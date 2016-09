Washington

Ensimmäisen esivaaliväittelyn jälkeen elokuussa 2015 kirjoitin Helsingin Sanomien verkkosivuille otsikon ”Trumpin kupla puhkesi”. Se vaikutti selvältä: Donald Trump nimitteli amerikkalaisjohtajia typeriksi, uhosi rakentavansa muurin Meksikon rajalle eikä suostunut pahoittelemaan sitä, että oli kutsunut naisia typeriksi ja lihaviksi. Yleisö buuasi hänelle, republikaanien studiopaneeli paheksui.

Väittelyn jälkeen Trumpin suosio vain nousi.

Opin, että näissä presidentinvaaleissa pätevät eri säännöt kuin aiemmin. Trumpin onnistumista ei voi arvostella ainoastaan totuuden tai rationaalisuuden kautta, koska niin eivät tee hänen kannattajansakaan. Kyse on siitä, mikä tuntuu heistä aidolta – siitä, miten asiat koetaan.

The New York Times -lehtiyhtiön johtaja Mark Thompson kutsuu tätä autenttisuudeksi, joka on tosi-tv-aikakaudella tärkeämpää kuin totuus.

Toimittaja ei tietenkään voi olla puolueeton totuuden ja valheen välillä. Arvioidessa Trumpin menestystä vaaliväittelyissä totuus on kuitenkin riittämätön mittari.

Rationaalinen ihminen saattoi päätellä Hillary Clintonin ja Donald Trumpin ensimmäisen vaaliväittelyn jälkeen, että Clinton voitti. Clinton tiesi enemmän, hänellä oli yksityiskohtaisia ehdotuksia ja hän esitteli asiansa loogisesti. Mutta jos väittelyn katsoja haluaa panna maan uusiksi ja heittää vanhat poliitikot pellolle – no, siihen Clinton ei tarjonnut vastauksia, eikä tarjoa.

Tänä syksynä vaaliyleisönä on koko kansa, eivät vain republikaanit. Siksi Trumpilla ei enää mene yhtä hyvin, ja haparoiva väittely saattoi hyvinkin heikentää häntä.

Itse muistan kuitenkin vuoden takaisen opetuksen. Trumpin kupla ei vielä puhjennut.