Syyrian armeija valtasi uusia alueita Aleppossa – saarroksissa jopa 300 000 ihmistä

Syyrian hallituksen joukot ovat vallanneet kapinallisten hallitsemia osia Aleppon kaupungista. Syyrian armeija tiedotti ottaneensa haltuun Aleppon luoteisen kaupunginosan ja samalla ”neutraloineensa monia terroristeja”, kertoi uutistoimisto AFP tiistaina.

Myös sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö ja Syyrian valtiollinen televisiokanava kertoivat hallituksen joukkojen edenneen lähellä Aleppon vanhaa kaupunkia, uutistoimisto Reuters kertoi.

Hallitusta tukevat joukot aloittivat hyökkäyksen Aleppossa torstaina, pian lyhyeksi jääneen tulitauon päättymisen jälkeen. Hyökkäyksen aikana Syyrian ja Venäjän pommikoneet ovat moukaroineet kapinallisten taskuja kaupungin itäosissa.

Aleppo on ollut jo neljän vuoden ajan jaettuna hallituksen ja kapinallisten alueisiin, eikä kumpikaan osapuoli ole päässyt jatkuvista taisteluista huolimatta niskan päälle. Armeija on saartanut kapinallisten hallitsemia alueita, joilla humanitaarinen tilanne on muuttunut huonosta lohduttomaksi.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO vaati tiistaina turvallisia reittejä ulos saarretusta Itä-Alepposta, jotta kymmeniä haavoittuneita ja sairaita saataisiin hoitoon, Reuters kertoi. Armeijan piirittämällä alueella on huutava pula lääketarpeista ja lääkäreistä, joita on alueella enää 35. Saarroksissa on arviolta jopa 300 000 ihmistä.

Paikallisten lääkäreiden mukaan ainakin 40 haavoittunutta pitää siirtää ulos kaupungista. Haavoittuneet eivät halua mennä hallituksen joukkojen hallitsemaan Länsi-Aleppoon, vaan kapinallisalueille Idlibin maakuntaan, lääkärit kertoivat.

Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvottelema humanitaarinen tulitauko ehti olla voimassa vain viikon, kun se romahti viime viikolla. Sen jälkeen Venäjä on iskenyt entistä rajummin Aleppon kapinallisalueille.

Yhdysvallat on haukkunut Aleppon pommituksia ”barbaarisiksi” ja tiistaina Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kuvaili niitä kansainvälisen lain vastaisiksi.