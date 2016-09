Ukrainan parlamentti ei tunnusta Venäjän uutta duumaa

Ukrainan parlamentti on päättänyt, ettei se tunnusta Venäjän sunnuntaina valittua uuttaa duumaa eikä sen toimia tai päätöksiä.

Päätöksen taustalla on Krimin niemimaa, jonka Venäjä miehitti Ukrainalta alkukeväästä 2014 ja liitti itseensä. Venäjä järjesti sunnuntaiset duumanvaalit myös Krimillä, mitä Ukraina protestoi jo etukäteen.

Ukrainan parlamentti vetosi myös YK:n turvallisuusneuvostoon ja yleiskokoukseen sekä muihin maihin, etteivät nekään tunnustaisi Venäjän uutta duumaa ja sen päätöksiä.

Monet länsimaat ovat tuominneet duumanvaalien järjestämisen miehitetyllä Krimillä. Länsimaat ovat kuitenkin korostaneet, etteivät ne tunnusta Krimiltä valittuja duuman jäseniä. Lännessä ei ole juurikaan puhuttu koko duuman boikotoinnista, mitä Ukraina siis aikoo tehdä ja toivoa myös muilta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi kannastaan tiedotteella jo perjantaina eli ennen sunnuntaisia vaaleja.

Vaalien jälkeen monien länsimaiden ulkoministerit ovat tuominneet vaalien järjestämisen Krimillä. Näkyviä ovat olleet esimerkiksi viestipalvelu Twitterissä Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström ja Kanadan ulkoministeri Stéphane Dion.

Deplore Russia's holding of Duma elections today in illegally annexed #Crimea . Will not recognise those "elected" in Crimea.

#Crimea remains an integral part of #Ukraine and Canada will not recognize the legitimacy of Russian Duma elections taking place there.