USA:n uhkaus Venäjälle: Joko Aleppon pommitukset loppuvat tai yhteistyö päättyy

Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry on uhannut Venäjää yhteistyön lopettamisella Syyriassa, jos Aleppon pommitukset eivät lopu.

Kerry esitti uhkauksensa Venäjän ulkoministerille Sergei Lavroville keskiviikkoaamuna, kun miehet puhuivat puhelimessa Syyrian tilanteesta, Yhdysvaltain ulkoministeriön julkaisema lausunto kertoo.

”Hän ilmoitti ulkoministerille, että Yhdysvallat valmistelee Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisten Syyria-toimien päättämistä – – ellei Venäjä ryhdy välittömästi tekoihin Aleppon hyökkäyksen lopettamiseksi ja vihamielisyyksien hillitsemiseksi”, Kerryn tiedottaja John Kirby sanoi ulkoministeriön lausunnossa.

Kerry ja Lavrov ovat johtaneet kansainvälisiä ponnisteluja Syyrian sodan päättämiseksi. Yhdysvallat ja Venäjä onnistuivat kätilöimään tulitaukosopimuksen, joka tuli voimaan syyskuun 9. päivä.

Tulitauko ehti jatkua vain viikon ennen kuin se romuttui. Venäjän tukema Syyrian hallinto on viime päivinä pommittanut rajusti Syyrian suurimman kaupungin Aleppon itäosia, jotka ovat kapinallisten hallussa.

Kerry uhkasi Venäjää, että Yhdysvaltain ja Venäjän yhteiset ponnistelut päättyvät, jos pommitukset eivät lopu. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei Washingtonin ja Moskovan suunnittelema yhteinen operaatio äärijärjestö Isisiä vastaan toteutuisi.

Kapinallisten hallussaan pitämässä Itä-Aleppossa on jumissa noin 250 000 siviiliä. Ruuasta, vedestä ja lääkintätarvikkeista on huutava pula. Itä-Aleppon kahta suurinta sairaalaa pommitettiin keskiiviikkona, ja ne joutuivat lopettamaan toimintansa. Nyt alueella toimii enää kuusi sairaalaa.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi keskiviikkona, että hyökkäykset sairaaloita vastaan ovat sotarikos.

”Tehdään tämä selväksi. Yhä tuhoisampia aseita käyttävät tietävät tarkalleen, mitä ovat tekemässä. He tietävät syyllistyvänsä sotarikoksiin”, Ban Ki-moon sanoi YK:n turvallisuusneuvostossa.

”Kuvitelkaa tuho. Ihmiset, joiden raajat on räjäytetty. Lapsia kärsimässä kamalasta kivusta, johon ei ole helpotusta. – – Kuviteltaa teurastamo. Tämä on pahempaa. Jopa teurastamo on inhimillisempi.”

YK:n lastenjärjestö Unicef kertoi keskiviikkona, että ainakin 96 lasta on kuollut ja 223 haavoittunut Itä-Aleppossa sitten perjantain.

”Aleppon lapset elävät painajaisessa”, Unicefin varapääjohtaja Justin Forsyth sanoi.

”Sanat eivät riitä kuvailemaan heidän kokemiaan kärsimyksiä.”

Yhdysvaltain ulkoministeri Kerry teki kollegalleen Lavroville selväksi puhelinkeskustelussa, että Washington syyttää Venäjää tilanteen pahenemisesta Aleppossa. Hän ilmaisi vakavan huolensa Venäjän ja Syyrian hallinnon tekemistä iskuista sairaaloita, vedenjakelujärjestelmää ja muita siviilikohteita vastaan Aleppossa.

”Yhdysvallat ja sen kumppanit katsovan Venäjän olevan vastuussa tilanteesta, mukaan lukien palopommien ja bunkkeripommien käytöstä kaupunkiympäristössä”, ulkoministeriön lausunto sanoo.

Yhdysvaltojen mukaan on Venäjän tehtävä lopettaa hyökkäys ja sallia humanitaarisen avun virtaaminen Aleppoon ja muille hätää kärsiville alueille.