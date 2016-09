Clinton ja Trump kohtaavat – tv-väittelyn juontaja saattaa jopa ratkaista presidenttipelin

Fakta Edessä on kolme tv-väittelyä Presidenttiehdokkaat Hillary Clinton ja Donald Trump kohtaavat ennen vaaleja kolmessa suorana televisioitavassa väittelyssä. Ensimmäinen väittely käydään New Yorkissa maanantaina 26. syyskuuta (tiistaiaamuna Suomen aikaa). Toinen väittely on St. Louisissa 9. lokakuuta ja kolmas Las Vegasissa 19. lokakuuta. Varapresidenttiehdokkaat Tim Kaine ja Mike Pence käyvät yhden tv-väittelyn, joka pidetään 4. lokakuuta. Vaalit pidetään 8. marraskuuta.

Washington

Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivien Hillary Clintonin ja Donald Trumpin televisioväittelystä odotetaan amerikkalaisen politiikan kaikkien aikojen dramaattisinta yhteenottoa. Väittely käydään tiistaina aamuyöstä Suomen aikaa.

Katsojalukujen uskotaan rikkovan kaikki presidenttiväittelyiden ennätykset ja saattavan nousta jopa sataan miljoonaan.

John F. Kennedyn ja Richard Nixonin kuuluisaa väittelyä katsoi vuonna 1960 noin 70 miljoonaa amerikkalaista.

Clintonin kerrotaan valmistautuneen New Yorkin Hofstra-yliopistossa pidettävään väittelyyn tunnontarkasti. Hän on harjoitellut vuorosanat valmiiksi erilaisia Trumpeja vastaan.

Sen sijaan Trump on sanonut lähtevänsä taisteluun fiilispohjalta. Hänen mielestään liika harjoittelu pelkästään jäykistää.

Rick Wilking / Reuters

Etukäteen pidetään selvänä, että Clinton hallitsee asiat Trumpia paremmin. Perinteisellä laskutavalla hän luultavasti voittaa väittelyn. Mutta näissä vaaleissa mikään ei ole niin kuin ennen. Trump saattaa hävitä väittelyn, mutta kasvattaa silti suosiotaan.

Televisiomainoksissaan demokraatit ovat leimanneet liikemiehen lähestulkoon vähämieliseksi, joten puolitoista tuntia normaalia käytöstä on enemmän kuin useimmat Trumpilta odottavat.

Politiikan asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että NBC:n väittelyn moderaattorista Lester Holtista voi tulla presidentin tekijä. Jos Holt antaa ehdokkaiden puhua vapaasti, Trump pääsee hallitsemaan tilannetta show-miehen tempuillaan.

Mutta jos Holt vaatii ehdokkailta kunnon vastauksia eikä jätä valheita oikaisematta, republikaaniehdokas voi joutua liian liukkaalle jäälle.

Molemmat puolet ovat viime päivinä yrittäneet painostaa Holtia omalle puolelleen.

Torstaina Foxin haastattelussa Trump sanoi, ettei hän halua toimittajan oikaisevan ehdokkaiden vääriä väitteitä.

”Minusta hän on moderaattori”, Trump sanoi. ”Tarkoitan, että jos väittelet jonkun kanssa ja hän tekee virheen tai minä teen virheen… no, me haastamme toinen toisemme.”

Maanantaina Trump syytti televisiossa Holtia demokraatiksi.

”Muuten, Lester on demokraatti”, Trump väitti. ”Tämä on valheellinen systeemi. He ovat kaikki demokraatteja. Tämä on hyvin epäreilu systeemi.”

Tosiasiassa Lester Holt on ollut rekisteröitynyt republikaani vuodesta 2003 alkaen.

Myös demokraatit ovat yrittäneet kerätä kuumia hiiliä Holtin pään päälle.

Syyskuun alussa turvallisuuspoliittisen väittelyn juontanut Matt Lauer joutui arvosteluryöpyn kohteeksi, kun hän jätti oikaisematta Trumpin virheellisen väitteen siitä, että tämä olisi vastustanut alusta asti Irakin sotaa.

Tonight Show’n isäntä Jimmy Fallon päätyi puolestaan myrskyn silmään pehmeän Trump-haastattelunsa jälkeen. Verkossa kiertää pätkä, jossa Fallon pöyhii onnellisena Trumpin tukkaa.

Matt Lauer, Jimmy Fallon ja Lester Holt ovat kaikki töissä NBC:llä.

Kanavalla on Trumpin kanssa pitkä historia, sillä Trumpin tositelevisiosarja Diili pyöri NBC:llä 14 vuotta. Ilman Diiliä Trumpista olisi tuskin koskaan tullut presidenttiehdokasta.

Tärkeimmistä televisiokanavista CNN on kallistunut viime aikoina yhä selvemmin Clintonin puolelle, kun taas Fox on Trumpin leirissä.

Fox on ollut viime aikoina vaikeuksissa, sillä kanavan luoja ja johtaja Roger Ailes joutui kesällä eroamaan lukuisten naisten syytettyä häntä sukupuolisesta häirinnästä. Ailes siirtyi Trumpin neuvonantajaksi.

Media on viime viikkoina alkanut kohdella Trumpia selvästi tiukemmin kuin vielä viime keväänä. Siksi Trump ei enää soittele suoriin lähetyksiin eikä jakele spontaaneja kommentteja.

Mediatutkijoiden mukaan Trump on saanut ehdokkaana valtavasti ilmaista julkisuutta, koska uutiset hänestä ovat tuoneet televisiokanaville katsojia ja lehdille lukijoita.

Ilmaista televisioaikaa Trump sai esivaaleissa tutkimuslaitos mediaQuantin mukaan peräti 1,9 miljardin dollarin arvosta. Myös sanomalehdet ovat antaneet Trumpille selvästi enemmän ja myönteisempää julkisuutta kuin muille ehdokkaille, selvisi Harvardin yliopistossa kesäkuussa julkaistusta tutkimuksesta.

Mutta enää kysymys ei ole viihdearvosta vaan siitä, kenestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Siksi tiistaina aamuyöstä koittaa totuuden hetki niin ehdokkaille kuin mediallekin.

