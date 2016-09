YK: Pariisin ilmastosopimus voi tulla pian voimaan – edennyt ennakoitua nopeammin

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon saattaa ilmoittaa jo tänään keskiviikkona, että riittävä määrä maita on ratifioimassa Pariisissa viime vuonna solmitun ilmastosopimuksen. The New York Times -lehden mukaan tämä tarkoittaisi, että sopimus tulisi voimaan ja siitä tulisi oikeudellisesti sitova valtiosopimus vielä tämän vuoden aikana.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin 30 maan on määrä toimittaa ratifiointiasiakirjansa YK:n yleiskokouksessa keskiviikkona.

Sopimus tulee voimaan kuukausi sen jälkeen, kun sen on ratifioinut ainakin 55 jäsenmaata, jotka tuottavat 55 prosenttia globaaleista päästöistä.

Pariisissa joulukuussa 2015 solmitussa ilmastosopimuksessa sen osapuolet sopivat rajaavansa maapallon lämpenemisen alle kahteen asteeseen esiteollisesta ajasta. Lisäksi ne sitoutuvat tekemään parhaansa, että lämpötilannousu rajoittuisi 1,5 asteeseen. Sopimuksen velvoitteet koskevat vuoden 2020 jälkeistä aikaa.

Yli 175 maata allekirjoitti sopimuksen jo huhtikuussa, minkä jälkeen allekirjoituksia on tullut vielä lisää. Allekirjoituksen jälkeen maat aloittivat ratifiointiprosessinsa. Ratifioinnin käytännöt eroavat valtiosta riippuen, osassa asiasta päättää parlamentti ja osassa presidentti tai hallitus.

Ratifiointiprosessi on sujunut paljon odotettua nopeammin. Keskeiset Yhdysvallat ja Kiina ilmoittivat liittymisestään aiemmin tässä kuussa presidenttien Barack Obaman ja Xi Jinpingin tapaamisessa. Tässä kuussa myös EU kertoi liittymisestään lokakuun alussa.

Vauhdille on kolme keskeistä syytä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma.

”Sopimuksella on laaja kannatus yli teollisuusmaiden ja kehitysmaiden rajojen”, hän sanoo.

”Toiseksi kyse on monella tavalla Obaman perinnöstä. Pariisin ilmastosopimus, ilmastotyö muutenkin ja yhteistyö Kiinan kanssa ympäristöasioissa ovat olleet hänen toisella kaudellaan keskeisiä”, hän sanoo.

”Kolmanneksi on haluttu varautua riskiin, että Donald Trump valitaan Yhdysvaltain presidentiksi. Sopimus on haluttu saada voimaan ennen seuraavan Yhdysvaltain presidentin kauden alkua.”

Vihman mukaan sopimuksesta muodollisesti irtautuminen on hankalaa ja aikaa vievää sen jälkeen, kun se on voimassa.

Ratifiointinopeus on ollut yllätys, Vihma myöntää.

”Ehdottomasti. Tuoreessa muistissa on Kioton ilmastosopimus, joka solmittiin 1997 ja astui voimaan 2005”, hän sanoo.