Nigeriassa katoaa kuukausittain miljoonia euroja opetustyöhön merkittyä rahaa – valtion palkkalistoilla yli 1 900 kuvitteellista opettajaa

Nigeriassa katoaa kuukausittain yli 4,5 miljoonaa euroa opetustyöhön merkittyä rahaa, maan korruptionvastainen virasto ilmoitti tiistaina. Tieto tuli ilmi sen jälkeen, kun opettajat ja opiskelijat aloittivat maanantaina viikon kestävän lakon maksamattomien palkkojen ja stipendien vuoksi.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Viraston mukaan osa valtion virkamiehistä ohjaa opetustyöhön merkittyä rahaa itselleen.

Nyt maa maksaa palkkaa yli 1 900 opettajalle, joita ei ole lainkaan olemassa. Sen lisäksi yli 600 opettajaa on valtion palkkalistoilla kahteen tai kolmeen kertaan.

Maan opetusministeri Mohamed Ben Omar on myöntänyt, että opettajien palkkoja on jäänyt maksamatta. Hänen mukaansa maan sotilasmenoista johtuva tilanne on kuitenkin jo ratkaistu.

Nigerian armeija taistelee maassa ääri-islamistista Boko Haram -terroristiliikettä vastaan. Boko Haram on toiminut Nigerian koillisosissa seitsemän vuoden ajan.

Nigeria on maailman köyhimpiä valtioita. Opettajien ammattiliiton mukaan opetustyötä tekevien keskimääräiset kuukausipalkat ovat 114–152 euroa.