”Vaimoa ei saa koskettaa ja tupakoida piti salassa” – HS ajoi sata kilometriä rajaa, joka erottaa Isisin Turkista

Karkamis/Kilis Nuorella syyrialaistytöllä on ollut rankka matka. Eikä se ole vielä ohitse.

Hän raahaa itsensä painoisia kantamuksia Syyrian ja Turkin rajalla kohti rajanylityspaikkaa. Taakka on sen verran raskas, että välillä on pysähdyttävä. Sitten taas muutama metri eteenpäin ja pysähdys.

Tyttö on palaamassa kotiinsa, aivan betoniaidan toisella puolella olevaan Jarabulusin kylään Syyriaan. Vielä vähän aikaa sitten paluu olisi ollut mahdotonta, sillä Jarabulusia isännöi julmuuksistaan tunnettu terroristijärjestö Isis.

Tytön kotiinpaluu on nyt kuitenkin mahdollista, sillä Turkin armeija ja kapinallisryhmä Vapaan Syyrian Armeija häätivät Isisin kylästä yhteisessä Eufratin kilpi -nimisessä sotilasoperaatiossa, jonka tarkoituksena on puhdistaa maiden välinen raja terroristeista. Isisin ohella Turkki haluaa siivota rajan myös erityisesti kurditaistelijoista.

Syyrialaistytön rankka matka

Syyrialaisia pakolaisia on päässyt palaamaan Turkista takaisin rajan ylitse kotiinsa Jarabulusin kylään Syyrian puolelle Turkin armeijan puhdistettua alue terroristijärjestö Isisistä. Rajanylityspaikka on auki vain hyvin rajoitetusti.

Turkki julisti jo syyskuun alussa, että se on tuhonnut Isisin raja-alueella. Silti vielä syyskuun loppupuolellakin mittavat taistelut rajalla jatkuivat terroristijärjestöä vastaan. Isisin kohteisiin iskettiin rajalla panssarivaunuilla ja ilmaiskuilla.

Helsingin Sanomat ajoi noin sadan kilometrin matkan pitkin Syyrian ja Turkin rajaa, jossa Isis on kylvänyt kauhua.

”Isisin tyypit ovat hulluja. Jos niitä on näkynyt, on pitänyt juosta ja lujaa. Nyt elämä on kuitenkin rennompaa, kun sota on ohitse”, totesi laulajaksi haaveileva 15-vuotias Sezer Nayci.

Markus Jokela / HS

Karkamisin raja-asemalla Isisiä paennut syyrialaismies Ahmed, 20, katsoo kuinka toiset syyrialaiset ylittävät rajan takaisin kotimaahansa. Hän nostaa paitaansa ja näyttää Isisin kidutuksen jäljet selässään. Isisi seuraa häntä koko loppuelämän. Ahmedkin palaisi takaisin, mutta hänellä ei ole henkilöllisyystodistusta.

Miehen mukaan hän joutui Isisin kiduttamiksi, koska oli polttanut tupakkaa ja koska hänen vaimonsa oli kulkenut farkuissa.

”Ulkona ei voinut liikkua, vaimoa ei saanut koskettaa eikä hän saanut paljastaa naamaansa. Tupakkaa piti polttaa salassa eikä kännyköitä saanut käyttää. Oli vain noudatettava heidän sääntöjään”, Ahmed kertoo.

Karkamisissa Ahmed, joka ei edelleenkään turvallisuussyistä halua esiintyä tässä oikealla nimellään, sanoo olevansa kiitollinen Turkin armeijalle Isisin häätämisestä ja avun tuomisesta Syyriaan.

”Vaikka Isis on edelleen lähellä kotikulmiani, uskaltaisin silti mennä takaisin, koska turkkilaissotilaat ovat turvanneet alueen. Ensin luotan Jumalaan, toiseksi Turkkiin”, Ahmed sanoo.

Aiemmin Turkkia on syytetty siitä, että se on suhtautunut välinpitämättömästi Syyrian-vastaisen rajansa valvontaan. Tämä on mahdollistanut Isisille pääsyn Turkkiin ja samalla ulkomaiset taistelijat ovat päässeet Turkin kautta liittymän järjestöön ja osallistumaan verilöylyihin.

Sittemmin tilanne on muuttunut. Nyt lavarekat kuljettavat rajalle solkenaan valtavia betonielementtejä, joista rakennetaan muuria maiden väliselle rajalle. Kaikkiaan betonimuurista tulee 900 kilometriä pitkä ja sen on tarkoitus olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Turkki on jo pitkään halunnut perustaa rajalle ”suojavyöhykkeen”, eristääkseen rajan toisella puolella olevat terroristit ja myös siksi, että Turkissa olevat syyrialaispakolaiset voisivat palata takaisin Syyriaan turvalliselle alueelle. Turkissa on vajaat kolmisen miljoonaa syyrialaispakolaista.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin suunnitelmissa on kaikkiaan 5 000 neliökilomerin suuruinen suojavyöhyke Syyrian puolella. Toteutuessaan Turkin Syyriassa hallitsema alue ei olisi enää kaukana kiivaiden taisteluiden runtelemasta Alepposta.

”Emme voineet, emme voi, emmekä voi jatkossakaan pysyä äänettöminä sen tuomiopäivän edessä, jonka läpi naapurimme ja läheisemme syyrialaiset ovat eläneet”, Erdoğan puolusti sotilasoperaatiota YK:ssa.

Markus Jokela / HS

Vaikka Turkin sotilasoperaatio ei Isisiä kokonaan kykene tuhoamaan, on siitä ainakin yksi merkittävä hyöty.

Operaation avulla kun on saatu katkaistua lähes kokonaan Isisin yhteys ja huoltoreitti Turkkiin. Samalla Isisin tilanne käy yhä tukalammaksi myös muilla rintamilla, ja järjestön hallussa oleva alue Syyriassa ja Turkissa on kutistunut merkittävästi aiempaan verrattuna. Isisin keskuskaupungin, Turkin rajalta vain noin 80 kilometrin päässä Syyriassa sijaitsevan Raqqankin takaisinvaltaamista terroristijärjestöltä on jo suunniteltu.

Syyriasta Isisiä Turkkiin paennut rakennustyöläinen Ahmet al-Cedir, 40, toivoo, että voisi pian palata kotimaahansa. Syyriassa hänen perhettään tosin odottaisi vain Isisin tuhoama koti.

”Ellemme olisi paenneet, olisimme kuolleet Isisin tultua kotikyläämme. Nyt toivon vain, että Isis saataisiin tuhottua ja että hallitus voisi sitten suojella perhettäni ja että lapsillani voisi olla hyvä tulevaisuus. Nyt lapsilla ei ole mitään koulutusta”, al-Cedir kertoo pakolaiskodissaan.

Turkin ja Syyrian rajaseutu näyttää päällisin puolin rauhalliselta. Hiljaista maalaiseloa. Poikkeuksellisista ajoista muistuttavat kuitenkin aika ajoin näkyvät Turkin armeijan joukot kuten panssarivaunut.

Paikallisesti suosittuihin pussihousuihin pukeutunut turkkilainen maanviljelijä Hüseyin Polat, 66, osoittaa puolestaan maatilansa pihalla kädellä ensin Turkin puolelle ja sitten kohti Syyriaa.

”Tuolta ne tulivat ja tuonne ne menivät”, Polat muistelee, kuinka turkkilaiset panssarivaunut kulkivat Syyriaan hänen pihansa likeltä.

Katsomme Polatin kanssa hänen takapihallaan, kuinka turkkilaisten rakentama betonimuuri nousee elementti elementiltä. Polatin mukaan panssarivaunujen jälkeen ensin tulivat miinanraivaajat, sitten muurinrakentajat.

”Näetkö nuo rakennukset tuolla?” Polat kysyy ja osoittaa Syyrian puolelle.

”Siellä liehui Isisin musta lippu. Vaan eipä liehu enää.”

Toisessa rajakylässä turkkilainen maanviljelijä Mehmet Kücükaslan kertoo, kuinka asiat olivat ennen.

Isisin taistelijoita tuli hänen kylänsä läpi ja jatkoivat matkaa muualle Turkkiin tekemään pommi-iskuja, mies sanoo. Kücükaslanin mukaan Isis myös tulitti kylää kranaateilla ja asetti rajalle miinoja. Hän kertoo nähneensä kotitalonsa parvekkeelta itse, kuinka Isis asensi miinoja lähelle kotiaan.

Hän epäilee, että Turkin puolelle on jäänyt edelleen Isisin taistelijoita, jotka ovat nyt taustansa peittääkseen ajaneet partansa ja vaihtaneet vaatteensa. Kücükaslan ei kuitenkaan osaa nimetä yhtään mahdollista Isisin jäsentä Turkin puolella.

Kücükaslankin on ylpeä Turkin armeijan voimasta.

”Ei Turkin armeija tarvitse sen paremmin amerikkalaisia kuin venäläisiäkään Isisin tuhoamiseksi. Parempi vain, jos Turkki hoitaisi homman itse”, Kücükaslan toteaa.

Markus Jokela / HS

Lähellä Kilisin kaupunkia Oylanin kylän kukkulalta voi nähdä, kuinka Isisiä ei ole vielä rajalta tuhottu. Turkin sotakoneet moukaroivat kohteitaan Syyrian puolella panssarivaunuilla ja ilmaiskuilla. Kukkulalla tilannetta seuraa lauma tiedotusvälineitä ja paikallisia, niin Syyriasta paenneita kuin turkkilaisiakin.

Kukkulalle on tullut myös Syyriasta paennut kehitysvammainen nuori.

Hän pelleilee leikkiaseella, ottaa veljeään kaulasta, painaa aseen piipun pojan niskaan ja esittää teloitusta. Kehitysvammainen ei puhu sanaakaan, mutta hymyilee. Veli nauraa mukana.

Markus Jokela / HS