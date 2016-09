Kansainvälisen rikostutkinnan johtaja HS:lle: Suomi panttaa kohutun ohjuskokeen tuloksia – tietoja ei voitu käyttää lainkaan MH17-tuhoraportissa

Suomi on estänyt kansainvälistä rikostutkijaryhmää saamasta sen haluamaa tietoa, joka liittyy Ukrainassa tuhotun matkustajakoneen rikostutkintaan.

Runsas kaksi vuotta sitten alas ammutun Malaysian Airlinesin MH17-lennon tuhossa kuoli 298 siviiliä. Tapauksen tutkinta on kärjistänyt Venäjän ja EU-maiden välejä. Suomessa syntyi tällä viikolla kohu, kun selvisi, että Suomessa on salaa tehty ohjuskoe, joka liittyy rikoksen tutkintaan.

Suurin osa konetuhon uhreista oli hollantilaisia. Hollanti teki rikostutkintaan liittyen Suomelle virka-apupyynnön. Virka-apupyynnön seurauksena Suomessa tehtiin ohjuskoe, jossa räjäytettiin testioloissa Buk-ilmatorjuntaohjus.

Kansainvälinen rikostutkintaryhmä ei kuitenkaan ole voinut käyttää Suomen kokeessa saatuja tietoja, koska Suomi ei ole suostunut siihen.

”Emme ole saaneet Suomen hallitukselta lupaa jakaa tuloksia kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa”, kertoi ryhmänjohtaja, rikostutkija Gerrit Thiry Hollannin syyttäjänvirastosta Helsingin Sanomille perjantaina.

Thiry ei halunnut sanoa, kauanko Suomen lupaa on odotettu.

”Olemme odottaneet jo melko tovin”, hän sanoi. ”Toivomme saavamme luvan, jotta voimme jakaa tiedot kansainväliselle tutkijaryhmälle.”

Kansainvälinen rikostutkijaryhmä julkaisi keskiviikkona raporttinsa tutkinnan tähänastisista tuloksista. Tutkijoiden mukaan todisteet kertovat yksiselitteisesti, että matkustajakone tuhottiin Venäjältä tuodulla Buk-ohjusjärjestelmällä. Ohjus laukaistiin Itä-Ukrainasta Venäjän-mielisten kapinallisten hallitsemalta alueelta, ja laukaisun jälkeen Buk-järjestelmä palautettiin Venäjälle, rikostutkijat kertoivat.

Suomen ohjuskokeen tietoja ei voitu käyttää keskiviikkona julkaistussa raportissa, Thiry sanoi.

Venäjä on arvostellut kiivaasti kansainvälisen tutkijaryhmän työtä. Keskiviikkona Venäjä moitti rikostutkijoiden päätelmiä ”puolueellisiksi ja poliittisesti värittyneiksi”.

Malesialaiskoneen tuhosta on käynnissä useita eri tutkintoja. Hollannilla on oma rikostutkintansa. Laajempi ja merkittävämpi on kuitenkin kansainvälisen tutkijaryhmän (Joint Investigation Team, JIT) tutkinta, johon osallistuu Hollannin lisäksi tutkijoita Australiasta, Belgiasta, Malesiasta ja Ukrainasta, eli maista, joita tuho lähiten koski.

Hollantilainen Gerrit Thiry johtaa sekä Hollannin omaa rikostutkintaa että kansainvälisen tutkijaryhmän rikostutkintaa. Hänen mukaansa Suomi on kyllä toimittanut tekemästään ohjuskokeesta tiedot Hollannille, mutta materiaalin jakaminen kansainvälisen tutkijaryhmän muille maille vaatisi Suomen erillisluvan.

Thiry ei osannut sanoa, mikä taho Suomessa voisi luvan antaa.

”Sitä pitää kysyä Suomen viranomaisilta”, hän sanoi.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Göran Wennqvist kertoo, että oikeusapuprosessi on vielä kesken ja se pyritään saamaan päätökseen kuukauden sisällä.

”Asiaan ei sisälly mitään dramatiikkaa, vaan asiat etenevät normaalikäytännön mukaan”, Wennqvist sanoo.

Suomen viivyttely asiassa vaikuttaa oudolta, koska kyseessä on merkittävä kansainvälinen rikostutkinta. Kansainvälinen ryhmä pyrkii keräämään rikosoikeudellisesti päteviä todisteita, jotta teosta epäiltyjä vastaan voitaisiin nostaa syytteitä oikeudessa. Malesialaiskoneen tuhoa pidetään yhtenä pahimmista sotarikoksista Euroopassa vuosiin.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui heti sen jälkeen, kun kone oli ammuttu alas Ukrainassa 17. heinäkuuta vuonna 2014. Turvallisuusneuvosto antoi 21. heinäkuuta vuonna 2014 päätöslauselman 2166, jossa kaikkia maita vaaditaan antamaan pyydettäessä apua tapahtuman siviili- ja rikostutkinnassa. Päätöslauselma velvoittaa myös Suomea.

Tieto Suomessa tehdystä ohjuskokeesta pidettiin Suomessa salassa jopa eduskunnalta ja sen alaisilta ulkoasiainvaliokunnalta ja puolustusvaliokunnalta. Tieto Suomen testistä tuli julki vasta tämän viikon tiistaina hollantilaisessa De Telegraaf -lehdessä.

Suomen valtionjohto ja virkamiehet ovat viime päivinä olleet harvinaisen niukkasanaisia Suomen ohjuskokeesta. Useat poliitikot ja viranomaislähteet ovat kieltäytyneet sanomasta asiasta yhtään mitään edes nimettömänä taustatiedoksi.

Suomen perustuslain mukaan ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Suomen julkisuuslaki antaa viranomaisille tietyissä tilanteissa oikeuden pitää salassa viranomaisen asiakirjoja. Julkisuuslain 24 pykälän mukaan salassa pidettäviin kuuluvat asiakirjat, jotka ”liittyvät kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai muussa kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään asiaan”, jollei erikseen toisin säädetä.

Matkustajakoneen tuhoaminen ja Venäjän mahdollinen osuus siihen kärjistivät jo kesällä kaksi vuotta sitten Venäjän ja EU:n sekä Venäjän ja yksittäisten EU-maiden välejä. Konetuhon jälkeen EU kovensi pakotteitaan Venäjää vastaan.

Kansainvälisen rikostutkijaryhmän mukaan kone tuhottiin nimenomaan Buk-ohjusjärjestelmällä. Suomeen venäläisvalmisteinen järjestelmä tuli vuonna 1996 Neuvostoliitolta jääneiden velkojen kuittauksena.

Hollannin syyttäjänviraston mukaan Suomen testissä tutkittiin ohjuksen lentorataa. Toinen testiräjäytys tehtiin Ukrainassa.

Kansainvälinen rikostutkintaryhmä JIT on tutkinnassa keskeisin elin, koska rikos koskettaa useata valtiota. Tutkijaryhmään on osallistunut laajimmillaan noin 200 tutkijaa. Tutkinta jatkuu edelleen.

Oman raporttinsa tapahtumasta on tehnyt myös Hollannin onnettomuustutkintalautakunta viime vuonna. Sen työ pyrki vain selvittämään turman syytä. Kansainvälinen rikostutkijaryhmä JIT selvittää rikosta ja siihen syyllistyneitä.

Oikaisu kello 14.55: Ukrainan lentoturman päivämäärä korjattu uutiseen.

Alla kansainvälisen tutkijaryhmän julkaisema video koeräjäytyksestä liittyen MH17-lennon tuhon tutkintaan:

Oikaisu 30.9. kello 14.04: Jutussa puhuttiin aiemmin virheellisesti ulkopoliittisesta valiokunnasta. Kyse on ulkoasiainvaliokunnasta.

Animaatio näyttää miten ohjuksen taistelukärki tuhosi koneen

Kansainvälisen lento-onnettomuustutkintalautakunnan julkaisemalla animaatiovideolla selitetään, mikä vakuutti tutkijat siitä, että kone pudotettiin juuri maasta ammutulla ohjuksella. Videolla kerrotaan myös, missä taistelukärki räjähti ja millaisia tuhoja se aiheutti. Kuva: Reuters, editointi: Jukka Hiiro