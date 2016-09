Ikävien ihmisten puolue repeilee

Liverpool

Jos Britannia koukkaa pian entistä jyrkemmin oikealle, syy tai ansio ei ole yksin pääministeri Theresa Mayn konservatiivihallituksen.

Brittipolitiikan oikeistolaistumista pönkittää yhtä lailla työväenpuolueen eli labourin heikkous. Kriisiytynyt labour ei pysty panemaan hanttiin konservatiiveille. Keskinäinen riitely ja ilkeily vievät labourin voimat.

Ennen konservatiiveja sanottiin ”ilkeäksi puolueeksi”. Nyt labourista on tullut ikävien ihmisten ja ikävien uutisten puolue. Se karkottaa äänestäjät.

”Labour on nykyään surkea ja onneton puolue, jossa Jeremy Corbynin kannattajat käyvät aggressiivisesti puolueen oikean laidan kimppuun. Käynnissä on Twitter-sota ja keskinäinen syyttely”, arvioi professori Tony Travers London School of Economicsista Britanniassa työskenteleville kirjeenvaihtajille.

Labourin kriisi oli käsinkosketeltavissa puoluekokouksessa, joka järjestettiin tänä syksynä Liverpoolissa.

Pinnalta katsoen kaikki oli hyvin: Rivijäsenet parveilivat konferenssikeskuksessa, joka oli puettu punaiseen. Puolueen kärkihahmot pitivät puheitaan, joille aplodeerattiin anteliaasti. Runsaalla äänten enemmistöllä äskettäin jatkoon valittu labourin johtaja Corbyn poseerasi faniensa kanssa.

Epätietoisuus ja epätoivo työväenpuolueen tulevaisuudesta nousi kuitenkin esiin puoluekokouksen yhteydessä järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa.

”Labourista pitää tehdä taas puolue, jota halutaan äänestää. Vain konservatiivit voittavat, kun olemme jakautuneita”, Pohjois-Croydonin kansanedustaja Steve Reed sanoi.

Mikä työväenpuoluetta sitten jakaa? Jeremy Corbyn – inhottu ja rakastettu.

Uusvanha sosialisti Corbyn on hyvin suosittu omiensa eli puolueen vasemman laidan keskuudessa. Heille Corbyn on sankari.

Corbynin rajallinen suosio ei kuitenkaan riitä viemään labouria parlamenttivaalivoittoon ja tekemään Corbynista pääministeriä. Ja jos labour ei pääse pääministeripuolueeksi, se on tuomittu oppositioon ilman valtaa.

Tämä turhauttaa monia.

”Vain hallituksesta käsin voimme vaikuttaa ihmisten elämään. Jos labour ei ole vallassa, eniten kärsivät ihmiset, jotka tarvitsevat meitä eniten”, Lontoon pormestari Sadiq Khan sanoi puheessaan Liverpoolissa.

Hallitusvaltaan on pitkä ja kivinen tie. Kun puoluejohto edustaa idealistista sosialismia, se vieroittaa ne äänestäjät, jotka asemoivat itsensä väljästi poliittiseen keskustaan.

Liikkuvat keskiluokkaiset äänestäjät hakeutuvat nyt konservatiivien luo. Heistä labour on siirtynyt liiaksi vasemmalle.

”Labour ei voi voittaa, jos kohtelemme konservatiivipuoluetta äänestäviä kuin vihollisia. He kuuluvat poliittiseen keskustaan, ja heitä on pidettävä ystävinä”, muistutti vasemmistolaisen Fabian Society -ajatuspajan tutkimusjohtaja Olivia Bailey.

Osa labourin entisistä äänestäjistä suuntaa puolestaan maahanmuuttokriittisen Ukip-puolueen helmoihin. Monet heistä ovat globalisaation huono-osaisia. Britannian talouskasvun hedelmät ovat menneet heiltä ohi.

Tämä äänestäjäkunta pettyi labouriin myös EU-kansanäänestyksen alla. Labourille on ollut vaikea myöntää, että EU-maahanmuutto voi olla tietyillä alueilla Englannissa ongelma.

Corbynin, 67, saama selvä mandaatti jatkaa labourin johdossa ei poistanut puolueen sisäisiä ongelmia. Noin 80 prosenttia labourin kansanedustajista veti kesällä tukensa Corbynilta. Suhteet eivät ole lämminneet.

Kapinalliset pelkäävät ”puhdistuksia” Corbynin ja tämän liittolaisten taholta. Parlamenttipaikoista voi tulla jatkossa iso tappelu eri leirien välillä.

Corbyn itse istuu ainakin toistaiseksi tukevasti paikallaan. Huhut uudesta vallankaappausyrityksestä ovat silti jo alkaneet.

Yksi mahdollinen Corbynin haastaja voisi olla lontoolainen kansanedustaja Chuka Umunna, 37, jolla on lavakarismaa. Osa työväenpuoluelaisista toivoo, että puheenjohtajakisan aikoinaan Ed -veljelleen hävinnyt David Miliband, 51, palaisi politiikkaan. Osa ihailee Sadiq Khania.

”Konservatiivihallitus pitää laittaa lujille brexit-leirin lupauksesta, että julkinen terveydenhuolto saa EU-eron jälkeen 350 miljoonaa puntaa viikossa”, Umunna sanoi Liverpoolissa oppositiojohtajan äänenpainoin.