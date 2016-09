USA antoi matkustusvaroituksen yhteentoista Kaakkois-Aasian maahan zikaviruksen vuoksi – listalla myös suomalaisten suosikkikohde Thaimaa

Yhdysvaltain terveysviranomaiset ovat laajentaneet matkustusvaroituksia yhteentoista Kaakkois-Aasian maahan zikaviruksen vuoksi. Varoitus koskee raskaana olevia naisia, koska virustartunta voi aiheuttaa syntymävikoja.

Raskaana olevien pitäisi siirtää matkojaan, elleivät ne ole välttämättömiä, varoitti tartuntatautivirasto CDC. Varoitus koskee seuraavia maita: Thaimaa, Vietnam, Malesia, Filippiinit, Kambodža, Myanmar, Laos, Indonesia, Malediivit, Itä-Timor ja Brunei.

Euroopan tautikeskus ECDC ei toistaiseksi ole antanut näitä Kaakkois-Aasian maita koskevaa erillisvaroitusta. Se on kuitenkin aiemmin kehottanut raskaina olevia siirtämään ei-välttämättömiä matkoja maihin, joissa on laaja epidemia.

Euroopan tautikeskuksen mukaan tällainen tilanne Kaakkois-Aasiassa on nyt Thaimaassa, Filippiineillä ja Singaporessa.

Riski saada zikavirustartunta Thaimaassa on kuitenkin äärimmäisen pieni, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos katsauksessaan, jota on viimeksi päivitetty torstaina.

Zikavirus tarttuu pääasiassa hyttysten välittämänä. Ensimmäiset tartunnat havaittiin Brasiliassa. Sen jälkeen virus on levinnyt eri puolille maailmaa. Matkustusvaroituksia on annettu noin 60 maahan tai alueelle. Eniten virus on levinnyt Etelä-Amerikan ja Karibian maissa.

Zikavirustartunta on yleensä lievä tai oireeton. Se voi kuitenkin aiheuttaa synnynnäisiä kehityshäiriöitä sikiöille. Suomessa terveystietoa zikaviruksesta antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ajankohtaisia vinkkejä raskaana olevalle matkailijalle voi lukea tästä HS:n jutusta.