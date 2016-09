Vakava junaturma New Jerseyssä – ainakin sata loukkaantunut

Yhdysvalloissa New Jerseyssä sattui vakava junaonnettomuus torstaina alkuillasta Suomen aikaa, kertoi NBC verkkosivuillaan.

ABC-kanavan mukaan loukkaantuneita olisi vähintään sata.

Juna törmäsi Hobokenin asemarakennukseen ilmeisen kovalla vauhdilla ja aiheutti laajaa tuhoa. NBC raportoi muun muassa vääntyneestä metalliromusta. Ensi tietojen mukaan terrori-iskua ei epäillä.

Loukkaantuneiden ja mahdollisten kuolonuhrien tarkka määrä ei ole vielä tiedossa. Onnettomuus tapahtui aamuruuhkan aikaan.

CNN-kanavan mukaan silminnäkijät ovat kertoneet kuolonuhreista. Pelastusmiehet ponnistelevat saadakseen ihmisiä ulos vaunuista.

Hoboken sijaitsee Manhattanista katsottuna Hudson-joen läntisellä vastarannalla. Hobokenin rautatieasema on New Yorkin metropolialueen tärkeitä solmukohtia.

So this happened in Hoboken. An NJ Transit train blasted through a wall after going off the tracks. No word on injuries. #Hoboken #Train pic.twitter.com/BCMj0AvX9d