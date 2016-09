Yhdysvaltain presidenttiehdokkaitten Hillary Clinton ja Donald Trump selvisivät ensimmäisestä tv-väittelystä taistelukuntoisina, arvioivat HS-TV:n keskustelussa Helsingin Sanomien toimittajat Petja Pelli, Laura Saarikoski ja Saska Saarikoski.

”Clinton voitti, mutta Trump ei tullut tyrmätyksi. Kisa jatkuu tiukkana”, kiteytti Saska Saarikoski.

Hän arvelee, että Trump kykeni ehkä suorituksellaan osoittamaan, ettei ole heikkomielinen raivohullu, mitä hänestä on epäilty. Trump on Saarikosken arvion mukaan myös kehittynyt vuoden aikana väittelytaidoissaan kovasti.

”Trumpin kannattajille taas saattoi olla yllätys, että Clinton pysyi tajuissaan puolitoista tuntia. Hänestähän liikkuu aivan omalaatuisia juoruja, kuinka hänellä on Alzheimer, kuinka hänellä on juopottelun tuhoama maksa tai että häntä esittää kaksoisolento.”

Videolinkin kautta keskusteluun osallistunut Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski tiivisti keskustelun kulkua siten, että asiaperusteissa Clinton voitti, mutta vaaleissa ei suinkaan ole kyse järjestä.

”Trump näytti itsekin tajuavan joutuneensa alakynteen, koska hän ilmestyi väittelyn jälkeen toimittajien eteen selittämään, että olisi voinut hyökätä paljon pahemmin Clintonia vastaan puhumalla tämän miehen Bill Clintonin syrjähypyistä.”

Trumpin kannattajille on saattanut olla järkytys nähdä voimamiehenä esiintyvä Donald Trump alakynnessä pienen naisen edessä.

”Yleensä Trumpin kannattajat näkevät videoilta vain hauraan Hillaryn. Nyt he joutuivat katsomaan puolitoista tuntia vahvaa Hillarya”, Saska Saarikoski kiteytti.

Clinton lähti ensimmäiseen hyökkäykseen Trumpin bisnestaidoista

Talouskeskustelussa Trump näytti Petja Pellin arvion mukaan pärjäävän melko hyvin. Hän haastoi Clintonia vapaakauppasopimusten seuraamuksista.

Saska Saarikosken mielestä vapaakauppa on vaalien tuloksen kannalta erittäin tärkeä keskustelun aihe. Vaikka vapaakauppa hyödyttää kaikkia, osalle se on käynyt kalliiksi.

”Useimmat näistä pettyneistä ovat työtätekeviä miehiä keskilännen osavaltioissa, Ohiossa ja Pennsylvaniassa, joissa vaalien ennustetaan ratkeavan.”

Pellin mielestä oli mielenkiintoista, että ensimmäiseen selvään henkilökohtaiseen hyökkäykseen lähti Clinton, joka kyseenalaisti Trumpin bisnestaidot.

”Trumpin heikko kohta on raha. Vaalimenestykseen voi vaikuttaa, jos epäillään, ettei hän olekaan niin rikas. Juuri tästä syystä olisi kiinnostavaa nähdä hänen verotietonsa.”

Teksti jatkuu videon jälkeen

Clinton sanoo Trumpin olevan velkaa miljoonia dollareita

Presidenttiehdokas Hillary Clinton väitti vaaliväittelyssä Donald Trumpin veronmaksun olevan olematonta ja velkojen suuria.

Trump syytti Obamaa Isisin synnystä

Runsaan puolitoistatuntisen keskustelun aikana Donald Trumpin ajatukset alkoivat parissa kohdassa harhailla pahan kerran. Esimerkiksi Isisin synnystä käydyssä keskustelussa hän yritti jälleen kerran vyöryttää vastuuta presidentti Barack Obamalle, vaikka hyökkäyskäskyn Irakiin antoi tämän edeltäjä George W. Bush.

”Trump osoitti epäloogisuutta puhumalla ensin siitä, ettei sotaan olisi pitänyt osallistua, mutta vaatimalla sitten, että Yhdysvaltain olisi pitänyt ottaa Irakin öljy haltuunsa, jotta Isis ei olisi saanut rahoitusta”, Pelli huomautti.

Saarikoski arvioi, ettei Trumpin mukaan mitään, mitä Irakissa tehtiin mennyt oikein. Ainakin kaikki muut ovat tehneet kaiken väärin, ja hänellä itsellään on salainen suunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi.

”Ei ihme, jos häneen ei uskota. Herää kysymys, onko Trumpilla mitään korttia hihassaan, kun hänellä on vain suuria, mahtavia ja fantastisia salaisuuksia.”

Mitkä olivat Trumpin ja Clintonin vahvimmat hetket?

Trumpin vahvimpia hetkiä oli Pellin mielestä se, kun hän kyseenalaisti Clintonin pitkän kokemuksen huomauttamalla, että tämä oli ollut 30 vuotta lähellä valtaa eikä ollut tehnyt mitään.

”Trump haluaa olla 70-vuotias tulevaisuuden toivo”, Saarikoski kommentoi.

Keskustelussa oli myös kiusallisia hetkiä, kun Trump jäi väittelemään juontajan, NBC:n toimittajan Lester Holtin kanssa kysymyksistä.

”Omituisin kohta oli se, kun hän jäi inttämään kannastaan Irakin sotaan. Kun on kerran olemassa radio-ohjelma, missä hän sanoo, että hyökätään vaan. Nyt hän yrittää selittää, että itse asiassa samaan aikaan hän sanoi toiselle kaverille toista. Soittakaa hänelle”, Petja Pelli listasi.

Saarikoski arvelee, että Trump vain ei ole riittävän kokenut valitakseen, mitkä taistelut kannattaa voittaa ja mitkä jättää.

Teksti jatkuu videoiden jälkeen

Trump kiisti kannattaneensa Irakin valtausta

Hillary Clinton kertoi Trumpin kannattaneen Irakin valtausta ja Gaddafin syrjäyttämistä Libyassa – sen jälkeen kun hän oli tehnyt kauppaa hänen kanssaan.

Trump arvosteli Clintonin kokemusta

Trump sanoi Clintonin olevan kokenut henkilö, mutta hänen kokemuksensa ovat "huonoja".

Trump myös yritti kääntää kiehahtelevan luonteenlaatunsa edukseen väittäessään, että hän on energinen ja voimakas. Hänellä on siis omien sanojensa mukaan voittajan luonne.

”Trumpin kampanjassa oli selvästi ajateltu, että ehdokkaan luonne on ollut ongelma. En tiedä, miten tuo käänne nyt onnistui”, Saarikoski mietti.

Clintonin vahvimpia hetkiä oli Pellin ja Saarikosken mielestä, kun hän grillasi Trumpia tämän verotiedoista paljastuvista seikoista. Ehkei Trump ole lahjoittanut hyväntekeväisyyteen niin paljon kuin on antanut ymmärtää?

”Trumpillahan on omaa nimeään kantava hyväntekeväisyyssäätiö, johon muut ihmiset ovat lahjoittaneet rahaa. Näillä rahoilla hän on muun muassa ostanut oman golf-kerhonsa koristeeksi kaksimetrisen omakuvan. Jos Clinton olisi tehnyt jotain tällaista, hän ei olisi enää ehdokas. Mutta Trump vain on niin erikoinen”, Saarikoski arvioi.

Teksti jatkuu videon jälkeen

Trump sanoo hänen luonteensa olevan paras ominaisuutensa

Presidentinvaaliväittelyssä Trump ilmoitti oman "voittajan luonteensa" olevan hänen paras ominaisuutensa. Hänen mukaansa oma arvostelukykykin on parempi kuin vastaparillaan.

Saarikoski on havainnut omalla demokraattivoittoisella asuinalueellaan Marylandissa, ettei Clinton herätä sellaista intohimoa kuin Trump. Autoissa on vanhoja Obama-tarroja, muttei Clinton-tarroja. Ihmiset puhuvat Clintonin äänestämisestä velvollisuutena.

”Clintonin ristiriita on siinä, että hän on aika huono ehdokas, mutta todennäköisesti hän olisi mainio presidentti.”

Trumpin holtittomat avaukset ulkopolitiikassa, ja puheet ydinaseista ovat Saarikosken mielestä kylmentäneet tunnelmia monissa maissa. Mutta Riiassa, Tallinnassa ja Helsingissä isot ulkopoliittiset linjaukset ovat pieniä asioita Ohiossa ja Pennsylvaniassa, joiden asukkaat vaalin tuloksen ratkaisevat.

Clinton voitti asiapuolella, mutta kisa ei vielä ratkennut

Aivan väittelyn loppuvaiheessa juontaja Lester Holt kysyi Trumpilta, mitä tämä oli tarkoittanut sillä, ettei Clintonilla ole sopivaa ulkonäköä presidentiksi. Pellin mielestä juuri tässä vaiheessa Trumpin ajatukset alkoivat jälleen harhailla, kun hän hypähti Clintonin terveyteen, Saudi-Arabian tukemiseen eikä vastannut ulkonäkökysymykseen ollenkaan.

”Trumpilta menivät vähän kasetit sekaisin”, Saarikoski kuittaa.

Clinton pääsi kuittaamaan, että kunhan Trump kiertää vuodessa toistasataa maata, neuvottelee rauhaa, aselepoa ja toisinajattelijoiden vapautusta sekä kestää 11 tuntia kongressin grillausta, hän voi tulla luennoimaan kestävyydestä.

Loppuyhteenvedossa Petja Pelli arvioi, että Hillary Clinton voitti selvästi asiapuolella, mutta Trump ei hävinnyt tarpeeksi, jotta kisa olisi ratkennut tähän.

(Teksti jatkuu videoiden jälkeen)

Clinton: Trump voi tulla puhumaan kestävyydestä, kun hän on todistanut 11 tuntia kongressin edessä

Hillary Clinton vastasi napakasti Donald Trumpille, kun Trump kyseenalaisti Clintonin sopivuuden presidentiksi huonon kestävyyden takia.