Pohjois-Carolinan kiista transseksuaalien vessaoikeuksista saattaa ratkaista Yhdysvaltain presidentinvaalit

Fakta Pitkien listojen vaalipäivä Yhdysvalloissa järjestetään useita vaaleja samaan aikaan presidentin valinnan kanssa. Vaaleissa valitaan kaikki kongressin edustajainhuoneen jäsenet. Vaalikausi on kaksi vuotta. Senaatin jäsenistä kolmasosa valitaan kahden vuoden välein. Useimmissa osavaltioissa valitaan samalla kongressi, kuvernööri ja useiden paikallisten virkojen haltijat.

Raleigh, Pohjois-Carolina

Pohjois-Carolinan äänestäjät ovat paljon vartijoina.

He saattavat ratkaista Yhdysvaltain presidentin valinnan ja senaatin valtasuhteet.

Kuvaan kuuluu myös kiistelty laki, joka rajoittaa transseksuaalien oikeuksia käyttää julkisia käymälöitä. Se todennäköisesti ratkaisee ainakin kilvan kuvernöörin paikasta.

Täällä kuten muissakin osavaltiossa käydään samaan aikaan monta vaalikampanjaa, ja kaikissa useimmat teemat ovat paikallisia.

Osavaltion pääkaupungissa Raleighssa vaaleja seuraavat toimittajat ja kampanjajärjestöjen aktiivit ovat joutuneet koville. Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump ja demokraattien ehdokas Hillary Clinton kampanjoivat täällä viikoittain.

Lisäksi Pohjois-Carolinan etelälaidalla Charlottessa puhkesi viime viikolla rotumellakoita ja tulva teki tuhoja itärannikolla.

Kaikella voi olla vaikutusta vaalitulokseen. Erityisesti rotukysymyksillä on merkitystä osavaltiossa, jonka väestöstä viidesosa on afrikkalaisamerikkalaisia, ja jolla on pitkät syrjinnän perinteet.

Tapahtumien vauhti istuu huonosti Raleighn olemukseen. Pohjois-Carolina kuuluu Yhdysvaltain eteläisiin osavaltioihin ja Raleigh on sen hieman uinuva hallintokeskus, jossa satunnaista vastaantulijaa edelleen tervehditään kadulla.

”Tämä oli pitkään konservatiivinen osavaltio”, kertoo Raleighin päälehden News&Observerin politiikan toimituksen päällikkö Jordan Schrader.

Pohjois-Carolina on jakautunut. Raleigh kuuluu sen keskellä melko liberaaliin yliopistojen ja tutkimuslaitosten ”tutkimuskolmioon”. Etelässä Charlotte on kansainvälinen kauppa- ja finanssikeskus. Muualla uskonnollinen oikeisto on niskan päällä.

Aiemmin sulkeutuneesta osavaltiosta on tullut on taistelutanner, jossa pienetkin muutokset voivat heilauttaa vaalitulosta ratkaisevasti puolelta toiselle.

”Trumpin on pakko voittaa täällä voittaakseen vaalit”, sanoo Schrader.

Kaiken voi ratkaista laki, joka tunnetaan nimellä HB2 eli House Bill 2.

Republikaaninen kuvernööri Pat McCrory teki itsestään kuuluisan, kun hän allekirjoitti lain, jonka mukaan transseksuaalisten ihmisten on valittava julkisessa käymälässä puoli syntymätodistuksessa ilmoitetun sukupuolensa mukaan.

Laki oli uskonnollisen oikeiston riemuvoitto, mutta nyt se on kyselyjen mukaan tuomassa vaalitappion ainakin McCrorylle ja mahdollisesti osavaltion republikaaniselle senaattorille Richard Burrille. Laki rasittaa myös Trumpia, vaikka hän on kyselyjen mukaan suosiossa vajaan prosentin edellä Clintonia.

Lakia ei ole kertaakaan käytetty. Osavaltio ei voi tarkistaa ihmisten sukupuolielimiä julkisissa käymälöissä.

”Käytännössä laki ylläpitää LGBT -ihmisten (eri sukupuolivähemmistöjen) systemaattista syrjintää” sanoo Raleighssa ja läheisessä Durhamissa ilmestyvän ilmaislehden Indyn toimittaja Paul Blest.

Ilmeisimmät seuraukset laista ovat olleet satojen miljoonien tappiot Pohjois-Carolinalle, kun suuret urheiluorganisaatiot ja yritykset vetävät tilaisuuksiaan pois osavaltiosta, sijoitukset vähenevät ja osa muista osavaltioista kieltää virkamatkat Etelä-Carolinaan.

Kuvernööriksi pyrkivä demokraattien ehdokas Roy Cooper kampanjoi nimenomaan lain taloudellisilla seurauksilla. Tämä on edelleen konservatiivinen osavaltio.

Raleighssa on kuitenkin helpompi löytää HB2-laista pöyristyneitä demokraattien kannattajia kuin Trumpin tukijoita. Tilanteen pelasti viikon lopussa järjestetty moottoripyörätapahtuma, joka toi kaupunkiin väkeä myös muualta.

”Pääasioita ovat perustuslain toinen muutos (lupa kantaa aseita) ja aborttikysymys. Raamattu on siinä selkeä”, sanoo Jim Jolin, joka kuulu kristilliseen moottoripyöräkerhoon.

Hänen mielestä Trump ei kyllin konservatiivinen. Näkemys on yleinen Pohjois-Carolinassa.

”Täällä on vielä paljon syrjintää, ja se tulee näkyviin vaalien aikaan”, sanoo vuorostaan Carl Hamilton, joka kuuluu afrikkalais-amerikkalaisten veteraanien moottoripyöräkerhoon Buffalo Soldiers.

Hamilton ei erityisemmin pidä Clintonista, mutta Trumpista hänellä on selvä näkemys.

”En halua nähdä hänen persettään lähelläkään nappia, jolla aloitetaan ydinsota”, sanoi sotaveteraani.