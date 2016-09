Yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet kävivät tarkasti läpi Hillary Clintonin ja Donald Trumpin puheita Yhdysvaltain presidentinvaalien väittelyssä varhain tiistaina Suomen aikaa. Niiden esiin nostamien väitteiden perusteella Clinton pysyi faktoissa paremmin mutta ei hänkään läheskään täydellisesti.

HS poimi ehdokkaiden esittämiä väitteitä, jotka eivät pitäneet paikkaansa tai eivät ainakaan edustaneet koko totuutta.

Clinton väitti, että Trump esitti Venäjän presidentille Vladimir Putinille julkisen pyynnön hakkeroida yhdysvaltalaisia.

Väite on osittain totta. Trump sanoi lehdistötilaisuudessa toivovansa, että Venäjä löytäisi ”kateissa olevat 30 000 sähköpostia”. Trump kuitenkin viittasi Clintonin sähköposteihin, ei yhdysvaltalaisten sähköposteihin yleisemmin, ja lisäksi hän kuvaili kommenttiaan jälkikäteen sarkastiseksi. (Politifact)

Trump väitti, että Yhdysvallat puolustaa maita – nimeltä mainiten Japania, Saksaa, Etelä-Koreaa ja Saudi-Arabiaa – ilman, että ne maksavat Yhdysvalloille.

Väite ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Etelä-Korea maksaa nykyisin yli 800 miljoonaa dollaria vuodessa Yhdysvaltain joukkojen läsnäolosta maassaan. (Politifact)

Clinton sanoo Trumpin olevan velkaa miljoonia dollareita

Presidenttiehdokas Hillary Clinton väitti vaaliväittelyssä Donald Trumpin veronmaksun olevan olematonta ja velkojen suuria.

Trump väitti, että Kiinaa rakennetaan Yhdysvaltojen rahoilla.

Väite on vain osittain totta ja liiallinen yksinkertaistus maiden taloudellisesta suhteesta. Asiantuntijoiden mukaan Kiinan talouskasvu johtuu pääosin sen sisäisistä uudistuksista ja osuudesta maailmankaupassa, johon Yhdysvaltojen vaikutus on rajallinen. (Politifact)

Trump väitti, että Kiina madaltaa valuuttansa arvoa saavuttaakseen taloudellista hyötyä.

Väite on vanhentunut. Valuutan arvon pysyminen matalana helpottaa vientiä, ja Kiinan on nähty aiemmin pitäneen oman valuuttansa arvoa matalana, mutta viime vuosina se on ennemminkin pyrkinyt vakauttamaan ja vahvistamaan valuuttaansa. (NY Times)

Clinton väitti, että hän ei ole kutsunut Tyynenmeren alueen TTP-vapaakauppasopimusta kauppasopimusten ”malliesimerkiksi” vaan on ainoastaan sanonut toivoneensa sopimuksesta hyvää.

Väite on virheellinen. Ulkoministerinä Australian-matkalla vuonna 2012 Clinton kutsui TTP:tä kauppasopimusten ”malliesimerkiksi” (englanniksi ”gold standard”). Hän puhui sopimuksen puolesta muutenkin ympäri maailman, huomattavasti vahvemmin kuin vain toivomalla soipimuksesta menestyksekästä. (Boston Globe)

Trump arvosteli Clintonin kokemusta

Trump sanoi Clintonin olevan kokenut henkilö, mutta hänen kokemuksensa ovat "huonoja".

Clinton väitti, että Trump ei ole maksanut lainkaan liittovaltion veroja, perusteenaan ainoat julki tulleet tiedot, jotka hänen oli pitänyt luovuttaa viranomaisille saadakseen toimiluvan kasinolle.

Väite on pääosin virheellinen. Tiedot kattoivat viisi vuotta, ja niiden mukaan Trump ei maksanut tuloveroja vuosilta 1978 ja 1979 mutta kylläkin vuosilta 1975, 1976 ja 1977. (Politifact)

Clinton väitti, että Trumpin uran alussa vuonna 1973 valtio syytti tätä etnisestä syrjinnästä, koska hän ei vuokranut asuntoja mustille.

Väite on sinällään totta, mutta oikeusjuttu päättyi sovintoon vuonna 1975 eikä Trump myöntänyt syyllisyyttään. (Politifact)

Trump väitti, että Yhdysvaltain keskuspankki tekee politiikkaa korkosääntelyllään.

Trumpin toistuvalle väitteelle ei ole pohjaa. Keskuspankin tehtävä on kohentaa taloutta, ja poliittiset johtajat saattavat puolueineen hyötyä siitä. Keskuspankki on kuitenkin riippumaton virasto, jonka toimiin presidentillä ei ole valtaa. (Boston Globe)

Trump: USA loi tyhjiön Irakiin – Öljy olisi pitänyt ottaa mukaan

Donald Trumpin mukaan Irakiin muodostui tyhjiö, kun Yhdysvaltain joukot poistuivat maasta. Hänen mukaansa myös öljy olisi pitänyt ottaa lähtiessä mukaan, sillä Isis-järjestön tärkein tulonlähde on öljy. Kuva: Reuters.

Trump väitti, että jihadistijärjestö Isis ei olisi ikinä noussut valta-asemaan, jos Yhdysvallat olisi pysynyt Irakissa.

Väitettä on mahdoton osoittaa todeksi tai epätodeksi, mutta Irakissa olleet kymmenentuhatta Yhdysvaltain sotilasta olisivat tuskin ratkaisseet asiaa – etenkään Syyriassa ja Libyassa, joissa Isis niin ikään toimii mutta joissa Yhdysvalloilla ei ole ollutkaan joukkoja. (NY Times)

Trump väitti vastustaneensa Irakin sotaa.

Howard Sternin haastattelussa vuonna 2002 Trump tuki sotaan lähtemistä. (NY Times)

Trump kiisti kannattaneensa Irakin valtausta

Hillary Clinton kertoi Trumpin kannattaneen Irakin valtausta ja Gaddafin syrjäyttämistä Libyassa – sen jälkeen kun hän oli tehnyt kauppaa hänen kanssaan.

Trump väitti, että Clinton on taistellut Isisiä vastaan koko aikuisikänsä.

Väite on virheellinen. Clinton on 68-vuotias. Isisin juuret voidaan vetää vuosituhannen vaihteeseen. Järjestö voimistui sunnien kapinasta Yhdysvaltojen syrjäytettyä Irakin diktaattorin Saddam Husseinin vuonna 2003. Isis on vallannut alueita Syyriasta, Irakista ja Libyasta vasta viime vuosina.

Trump väitti, että Iranin ydinsovun myötä Yhdysvallat antoi Iranille 150 miljardia dollaria.

Trump viittasi ilmeisesti Iranin rahavaroihin, jotka olivat jäädytettynä kansainvälisillä tileillä. Arviolta sata miljardia dollaria vapautui Iranin käyttöön sovun ja pakotteiden purkamisen myötä, mutta ne eivät olleet Yhdysvaltojen vaan Iranin omia rahoja. (Boston Globe)

Trump sanoo hänen luonteensa olevan paras ominaisuutensa

Presidentinvaaliväittelyssä Trump ilmoitti oman "voittajan luonteensa" olevan hänen paras ominaisuutensa. Hänen mukaansa oma arvostelukykykin on parempi kuin vastaparillaan.

Clinton väitti, että riippumattomien asiantuntijoiden mukaan hänen suunnittelemillaan toimilla syntyisi kymmenen miljoonaa työpaikkaa ja Trumpin suunnittelemilla toimilla katoaisi 3,5 miljoonaa työpaikkaa.

Arvostetun taloustieteilijän Mark Zandin raportin mukaan Clintonin suunnitelmat synnyttäisivät 3,2 miljoonaa työpaikkaa neljän vuoden presidenttikauden aikana, mikä yhdessä ennalta odotetun työpaikkakehityksen kanssa synnyttäisi 10,4 miljoonaa työpaikkaa. Saman raportin mukaan Trumpin suunnitelmat kadottaisivat 3,5 miljoonaa työpaikkaa. On syytä huomioida, että kummankaan suunnitelmat tuskin menisivät sellaisenaan läpi kongressista. (Washington Post)

Trump väitti, että autonvalmistaja Ford on jättämässä Yhdysvallat, mikä johtaa tuhansien työpaikkojen katomiseen Michiganin ja Ohion osavaltioista.

Ford siirtää pienten automalliensa valmistusta Meksikoon mutta on sanonut, että se ei johda työpaikkojen vähenemiseen Yhdysvalloissa. Michigan ja Ohio ovat kärsineet pahasti teollisuuden työpaikkojen katoamisesta, mutta viime vuonna Michiganissa syntyi 75 800 uutta työpaikkaa, Ohiossa 78 300. Kummankin osavaltion työttömyysprosentti on samaa tasoa Yhdysvaltain kansallisen työttömyysprosentin kanssa. (NY Times)

Clinton väitti, että Trumpin mukaan ilmastonmuutos on huijausta ja kiinalaiset sen takana. Trump kiisti sanoneensa niin.

Vuonna 2012 Trump twiittasi: ”Kiinalaiset loivat ajatuksen ilmaston lämpenemisestä omaksi edukseen ja Yhdysvaltojen tuotannon kilpailykyvyn heikentämiseksi.” Trump on myös kuluvana vuonna toistuvasti kutsunut ilmastonmuutosta huijaukseksi. (NY Times)

Trump väitti, että murhien määrä New Yorkissa on kasvanut. Clintonin mukaan määrä on vähentynyt.

Murhien määrä New Yorkissa on vähentynyt, kertovat tilastot ja New Yorkin poliisi. (NY Times)

Clinton: Trump voi tulla puhumaan kestävyydestä, kun hän on todistanut 11 tuntia kongressin edessä

Hillary Clinton vastasi napakasti Donald Trumpille, kun Trump kyseenalaisti Clintonin sopivuuden presidentiksi huonon kestävyyden takia.