Perjantaina amerikkalaismediassa toisteltiin yhtä nimeä: Alicia Machado.

Kahden vuosikymmenen takainen missi ampaisi hetkessä vaalikamppailun kirkkaimpaan valokeilaan, mahdollisesti jopa epävarmoja äänestäjiä ohjaavaksi vaa’ankieleksi.

Machadon viesti on yksinkertaisuudessaan: ”Älkää äänestäkö Trumpia”.

Machado onnistuu ärsyttämään republikaanien Donald Trumpia niin pahasti, että presidenttiehdokkaan yöunetkin kärsivät.

Trump julkaisi perjantaina aamuyöllä paikallista aikaa useita twiittejä, joissa hän kutsui Machadoa ”kuvottavaksi” ja ”konnaksi”, naiseksi jonka epämääräinen menneisyys pitää sisällään seksivideonkin.

Trump heitti myös ilmoille epäilyksen, että Machadon saama Yhdysvaltain kansalaisuus oli Hillary Clintonin junailema, jotta naisesta saatiin vaaliase Trumpia vastaan.

Did Crooked Hillary help disgusting (check out sex tape and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in the debate?