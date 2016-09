Britannia vastustaa ärhäkästi EU:n puolustussuunnitelmia – ministeri Niinistö kannattaa Saksan ja Ranskan yhteishankkeita

Bryssel

Britannian puolustusministeri Michael Fallon toisti tiistaina maansa jyrkän kannan, jonka mukaan britit vastustavat voimakkaasti kaikenlaisia yrityksiä perustaa yhteistä EU-armeijaa tai edes yhteistä sotilastukikohtaa EU-maille.

”(Sotilasliitto) Naton on säilyttävä peruskivenä meidän ja Euroopan puolustamiseksi”, Fallon vaati EU:n puolustusministerien epävirallisessa kokouksessa Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa.

Fallonin mukaan Britannia ei ole ainoa skeptinen maa EU:n puolustusyhteistyön syventämisen suhteen. Hänen mukaansa muita huolestuneita maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Hollanti, Puola, Liettua ja Latvia.

EU:sta eroa tekevä Britannia aikoo Naton puitteissa jatkossakin osallistua innokkaasti Euroopan puolustamiseen muun muassa lähettämällä lisäjoukkoja Puolaan ja Viroon ensi vuonna, Fallon sanoo.

EU-parlamentin puheenjohtaja Martin Schulz on puolestaan sanonut, että Britannialla ei ole mitään veto-oikeutta EU:n puolustuksen lujittamisen tai muiden ratkaisujen suhteen. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on myös puhunut EU:n puolustusyhteistyön syventämisestä.

Saksa ja Ranska esittivät tiistaina suunnitelmiaan EU:n sotilaallisen yhteistyön syventämiseksi. Maat esittävät esimerkiksi yhteistä operaatioesikuntaa EU-maiden sotilas- ja siviilioperaatioihin sekä yhteisten puolustushankintojen lisäämistä.

Kokoukseen osallistunut puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) kertoi puhelinhaastattelussa, että Saksan ja Ranskan ajattelu ”on kyllä aika lähellä Suomen kantoja”.

”Toin esiin, että Suomi suhtautuu EU:n puolustusyhteistyön tiivistämiseen myönteisesti, mukaan lukien pysyvän komentorakenteen luomiseen”, Niinistö sanoi kokouksen jälkeen.

Niinistön mukaan erityisesti Nato-maiden ministerit esittivät kriittisiä ja skeptisiä kantoja kokouksessa. EU:n 28 jäsenmaasta 22 kuuluu myös Natoon.

”Aika monessa puheenvuorossa sanottiin, että mihinkään uusin pysyviin rakenteisiin ei ole kaikilla jäsenmailla halua. Ihan suoraan sanottiin sekin, että EU:lla ei yleensäkään ole pulaa rakenteista tai byrokratiasta, vaan poliittisesta tahdosta.”

Niinistö kertoi toimittaneensa muille ministereille Suomen ajatuksia heijastavan muistion. Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen oli Niinistön mukaan sanonut, että monet Suomen toiveet ovat kannatettavia.

Niinistön mukaan EU pyrkii saamaan vuoden loppuun mennessä valmiiksi suunnitelmansa puolustusyhteistyöstä.

”Näen, että tämä jollain tavalla tästä liikkeelle lähtee, mutta aikataulusta on paha sanoa. Nämä EU-hankkeet tuppaavat yleensä vähän venymään, ellei maailmalla sitten jotain radikaalia tapahdu, joka vauhdittaa asiaa”, Niinistö sanoi.

EU:n puolustuksen tiivistämistä ajavat maat korostavat, että tekeillä ei ole ”EU:n armeija”, eivätkä EU:n hankkeet kilpaile Naton kanssa. Tätä ajatusta säesti myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

”Ei ole mitään ristiriitaa vahvan eurooppalaisen puolustuksen ja vahvan Naton välillä. Ne itse asiassa vahvistavat toinen toisiaan”, sanoi Stoltenberg, joka osallistui myös Bratislavan kokoukseen.

Hänen mukaansa EU:n ja Naton yhteistyö on nyt läheisempää kuin koskaan.

EU:n puolustushankkeiden edistyminen on usein tyssännyt jäsenmaiden haluttomuuteen lisätä sotilasmenojaan. Tämä on Yhdysvaltain jatkuva purnauksen aihe Nato-yhteistyössä.

Niinistö markkinoi kokouksessa myös Suomen ”kansallista päätöstä” perustaa EU:ta tukeva hybridiuhkien osaamiskeskus, joka on pääministeri Juha Sipilän kansliasta johdettu hanke. Sipilä on kertonut aiemmin, että hanke on saanut tukea esimerkiksi Ranskasta ja EU-komissiosta.

Niinistön mukaan EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini oli tullut Bratislavassa erikseen kiittämään suomalaisia hankkeen käynnistämisestä. Niinistön mukaan myös Itämeren alueen maita keskus kiinnostaa, minkä lisäksi Suomi yrittää ”värvätä Välimeren seudun maita”.

Suomen toiveena on, että kyseinen keskus olisi toiminnassa vuoden 2017 aikana. Hybridiuhkiin varautuminen on ollut paljon esillä Venäjän monipuolisesti aggressiivisen käytöksen vuoksi.