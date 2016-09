Automaattiohjauksella ollut Tesla-auto kolaroi moottoritiellä Saksassa

HS-AFP

Tesla-sähköauto törmäsi turistibussiin moottoritiellä Pohjois-Saksassa keskiviikkona. Kuljettajan mukaan auto oli törmäyksen aikaan automaattiohjauksella.

Auto osui bussiin kaistanvaihdon yhteydessä Gudowin kaupungin lähellä.

”Meidän pitää nyt tutkia, miksi automaattiohjaus ei toiminut”, sanoi poliisi tiedotteessaan.

Vain Teslan kuljettaja loukkaantui turmassa ja hänkin lievästi.

Onnettomuus on kuitenkin omiaan kiihdyttämään väittelyä Teslan automaattiohjauksen luotettavuudesta.

Tesla esitteli automaattiohjauksen Model S -mallin sähköautoihinsa lokakuussa 2015. Sen jälkeen itse itseään ohjaava auto on ollut osallisena kuolemantapauksia aiheuttaneissa onnettomuuksissa Kiinassa tammikuussa ja Yhdysvaltain Floridassa toukokuussa.

Floridan kolarissa automaattiohjaus ei reagoinut eteen kääntyneeseen rekkaan, selvisi alustavassa onnettomuustutkinnassa.

Floridan tapaus herätti huomiota myös Yhdysvaltain senaatin alaisessa komiteassa, joka vaati selvitystä automaattiohjauksen osuudesta turmaan.

Yhdysvalloissa myös arvopaperi- ja pörssikomissio SEC tutkii, odottiko Tesla liian kauan ennen kuin kertoi toukokuisesta kuolemaan johtaneesta kolarista.

Saksan onnettomuusauton kuljettaja sanoo, että hänellä oli ohjeiden mukaisesti kädet ratilla, kun hän kytki automaattiohjauksen päälle.

Tesla on korostanut, että automaattiohjaus on vasta järjestelmän beta-versio, jota käyttäessä kuljettajan on aina pidettävä kädet ratilla.

Tesla on miljardööri Elon Muskin perustama yritys, joka valmistaa sähköautoja. Automaattiohjaus on osa Teslan imagoa automaatioteknologian edelläkävijänä.