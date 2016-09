Neljä hyttysloukkua, verikoe ja sisälle sulkeutuminen – tällaista on odottaa lasta Floridan Miamissa

Fakta Zika aiheuttaa kehityshäiriöitä Jos raskaana oleva nainen saa zikaviruksen, lapsi voi syntyä pienipäisenä ja ilman suurta osaa aivokudoksesta. Aikuisille tartunta voi aiheuttaa hermovaurioita. Yleisimpiä oireita ovat kuume, ihottuma, nivelkivut ja punaiset silmät. Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC kehottaa raskaana olevia tai raskautta suunnittelevia naisia välttämään tartunta-alueita. Paras tapa torjua tartunta on käyttää hyttysmyrkkyjä ja pukeutua pitkähihaisiin ja -lahkeisiin vaatteisiin. Zikavirus voi levitä myös seksin välityksellä. Jos kumppani on käynyt zika-alueella, kondomia kannattaa käyttää ainakin 8 viikkoa matkalta paluun jälkeen.

Miami, Florida

Fort Lauderdalen lentokentällä Floridassa on kymmenen myymälää, josta voi ostaa hyttysmyrkkyä. Viime viikolla se oli loppu jokaisesta.

”Hyttysmyrkyt revitään käsistä. Turistit ovat peloissaan”, sanoo myyjä.

Zika-virusta kantavia hyttysiä on löytynyt kahdelta turistien suosimalta alueelta Miamin keskustasta: South Beachilta, jonka hiekkarantaa reunustavat pastelliväriset art deco -hotellit, sekä Wynwoodin asuinalueelta, joka on tunnettu taidegallerioistaan ja seinämaalauksistaan.

Syyskuun puoliväliin mennessä zika-tartunta oli todettu Yhdysvalloissa 3176 ihmisellä ja Floridassa 639 ihmisellä. Floridalaisista ainakin 84 on odottavia äitejä.

Miami on kuitenkin toistaiseksi ainoa paikka Yhdysvalloissa, jossa hyttyset levittävät virusta. Suurin osa tartunnan saaneista on tuonut viruksen mukanaan muualla, kuten Puerto Ricosta. Siellä zika-tapauksia on jo yli 17 000.

Elokuun alussa Yhdysvaltain tartuntatautien virasto CDC kehotti raskaana olevia tai raskautta suunnittelevia naisia välttämään Miamin tartunta-alueita. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun matkustusvaroitus annettiin Yhdysvaltain mannermaalle.

”Meidän elämäntapamme zika on muuttanut kokonaan”, kertoo 37-vuotias miamilainen kotiäiti Tracy Towle Humphrey, jonka toinen lapsi syntyy marraskuussa.

”Ennen me kävelimme, pyöräilimme ja uimme koko ajan. Nyt pysymme sisällä.”

Dermot Tatlow

Humphrey asuu vain puolen kilometrin päässä Wynwoodista aidatulla omakotialueella. Hyttyset eivät kuitenkaan muureja kunnioita. Zika-virusta löydettiin Wynwoodin hyttysistä heinäkuun lopussa, kun Humphreyt palasivat kesälomamatkalta.

”Oli pelottavaa, että se oli niin lähellä”, Humphrey sanoo.

Humphreyn puoliso osti heti neljä erilaista hyttysloukkua. Niistä suurin on propaanilla toimiva, puoli metriä korkea loukku, joka seisoo etupihalla. Sen pitäisi houkutella hyttyset tappavaan nieluunsa 0,2 hehtaarin alueelta.

”Kävimme molemmat yksityislääkärillä verikokeessa. Oli suuri helpotus, kun tulokset olivat negatiivisia”, Humphrey kertoo. Zika-kokeet on aloitettu myös Floridan osavaltion klinikoilla, mutta siellä tulosten saaminen voi kestää neljä viikkoa.

”Minusta viikon odotus oli tarpeeksi paha.”

Tiistaina tartuntatautivirasto poisti raskaana olevien matkustusvaroituksen Wynwoodiin, mutta kehotti kaikkia kunnan alueella edelleen suojautumaan hyttysen pistoilta.

Dermot Tatlow

Miamissa pelkoa ei aiheuta vain zika, vaan myös hyttysten tappamiseksi käytetty torjunta-aine Naled. Sen käyttö on kielletty EU:ssa, koska pitkäaikainen altistuminen pienille määrille saattaa johtaa vakaviin terveysongelmiin – jopa sikiöiden kehityshäiriöihin. Nyt Naledia ruiskutetaan ilmaan pienkoneista South Beachilla.

Etelä-Carolinassa Naled-ruiskutus tappoi vahingossa kaksi miljoonaa hunajamehiläistä, kun viranomaiset unohtivat varoittaa mehiläistarhaajaa.

”Minä ottaisin mieluummin zika-hyttyset kuin torjunta-aineen”, sanoo South Beachilla asuva kuntoyrittäjä Mari Kasich, 37. ”Ajattelen, että torjunta-aineella on elimistölle vakavia seurauksia. Hyttysiltä on niin helppo suojautua pukeutumalla kunnolla.”

Dermot Tatlow

Dermot Tatlow

Floridassa asuva hammaslääketieteen apulaisprofessori, amerikansuomalainen Jaana Gold on Yhdysvaltain julkisen terveydenhoitoalan järjestön APHA:n jäsen. Hänestä on hankala sanoa, ylittävätkö zikan riskit torjunta-aineen vaarat.

”Zika muistuttaa vähän aidsia siinä, että se on hyvin vaarallinen, mutta siitä ei vielä tiedetä kaikkea. Jos siitä tulee epidemia, seuraukset voivat olla hyvin vakavat”, Gold sanoo.

Goldia harmittaa se, että Yhdysvaltain kongressi ei ole päässyt sopuun zikan torjunnan rahoituksesta. Republikaanit haluavat ottaa rahat zikan torjuntaan pienituloisten sairasvakuutusohjelmasta eivätkä antaisi rahaa Planned Parenthood -järjestölle, joka tekee myös abortteja. Demokraatit eivät tätä hyväksy.

Zika onkin kuumentanut aborttikeskustelua Floridassa. Republikaanisenaattori ja neljän terveen lapsen isä Marco Rubio on sanonut, ettei zika-tartunnan saaneiden sikiöiden äideillä pitäisi olla oikeutta keskeyttää raskautta.

”Jos minun vauvallani olisi niin hirveä tauti, ei ole kysettäkään, ettenkö olisi tehnyt aborttia”, sanoo Tracy Towle Humphrey.

Humphreyn sukulaiset Massachusettsissa tarjoutuivat majoittamaan hänet raskauden loppuun asti. Humphrey pelkää kuitenkin punkkien pohjoisessa levittämää borrelioosia. Lisäksi hänen raskautensa on loppusuoralla, eikä tartunnalla luultavasti olisi yhtä dramaattisia vaikutuksia kuin raskauden alussa.

”Pari ystävääni on kyllä sanonut epämääräisesti lähtevänsä vähäksi aikaa Miamista pois. Siitä tietää, että heille on tulossa vauva.”

Suomessa kuusi zikatartuntaa – kaikki tartunnat riskialueilta

Zikavirusta esiintyy monissa suomalaisten suosimissa talvilomakohteissa. Tunnettuja riskialueita ovat Miami, Singapore ja Fidži sekä lähes koko Latinalainen Amerikka.

Virus tarttuu hyttysen syljestä pistoksen aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) epidemiologi Jussi Sane tähdentää HS:n haastattelussa (HS 19.9.), että yksi pistos riittää tartuttamaan.

THL suosittelee suomalaismatkailijoita lykkäämään raskauden yrittämistä kahdeksan viikkoa epidemia-alueella matkustamisen jälkeen. Jos mies matkustaa epidemia-alueella ja saa zikaviruksen oireita, varoaika on kuusi kuukautta, sillä siemennesteessä virus säilyy pitempään.

Suomessa on tartuntatautirekisterin mukaan todettu kuusi zikavirustartuntaa. Kaikki tartunnat ovat tapahtuneet tunnetuilla riskialueilla.

Suomessa tartuntoja on löytynyt yksi Etelä-Karjalan, kolme Helsingin ja Uudenmaan, yksi Pirkanmaan ja yksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Tartunnoista neljä on vuodelta 2016 ja kaksi vuodelta 2015.

Yksi tartunnan saaneista oli raskaana ja menetti lapsensa. Suomalaisnainen asuu Yhdysvalloissa, mutta hänen zikavirustartuntansa ilmeni Suomessa.

Muut todetut zikavirustartunnat ovat olleet Sanen mukaan ”tavallisia infektiotauteja”.

Myös Thaimaassa on zikavirustartuntoja, mutta sitä ei pidetä epidemia-alueena. Thaimaassa ei ole raportoitu virukselle altistuneita kehityshäiriölapsia.

Aikajanasta voit katsoa, miten zika-viruksen leviäminen on edennyt vuodesta 1945. Silloin tutkijat eristävät uuden viruksen apinasta trooppisessa Zika-metsässä Ugandassa. Virus saa nimensä metsän mukaan.