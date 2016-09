New Yorkin pommi-iskusta epäillyn isä kieli pojastaan poliisille – epäilty muuttui ulkomaanmatkojen jälkeen

Tästä on kyse Neljä räjähdettä ja puukotus Launtaiaamuna pommi räjähti roska-astiassa Seaside Parkissa New Jerseyssä. Kukaan ei loukkaantunut. Lauantai-iltana kotitekoinen pommi räjähti 23. kadulla Manhattanilla. 29 ihmistä loukkaantui. Poliisi löysi toisen räjähteen 27. kadulta. Lauantai-iltana kenialaistaustainen Abdul Kulane puukotti yhdeksää ihmistä ostoskeskuksessa Minnesotassa. Poliisi ampui Kulanen. Sunnuntaina ohikulkijat löysivät räjähteitä sisältävän repun Elizabethissa New Jerseyssä. Poliisi epäilee New Yorkin ja New Jerseyn räjähteiden asentamisesta afgaanitaustaista Ahmad Khan Rahamia. Hänet pidätettiin maanantaina Lindenissä New Jerseyssä.

New Yorkin lauantaisesta pommi-iskusta epäilty Ahmad Khan Rahami joutui poliisin tutkittavaksi jo kaksi vuotta sitten, kun hänen isänsä ilmoitti pojan olevan terroristi, kertoi The New York Times -lehti tiistaina.

Isä kieli pojasta viranomaisille perheriidan päätteeksi vuonna 2014. Riidan aikana Rahami puukotti veljeään. Hän joutui istumaan syytteiden tutkimisen ajan kolme kuukautta vankilassa, mutta loppujen lopuksi häntä ei tuomittu.

Isä perui terrorismisyytöksensä myöhemmin kuulusteluissa. Viranomaiset sanoivat The New York Timesin mukaan, että isä oli tehnyt syytökset vihapäissään.

Afganistanista kotoisin olevaa Rahamia, 28, epäillään New Yorkissa lauantaina tehdystä pommi-iskusta. Iskussa haavoittui 29 ihmistä. Lisäksi Rahamia epäillään räjähteiden asettamisesta myös muihin kohteisiin New Yorkissa ja New Jerseyssä viime viikonlopun aikana.

Rahami saatiin kiinni maanantaina New Jerseyssä, kun paikallinen baarinomistaja löysi hänet nukkumasta ovenpielestä. Rahami ja kaksi poliisia haavoittuivat ammuskelussa kiinnioton aikana.

Pidätyksen yhteydessä Rahamilta löytyi vihko, joska sisälsi jihadistisia ajatuksia, The New York Timesille puhunut lähde kertoi.

Rahamia syytetään murhan yrityksestä ja laittomien aseiden hallussapidosta. Viranomaiset tutkivat nyt, miten Yhdysvalloissa kasvanut, perheensä pikaruokaravintolassa työskennellyt Rahami radikalisoitui ja oppi tekemään pommeja.

Viranomaisten mukaan Rahami matkusti Afganistaniin ja vuonna 2014 Pakistanin Quettaan, jossa hän vietti lähes vuoden. Ilmeisesti hän meni Pakistanissa myös naimisiin.

The New York Timesille puhuneiden tuttavien ja ystävien mukaan Rahami palasi Pakistanista muuttuneena miehenä. Hän kasvatti parran, alkoi käyttää perinteistä muslimiasua ja rukoilla säännöllisesti.

Rahamin perhe sai paljon valituksia ravintolansa asiakkaiden aiheuttamasta melusta ja häiriöistä. Osa tuttavista ja kanta-asiakkaista kuitenkin kertoo, että Rahami saattoi antaa heille ilmaisia aterioita.

Rahamin kanssa koulua käynyt vanha ystävä Amarjit Singh kertoo The New York Timesille, että tämä oli määrätietoinen opiskelija, jolla oli paljon ystäviä ja tyttöystäviä.

”Terävä, hauska ja nöyrä”, Singh kuvaili Rahamia.

Entisen ystävän mukaan maahamuuttajataustainen Rahami kuitenkin tasapainoili kahden maailman välillä, mikä johti yhteenottoihin uskonnollisemman isän kanssa. Isää ärsytti eritiysesti se, kun Rahami sai tyttären silloisen tyttöystävänsä kanssa.

”Minun sydämeni särkyi. En edes tiedä mitä ajatella”, nainen sanoi The New York Timesille.