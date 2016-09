Aleppon pommitukset jatkuivat maanantaina kiivaina, Venäjä syytti länsimaita ”retoriikasta, jota ei voi hyväksyä”

Siviilien asema Syyrian Aleppossa muuttui maanantaina entistä tukalammaksi, kun Syyrian ja Venäjän koneet pommittivat taas kaupungin itäosia.

Uutistoimisto AFP:lle puhuneet paikalliset sanoivat elintarvikkeiden ja lääkkeiden olevan jo lähes loppu kapinallisten hallussa olevassa Itä-Aleppossa. Myös vedenjakelu on poikki.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kaupungin itäosissa on enää 30 lääkäriä hoitamassa satoja pommituksissa loukkaantuneita siviilejä. Joidenkin arvioiden mukaan alueella on jumissa vielä 300 000 ihmistä.

”Yhä toiminnassa olevat sairaalat ovat valtavan paineen alla, sillä viime päivinä on loukkaantunut niin paljon ihmisiä ja veri on lähes loppu”, sairaalalähde kertoi AFP:lle.

”Tämän takia vakavat vammat hoidetaan heti amputoinnilla.”

Syyrian tilannetta tarkkaileva The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö sanoi maanantain pommituksissa kuolleen ainakin 12 ihmistä, joista 3 oli lapsia.

Pommituksissa on Aleppossa kuollut yhteensä 140 ihmistä sen jälkeen, kun Syyrian hallituksen ja Venäjän koneet alkoivat taas pommittaa Aleppon itäosia viime torstaina. Uhreista valtaosa on siviilejä. Jos mukaan lasketaan kaupungin ympäristö, uhreja on jo 248.

Syyrian hallitus aloitti pommitukset sen jälkeen, kun lyhytaikainen ja hauras tulitauko oli viime viikolla romahtanut.

AFP:lle puhunut Syyrian hallinnon edustaja sanoi, ettei pommituksia olla lopettamassa.

Maanantaina Venäjä syytti Aleppon pommituksia arvostelleita länsimaita ”retoriikasta, jota ei voi hyväksyä”.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Samantha Power syytti Venäjää ”barbarismista” turvaneuvoston kokouksessa sunnuntaina.

”On vaikea kiistää, etteikö Venäjä olisi yhdessä Syyrian hallinnon kanssa tekemässä sotarikoksia”, Britannian YK-lähettiläs Matthew Rycroft puolestaan sanoi ja kutsui tilannetta syyrialaisille ”uudeksi helvetiksi”.

Maanantaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov tuomitsi ”Britannian ja Yhdysvaltain edustajien sävyn ja retoriikan, joita on mahdoton hyväksyä”, AFP kertoo. Hänen mukaansa puheet ”voivat vahingoittaa suhteitamme”.