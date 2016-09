Amnesty: Sudan on käyttänyt kemiallisia aseita Darfurissa, uhreista jopa enemmistö lapsia – ”Mittakaavaa ja julmuutta vaikea kuvailla sanoin”

Sudanin hallitus on käyttänyt kemiallisia aseita ilmeisesti ainakin 30 hyökkäyksessä Darfurissa tammikuusta lähtien, kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International torstaina.

Asiantuntijoiden mukaan hyökkäyksissä syrjäisellä Marravuorten alueella on käytetty ihoa ja limakalvoja vahingoittavaa taistelukaasua. Amnesty arvioi, että ne ovat tappaneet arviolta 200–250 ihmistä, joista suuri osa tai jopa enemmistö oli lapsia.

Hengissä selvinneet kärsivät tyypillisesti rakoista ja ihottumasta sekä verisestä oksentelusta ja ripulista. Moni uhri on kertonut Amnestylle, että heillä ei ole käytössään lääkkeitä vaan hoitona on käytetty suolan, limetin ja yrttien sekoitusta.

”Useita pommeja putosi kylän ympärille ja kukkuloille. Suurin osa lapsistani on sairastunut pommien savusta. He sairastuivat hyökkäyksen sattuessa. He oksensivat ja ripuloivat. He yskivät paljon. Heidän ihonsa muuttui mustaksi, kuin se olisi palanut”, kolmekymppinen nainen Burron kylästä kertoi Amnestylle.

Amnestyn mukaan viimeisin kemiallinen hyökkäys tapahtui kolme viikkoa sitten. Todisteena kemiallisten aseiden käytöstä sillä on satelliittikuvia, kymmeniä valokuvia loukkaantuneista ja yli 200 haastattelua selvinneiden kanssa.

”Näiden hyökkäysten mittakaavaa ja julmuutta on vaikea kuvailla sanoin. Tutkimuksen saatossa näkemämme kuvat ja videot ovat todella järkyttäviä”, Amnestyn kriisintutkimusjohtaja Tirana Hassan sanoo tiedotteessa.

”Kemiallisten aseiden käyttö on sotarikos. Keräämämme todistusaineisto on uskottava ja kertoo valtiojohdosta, joka hyökkää Darfurin siviiliväestöä vastaan ilman mitään pelkoa kansainvälisistä rangaistuksista.”

Uutistoimisto Reuters kertoi, että Sudanin YK-lähettiläs Omer Dahab Fahl Mohamed kommentoi Amnestyn raporttia perusteettomiksi ja keksityiksi. Hänen mukaansa Sudanilla ei ole käytössään minkäänlaisia kemiallisia aseita.

Sudan on allekirjoittanut kemialliset aseet kieltävän sopimuksen.

Arabien johtama Sudanin hallitus taistelee maan länsiosassa Darfurissa pääosin ei-arabeista koostuvia heimoja vastaan. Vuonna 2003 alkaneessa konfliktissa on kuollut arviolta 300 000 ihmistä. Yli 2,5 miljoonaa on jättänyt kotinsa, ja 4,4 miljoonan arvioidaan olevan humanitaarisen avun tarpeessa.

YK:n ja Afrikan unionin yhteinen Unamid-rauhanturvaoperaatio on yrittänyt vakauttaa Darfuria vuodesta 2007.