Vain yksi kymmenestä saa hengittää puhdasta ilmaa – Suomi parhaiden maiden joukossa

Yhdeksän kymmenestä ihmisestä joutuu hengittämään huonolaatuista ilmaa, Maailman terveysjärjestö WHO arvioi tiistaina julkaisemassaan raportissa. WHO vaatii pikaisia toimia ilmansaasteiden hillitsemiseksi, sillä järjestön mukaan ne aiheuttavat vuosittain jopa kuuden miljoonan ihmisen kuoleman.

WHO on julkaissut ilman epäpuhtauksia kuvaavan interaktiivisen kartan keräämistään tiedoista. Sen perusteella Suomi ja muut Pohjoismaat kuuluvat niiden maiden joukkoon, joissa ilmanlaatu on maailman parasta.

Uudet tiedot antavat jokaiselle aiheen olla hyvin huolissaan, sanoo WHO:n kansan- ja ympäristöterveyden osaston johtaja Maria Neira. Hän kuvailee tilannetta terveyskriisiksi.

Ongelma on järjestön asiantuntijoiden mukaan akuutein kaupungeissa, mutta maaseudullakin tilanne on huonompi kuin moni kuvittelee.

Kehittyvissä maissa ilmanlaatu on raportin mukaan kehnointa, mutta käytännössä ilmansaasteet vaikuttavat Neiran lausunnon mukaan kaikkien valtioiden asukkaisiin.

Ilmansaasteiden vähentämisestä ei voi Neiran mukaan aloittaa ”liian pian”. Hän patistaa hallituksia rajoittamaan ajoneuvojen määrää tieliikenteessä sekä kehittämään jätehuoltoa ja ruuanvalmistukseen käytettäviä polttoaineita.

WHO:n tiistaina julkistama raportti perustuu tietoihin, joita on kerätty yli 3 000 paikasta eri puolilta maailmaa. Raportin perusteella 92 prosenttia maailman väestöstä asuu alueilla, joissa mittaustulokset ylittävät WHO:n ilmanlaadulle määrittelemät ohjearvot.

Raportti keskittyy terveydelle vaarallisiin pienhiukkasiin, jotka ovat halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin kokoisia. Tällaiset pienhiukkaset voivat tunkeutua syvälle keuhkoihin tai verenkiertoelimistöön. Ohjearvo pienhiukkasille (PM2.5) on alle 10 mikrogrammaa kuutiometrissä (μg/m3). WHO:n karttadatan perusteella pienhiukkasten vuotuinen keskiarvo alittaa ohjearvon esimerkiksi Helsingissä (9), Turussa (8) ja Tampereella (9).

Maailman terveysjärjestön mukaan sisäilman epäpuhtauksilla ja ulkoilman saasteilla on yhteys vuosittain yhteensä yli kuuteen miljoonaan kuolemaan.

Lähes 90 prosenttia ilmansaasteista johtuvista kuolemista tapahtuu WHO:n mukaan maissa, joissa tulotaso on matala.

Kerättyjen tietojen perusteella tilanne on paha esimerkiksi Itä- ja Etelä-Aasiassa sekä Länsi-Afrikassa.

Kun WHO keväällä julkaisi vertailun kaupunki-ilman laadusta, mukana oli Suomesta 24 kaupunkia tai kuntaa. Muonio mainittiin raportissa maailman puhtaimman ilman taajamaksi.

Jotkut saastehaittojen hillitsemiseksi kehitetyt keinot ovat suhteellisen tehottomia, sanoo WHO:n koordinaattori Carlos Dora. Esimerkiksi Kiinan Pekingissä käytetään ilmanlaatuvaroituksia. Perusterveelle ihmiselle niistä on kuitenkin vain vähän apua, sillä varsinainen terveysriski on pitkäaikainen altistuminen ilmansaasteille.