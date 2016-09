Satoja kuljettanut siirtolaisalus kaatunut Välimerellä, kymmeniä kuollut

Ainakin 29 ihmistä on hukkunut siirtolaisia kuljettaneen aluksen kaaduttua Välimerellä, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Lisäksi ainakin viisi on loukkaantunut. Kuolleiden joukossa on muun muassa egyptiläisiä ja sudanilaisia.

Onnettomuus tapahtui Egyptin rannikolla Rosettan kaupungin edustalla keskiviikkona. Aluksessa kerrotaan olleen 600 laitonta siirtolaista, joista pelastustyöntekijät ovat onnistuneet pelastamaan ainakin 150.

Aluksessa oli matkustajia Syyriasta, Egyptistä ja muualta Afrikasta, Reuters kertoo. Vielä ei ole varmaa tietoa, mihin alus oli matkalla, mutta jotkut lähteet arvioivat aluksen tavoitteena olleen Italia.

Yhä useammat ihmiset ovat yrittäneet viime kuukausina Afrikan rannikolta Välimeren yli Italiaan, kun sää on parantunut. Yrittäjiä on lähtenyt matkaan erityisesti Libyasta mutta myös Egyptistä. Libyassa ihmisten salakuljettajat voivat työskennellä varsin rauhassa.

Noin 320 siirtolaista ja pakolaista hukkui Kreetan edustalla kesäkuussa. Hengissä selvinneet kertoivat, että heidän aluksensa lähti matkaan Egyptistä.

Tänä vuonna yli 206 000 siirtolaista ja pakolaista on ylittänyt Välimeren, Reuters kertoo. Tammi–kesäkuussa kirjattiin yli 2 800 kuolemantapausta. Viime vuonna lukumäärä oli vastaavana ajanjaksona 1 838.