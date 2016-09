Kolme haavoittui kouluampumisessa Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa

Kaksi lasta ja yksi aikuinen ovat haavoittuneet kouluampumisessa Etelä-Carolinassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Teini-ikäinen ampuja on otettu kiinni.

Ampuminen tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Andersonin piirikunnassa. Haavoittunut aikuinen on opettaja.

Paikallisen televisiokanavan mukaan koulun alueelle laskeutui helikoptereita ja koululaiset evakuoitiin läheiseen kirkkoon.

Gunman in custody after shooting at SC elementary school; 1 child life-flighted to hospital https://t.co/hp5KAy2Aps https://t.co/Yg3vG7WaHc