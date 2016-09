Suomen antama apu tutkimuksissa malesialaisen matkustajakoneen ampumisesta alas Itä-Ukrainan yllä on nostattanut kohun yli vuoden aikaviipeellä lähinnä siksi, että apu on pyritty pitämään Suomessa visusti salassa.

Hollantilaislehti De Telegraaf kertoi tiistaina, että Suomessa on tehty salaisia ohjuskokeita liittyen koneen alasampumiseen. Lehti ei kertonut testien tarkempaa paikkaa tai ajankohtaa.

Kiinnostus on taattu, kun avusta vuotaa epätarkkoja tietoja, joita Suomen edustajat eivät suostu täsmentämään julkisesti.

Suomella olisi todellista salattavaa, jos apua ei olisi annettu. Selvitettävänä on yksi vakavimmista mahdollisista sotarikoksista Euroopassa toisen maailmansodan päätyttyä.

Itse asiassa Suomella on YK:n päätöslauselman mukaan velvollisuus auttaa tapahtuman siviili- ja rikostutkinnassa.

Yhteensä 298 ihmistä kuoli kun Amsterdamista Kuala Lumpuriin matkalla ollut Malesian lentoyhtiön kone ammuttiin alas Itä-Ukrainan sota-alueen yllä 17. heinäkuuta 2014.

MAXIM ZMEYEV / Reuters

Venäjä esti YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen, jonka mukaan tapahtuma olisi tutkittu kansainvälisessä tuomioistuimessa. Sen sijaan turvallisuusneuvosto hyväksyi vain muutama päivä alasampumisen jälkeen päätöslauselman, jossa kaikkia maita vaaditaan antamaan pyydettäessä apua tapahtuman siviili- ja rikostutkinnassa.

Ilman virallisia tietoja voi päätellä, että Suomen antama apu oli merkittävää jo onnettomuustutkimuslautakunnan raportissa, joka julkistettiin viime lokakuussa. Iltalehti kertoi Suomen avusta tutkinnassa jo viime vuoden elokuussa.

Raportissa pääteltiin, että malesialaiskoneen tuhosi sen ohjaamon vieressä räjähtänyt ohjus. Raportin mukaan muun muassa miehistön ruumiista löytyneiden sirpaleiden muoto osoittaa, että kyseessä oli 9N314M -taistelukärjellä varustettu venäläisvalmisteinen Buk-ilmatorjuntaohjus.

Emma Karasjoki

Suomella sattuu olemaan Buk-ohjuksia, joten Suomi saattoi auttaa muun muassa vertailuun tarvittujen sirpaleiden tuottamisessa.

Onnettomuustutkijoiden raportti otti kantaa vain siihen, miten kone ammuttiin alas.

Keskiviikkona julkisuuteen odotetun uuden raportin laatijana oli syyttäjälaitoksen alainen kansainvälinen komissio, jonka työn perusteella haetaan tekoon myös syyllisiä. Kyseessä on kuitenkin vasta väliraportti.

Uuden raportin tärkeimmät tiedot koskevat tarkkaa laukaisupaikkaa, jonka perusteella voidaan lyhentää listaa tekoon mahdollisesta osallistuneista henkilöistä. Ohjus laukaistiin selkeästi Venäjän johtamien kapinallisten valvomalta alueelta.

Lisäksi osoitetaan alasampumisessa käytetyn 9M38-sarjaan kuuluvan ohjuksen tarkat liikkeet Venäjän puolelta kapinallisalueelle ja takaisin. Tässä tutkintaosassa on vaikea kuvitella roolia Suomelle.

Myös uudessa raportissa kuvaillaan ohjuksen sirpaleita ja esitellään osiin purettu vastaava ohjus, joka on annettu tutkijoiden käyttöön. Lisäksi tutkimusten yhteydessä räjäytettiin Buk-ohjuksen taistelukärki.

Salailun vuoksi ei ole tiedossa, antoiko Suomi apua erikseen molemmille tutkimuskomissioille, vai käytettiinkö sama aineisto kahteen kertaan.

Merkittävin yksittäinen seuraus uudesta raportista on se, että syyttävä sormi osoittaa yksiselitteisesti Venäjää ja sen johtamia ukrainalaisjoukkoja. Venäjä on samalla aloittanut uuden vaiheen omassa vastakampanjassaan, jossa se pyrkii osoittaman Ukrainan armeijan syylliseksi.

Venäjään on kohdistumassa raskas syyte kesken myrskyisää kansainvälistä tunnelmaa. Samaan aikaan Venäjää syytetään tuhoisista siviilialueiden pommituksissa Syyrian Aleppossa.

On selvää, että Venäjä on tyytymätön siihen, että Suomi on käyttänyt siltä saamiaan ohjuksia tutkinnassa, joka liittyy sen omaan mahdolliseen vastuuseen malesialaiskoneen tragediassa.

Päätöstä salailla apua ukrainalaiskoneen tuhon tutkinnassa voidaan Suomessa varmasti perustella erinäisillä teknisillä syillä, ja vastuu voidaan sysätä keskusrikospoliisille, joka hoitaa tutkinta-avun ulkomaisille siviiliviranomaisille.

Salaamispäätös on kuitenkin selkeästi poliittinen. Sen purkamisesta tarvitaan poliittinen päätös.

Alla olevalla videolla tutkimusryhmä esittelee tutkimusraporttinsa todisteita:

HSTV-keskustelu: Miksi Suomessa tehdyt ohjuskokeet salattiin?

Suomalaisille valkeni tiistaina, että maassa on tehty salaisia ohjuskokeita liittyen malesialaisen matkustajakoneen alasampumiseen Ukrainassa. Ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok) ihmettelee HSTV:n keskustelussa, miksi tieto on salattu liki kaikilta.