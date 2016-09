Ensimmäinen tv-väittely avaa loppusuoran – HS:n kirjeenvaihtaja kertoo, miten Trump saattaa vielä saada Clintonin kiinni

Washington

Sata miljoonaa tv-katsojaa. Sen verran yleisöä ennustetaan Yhdysvalloissa vaaliväittelylle, jossa republikaani Donald Trump ja demokraatti Hillary Clinton kohtaavat lavalla ensimmäistä kertaa. Väittely käydään tiistaina aamuyöstä Suomen aikaa.

Kamppailu on tasainen ja vastakkainasettelu jyrkkä. Molemmat ehdokkaat ovat kutsuneet toisiaan epäpäteväksi presidentin virkaan.

Clintonin mukaan Trump on uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. Trumpin mukaan Clinton pitäisi panna vankilaan.

Nämä ovat poikkeuksellisia syytöksiä jopa Yhdysvaltain mittakaavassa.

Ensimmäinen väittely on tärkein kolmesta, koska se saa eniten yleisöä, ja moni toistaiseksi epävarma äänestäjä päättää ehdokkaasta sen perusteella. Lokakuussa epävarmoja on enää vähän, ja ennakkoäänestys monessa osavaltiossa jo alkanut.

Sitä paitsi mitä tahansa voi tapahtua. Tosi-tv-tähti Trumpin esiintyminen esivaaliväittelyissä oli suurta show’ta ja rehvakasta panettelua. Kun Pulitzer-palkitun Politifact-projektin faktantarkastajat kävivät läpi 259 Trumpin väitettä, täysin valheellisiksi tai epätosiksi paljastui 181. (Clintonin kohdalla vastaava luku 255 tarkastetusta väitteestä oli 70).

Vastakkain vaaleissa ovat järki ja tunne. Clinton on vakaa valinta, mutta ei toisi toivottua muutosta. Trump on villi kortti, mutta häneen liittyy isoja riskejä.

Koskaan aikaisemmin Yhdysvaltain presidenttiehdokas ei ole mielistellyt Venäjän presidenttiä, kehottanut vierasta valtaa hakkeroimaan vastustajansa sähköposteja tai vihjaillut, että kilpakumppani voisi olla hoideltavissa asein. Lisäksi Trump on esittänyt palauttavansa kidutuksen ja kieltävänsä muslimeilta pääsyn Yhdysvaltoihin – molemmat Yhdysvaltain lakien vastaisia aloitteita.

Toistaiseksi järki johtaa, vaikkakin niukasti. Clinton johtaa mielipidemittauksia ja vedonlyöntitilastoja, mutta Trump on kirinyt häntä kuukaudessa selvästi kiinni.

Elokuussa ero Clintonin hyväksi valtakunnallisissa mielipidemittauksissa oli keskimäärin 6–7 prosenttiyksikköä. Nyt se on kolme.

Myös tilanne vaalien kannalta ratkaisevissa vaa’ankieliosavaltioissa on muuttunut Trumpin hyväksi. Elokuussa Clinton johti kautta linjan. Nyt Trump on mielipidemittausten keskiarvon perusteella niukassa johdossa ainakin Floridassa, Ohiossa, Pohjois-Carolinassa ja Nevadassa.

Arvostettu FiveThirtyEight-sivusto ennusti viime vaaleissa oikein jokaisen osavaltion tuloksen. Sivuston mukaan Clintonilla on noin 60 prosentin todennäköisyys voittaa vaalit, Trumpilla 40 prosentin.

Demokraattiehdokkailla on presidentinvaaleissa rakenteellinen etulyöntiasema luvuin 18–13.

Demokraatti on voittanut kuudet viime presidentinvaalit 18 osavaltiossa ja pääkaupungissa Washingtonissa. Kun näiden osavaltioiden valitsijamiehet lasketaan yhteen, saadaan luku 242.

Se on siis se suhteellisen varma rivi valitsijamiehiä, jotka seisovat valmiiksi Clintonin takana, ellei jotain yllättävää tapahdu. Valkoiseen taloon tarvitaan 270 valitsijamiehen tuki.

Alla oleva grafiikka näyttää valitsijamiesten jakautumisen. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Republikaani taas on voittanut kuudet viime presidentinvaalit 13 osavaltiossa. Kun näiden valitsijamiehet lasketaan yhteen, saadaan luku 102.

Tämän takia republikaaniehdokas lähtee takamatkalta: hänen on voitettava suurempi osa jäljelle jäävistä osavaltioista. Näistä kolmetoista on tänä vuonna vaa’ankieliosavaltioita, joissa kisa on erittäin tai melko tasainen.

Käytännössä seuraava presidentti siis valitaan niissä.

Tänä vuonna kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti Floridaan ja Pennsylvaniaan.

Kuten The Washington Post -lehti kirjoitti viime viikolla: Clintonista tulisi presidentti jo siten, että hän voittaisi kaikissa 18 varmassa osavaltiossa ja Floridassa. Siksi Florida on Trumpin kannalta ratkaiseva.

Vaikka Clinton häviäisi Floridassa, hän saa 270 valitsijamiestä täyteen myös voittamalla 18 varman osavaltion lisäksi esimerkiksi Ohion ja Virginian.

Trumpin ylämäki on jyrkempi. Jos hän voittaa kaikki 13 varmaa osavaltiota, hän voi voittaa lisäksi Floridassa, Nevadassa, Ohiossa ja Iowassa – ja silti hävitä Clintonille. Jotta Trumpista tulisi presidentti, hänen pitäisi siis voittaa useammassa kuin neljässä vaa’ankieliosavaltiossa.

Toinen vaihtoehto on se, että Trump voittaa Pennsylvaniassa, joka kuuluu Clintonin kasaan, mutta jossa on paljon pettyneitä valkoisia duunareita, Trumpin ydinkannattajia. Siksi Pennsylvania on Clintonin kannalta ratkaiseva.

Tänä vuonna uutta on se, että kisa on melko tasainen myös Arizonassa ja Georgiassa, jotka yleensä kuuluvat republikaanien leiriin. Osavaltioissa on paljon mustia ja latinoja, joiden keskuudessa Trumpin kannatus on erittäin heikko.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Näin Clintonin ja Trumpin maailmankuvat eroavat toisistaan

Usa:n presidentinvaalien kamppailussa ehdokkaat eivät ole säästäneet sanojaan. HSTV kokosi yhteen, miten Hillary Clintonin ja Donald Trumpin maailmankuvat eroavat toisistaan lausuntojen perusteella. Toimitus & leikkaus: Esa Juntunen & Mark Autio.

Mikä sitten kallistaisi kisan Trumpille?

Yksi mahdollisuus on se, että Trump onnistuu vaaliväittelyissä.

Kaiken järjen mukaan ehdokkaalla, jota omat puoluetoverit ovat kutsuneet narsistiksi, patologiseksi valehtelijaksi ja fanaatikoksi, pitäisi olla vaikea päästä edes tasoihin Clintonin kaltaisen kokeneen poliitikon kanssa. Mutta näissä vaaleissa kyse ei olekaan järjestä.

Se, että Trump on pärjännyt tähän mennessä näin hyvin, kertoo siitä, että halu muutokseen Yhdysvalloissa on valtava. Pitkän linjan poliitikko Clinton ei sitä toisi.

Amerikkalaiset ovat vaihtelunhaluisia äänestäjiä. Sama puolue on hallinnut Valkoista taloa kolme kautta peräkkäin vain kerran toisen maailmansodan jälkeen.

Toinen villi kortti ovat pienpuolueiden ehdokkaat. Libertaristi Gary Johnson ja vihreiden ehdokas Jill Stein saavat tukea etenkin nuorilta. Kumpikaan ei päässyt vaaliväittelyyn, koska heidän kannatuksensa ei yltänyt 15 prosenttiin.

Johnson on moraaliasioissa vapaamielinen, mutta verotuksen suhteen konservatiivi. Stein vetoaa moniin Bernie Sandersin kannattajiin.

Jos kisa pääehdokkaiden välillä on tasainen, Johnsonille ja Steinille siirtyvät äänet voivat keikauttaa tuloksen, kuten kävi Floridassa vuonna 2000. Vihreiden ehdokas Ralph Nader sai tuolloin Floridassa 97 000 ääntä. Demokraatti Al Gore hävisi George W. Bushille 537 äänellä.

Ennen vaaleja voi myös tapahtua jotain.

Terrori-isku voi pelästyttää ihmiset äänestämään Trumpia, joka on luvannut panna terroristeille kovan kovaa vastaan.

Clinton näyttää toipuneen kahden viikon takaisesta keuhkokuumeestaan. Nyt häntä seurataan kuitenkin haukansilmin: pienikin heikkouden osoitus tulkitaan merkiksi terveyden pettämisestä.

Myös Clintonin ulkoministeriaikaisia sähköposteja pengotaan yhä. Hakkerit saattavat vuotaa julkisuuteen jotain Clintonin kannalta kiusallista juuri vaalien alla, kuten tapahtui demokraattipuolueen sähköposteille ennen puoluekokousta. Hakkeroinnista epäillään venäläisiä.

Tietysti jotain voi paljastua myös Trumpista. Hän ei vieläkään ole suostunut julkaisemaan verotietojaan, kuten Clinton. Jos kävisi ilmi, että Trump olisi maksanut hyvin vähän veroja, hänen puheensa köyhien amerikkalaisten auttamisesta asettuisivat uuteen valoon.

Republikaanit myös tiivistävät rivejään Trumpin takana, koska Clinton on monille kauhistus. Perjantaina republikaani Ted Cruz, jonka isän Trump vihjaili osallistuneen John F. Kennedyn salamurhaan, asettui julkisesti Trumpin taakse.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Näin valitaan Yhdysvaltojen presidentti – enemmistö äänistä ei takaa voittoa

Video selittää alle kolmessa minuutissa, kuinka Yhdysvaltojen vaalijärjestelmä toimii ja mitkä osavaltiot voivat ratkaista koko kisan. Toimittaja: Petja Pelli, graafikko: Boris Stefanov.

Parin paremman viikon jälkeen Trump on kuitenkin joutunut puolustuskannalle. Viikko sitten Trump tunnusti kiusaantuneesti, että presidentti Barack Obama on syntynyt Yhdysvalloissa, toisin kuin hän on viiden vuoden ajan vihjaillut.

Myös Trumpin hyväntekeväisyyssäätiöstä on paljastunut uusia asioita. The Washington Post -lehden mukaan Trump on käyttänyt 258 000 dollaria hyväntekeväisyysjärjestölleen lahjoitettuja rahoja sopiakseen oikeusjuttuja, joita oli nostettu hänen yrityksiään vastaan. Trump siis käytti muiden rahoja omien bisnestensä puolustamiseen. Tiedot kävivät ilmi julkisista asiakirjoista.

Trump on hyökännyt The Washington Post -lehteä vastaan paljastusten takia, mutta ei ole osoittanut sen tietoja vääriksi.

Lehden paljastukset tuskin vaikuttavat trumpilaisten mielipiteisiin. He pitävät itärannikon vapaamielisiä laatulehtiä puolueellisina, eivätkä usko niiden tietoihin.

Ehkä parhaiten tunteen ja järjen ristiriitaa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa kuvaa Quinnipiacin yliopiston tuore mielipidemittaus.

Sen mukaan 62 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä, että Clinton on pätevä presidentiksi. Trumpista samaa sanoi vain 38 prosenttia. Luvut ovat paljon kauempana toisistaan kuin Trumpin ja Clintonien kannattajien määrät.

Jos Trump siis voittaa vaalit, miljoonat amerikkalaiset, jotka eivät pidä häntä pätevänä presidentiksi, äänestävät häntä silti.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Tyytymättömyyden takana on sekä talous että väestön muutos. Entisillä teollisuuspaikkakunnilla menee huonosti. Siirtolaisten ja vähemmistöjen määrän kasvu herättää valkoisissa amerikkalaisissa sekä epävarmuutta että pelkoa terrorismista.

”Ainoa mahdollisuus Clintonille hävitä on tämä: tarpeeksi suuri osa amerikkalaisista ajattelee, että heillä menee niin huonosti, että he ovat valmiita ottamaan ennenäkemättömiä riskejä Yhdysvaltain tulevaisuuden suhteen”, tiivisti konservatiivinen The Wall Street Journal -lehti.