epäviralliset tiet.

HS tapasi Moriassa maaliskuussa syyrialaisen Rashidin, joka oli tullut salakuljettajien veneelle Turkista Lesbokselle. Hän lähetti kuvia Morian vaikeista oloista: esimerkiksi vessat olivat siivoamatta, koska avustusjärjestöt lähtivät leiristä protestina EU:n epäinhimillisenä pitämälleen pakolaispolitiikalle.

Huhtikuussa tuli kuvaviesti. Rashid poseerasi selfiessä Moriassa vierailleen paavi Franciscuksen kanssa. Paavi otti mukaansa 12 turvapaikanhakijaa.

Tuhannet jäivät suljettiin leiriin. Samaan, joka nyt poltettiin.

Viimeisin viesti Rashidilta tuli Ateenasta. Hän oli saanut luvan poistua Moriasta mantereelle. Mutta Rashid oli nyt yksin. Kaksi tytärtä ja vaimo olivat lähteneet salakuljettajien kyydillä meriteitse Italiaan. Rahat eivät riittäneet Rashidin matkan maksamiseen.