Viisikuisella lapsella on kolme biologista vanhempaa – uutta hedelmöitysmenetelmää kokeiltiin ensimmäistä kertaa

Viisi kuukautta vanha Abrahim Hassan on maailman ensimmäinen laatuaan. Hänellä on nimittäin kolme biologista vanhempaa: kaksi äitiä ja yksi isä, kertoo tiedelehti New Scientist.

Taustalla on kiistelty uusi hedelmöityshoito, joka on toistaiseksi laillinen vain Britanniassa. Menetelmän avulla eräiden perinnöllisten sairauksien kantajien on mahdollista saada terveitä jälkeläisiä.

Hassan on varsinainen maailmankansalainen jo syntyessään. Hänen vanhempansa ovat Jordaniasta, heitä hoitanut lääkäriryhmä Yhdysvalloista, ja hoito annettiin lakiteknisistä syistä Meksikossa. Hoitomuoto oli nimittäin hieman erilainen kuin Britanniassa vuonna 2015 hyväksytty menetelmä.

Tekniikka on herättänyt vastustusta, sillä sen turvallisuudesta ei ole täyttä varmuutta. Varhaiset kokeilut 1990-luvulla aiheuttivat joillekin lapsille kehityshäiriöitä ja tekniikka kiellettiin.

Mentelmä on kuitenkin sen koommin kehittynyt. Siitä voi olla apua ihmisille, joilla on vaikeita kehityshäiriöitä aiheuttavia mitokondriosairauksia. Mitokondriot huolehtivat solujen energia- ja aineenvaihduntatehtävistä. Ne sisältävät omaa dna:ta ja ne periytyvät äidiltä.

New Scientistin mukaan Hassanin äiti kantaa mitokondrioissaan geenimuunnosta, joka aiheuttaa niin kutsuttua Leighin tautia. Se vaikuttaa vastasyntyneen aivojen, lihasten ja hermoston kehitykseen. Asia selvisi pariskunnalle vasta neljän keskenmenon ja kahden nuorena kuolleen vaikeasti kehitysvammaisen lapsen jälkeen.

He päättivät turvautua kiisteltyyn hoitoon. Sairauksia aiheuttavia geenimuunnoksia voidaan teoriassa korjata siirtämällä mitokondrio-dna:ta lahjoitetusta munasolusta äidin munasoluun.

Britanniassa sallittiin vuonna 2015 hoitomenetelmä, jossa isän siittiöillä hedelmöitetään sekä äidin että ulkopuolisen lahjoittajan munasolut. Ennen kuin hedelmöitetyt munat alkavat kehittyä alkioiksi, siirretään äidin munasolun tuma lahjoittajan munasoluun.

Tällöin toinen hedelmöitetty muna joudutaan tuhoamaan, mitä Hassanin muslimivanhemmat eivät hyväksyneet. Lääkärit kokeilivat vaihtoehtoista tapaa, jossa lahjoittajan munasolun tuma siirretään ensin äidin munasoluun, joka sitten hedelmöitetään isän siittiöllä.

Viidestä hedelmöitetystä munasta vain yksi kehittyi normaalisti. Se istutettiin äidin kohtuun, ja yhdeksän kuukautta myöhemmin Abrahim Hassan syntyi. Toistaiseksi hänellä ei ole havaittu vaarallisia määriä Leighin tautia aiheuttavaa geenimuunnosta.

Tutkijat pitävät tapausta läpimurtona, joka saattaa kiihdyttää hoitojen leviämistä. Hassanin kehitystä on kuitenkin syytä pitää silmällä, ettei tautia aiheuttava geenimuunnos pääse yleistymään hänen kasvaessaan.