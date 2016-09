Tukholma

”Kouluosakkeet rynnivät pörssissä.”

Niin kuuluivat otsikot, kun koulukonserni Internationella Engelska Skolan (IES) listautui Tukholman pörssiin torstaina.

Kyse oli jo toisesta vapaakoulukonsernin listautumisesta lyhyen ajan kuluessa. Kesällä markkinoille pinkoi ensimmäisenä alan yrityksenä Academedia, joka kävi jo kertaalleen pörssissä aiemmin 2000-luvulla.

Molemmat pyörittävät muun muassa tavallisia peruskouluja, ja molempien pörssitaival alkoi suotuisilla lukemilla. IES:n kurssi asettui ensimmäisenä päivänä pörssissä yli 30 prosenttia listautumishintaa korkeammalle.

Suomessa ei ole totuttu siihen, että koulut toimisivat markkinoiden ehdoilla. Ruotsissa raha seuraa oppilasta, yksityiskouluja on viljalti ja voitontavoittelu on tavanomaista.

Kuuma kysymys on silti, kuinka pitkään nykymalli voi jatkua.

Hallituksen asettaman selvityksen odotetaan ottavan marraskuun alussa kantaa siihen, missä määrin verorahoitukseen perustuvia hyvinvointipalveluita tuottavat yritykset saisivat vastedes tuottaa voittoa. Kyse on paitsi kouluista myös muun muassa vanhustenhuollosta ja terveyspalveluista.

Viime vuonna aloitetun selvitystyön lähtökohtana on ollut löytää malli, jolla voitot sijoitettaisiin vastaisuudessa pääosin takaisin toimintaan.

Ruotsin televisiolle SVT:lle vuodettujen tietojen mukaan voitoille olisi tulossa selvä raja. Sijoitetun pääoman tuotto saisi olla kahdeksan prosenttia inflaatiokorjauksella. Selvitysmies Ilmar Reepalu korosti haastattelussa, että työ on kesken, mutta mainitsi alle kymmenen prosentin rajan suuntaa antavana.

Voittokeskustelun taustalla ovat osittain viime vuosina Ruotsin lehdistössä laajasti tilaa saaneet skandaalit, joissa yksityisistä hoivayrityksistä on paljastunut puutteita. Ehkä laajimmin muistettu esimerkki on Carema-kohu, jossa oli kyse paitsi vanhustenhuollon oloista myös palveluilla tuotetuista voitoista. Viime aikoina huomiota ovat herättäneet muun muassa turvapaikanhakijoiden majoituksen hinnat, koulukonkurssit ja nyt myös pörssilistaukset.

”On selvää, etteivät veronmaksajien rahat saa mennä voittoihin, 60 000 lasta on myynnissä pörssissä”, pääministeri Stefan Löfven jyrisi hiljan SVT:n Agendassa Academedian listautumiseen viitaten.

Yrityskentällä huudetaan nyt kovaan ääneen, ettei voittojen rajoittaminen ratkaise ongelmia ja että kunnallisellakin puolella on yhtä lailla vikansa.

”Tämä ei ole lainkaan kohtuullinen ehdotus. On täysin väärin säädellä yritysten voittoja. Se mitä pitäisi säädellä, on laatu”, sanoo Ruotsin yrityskenttää edustavan etujärjestön Svenskt Näringslivin asiantuntija Anders Morin.

Samaa sanoo pörssinoteeratun koulukonserni IES:n toimitusjohtaja Ralph Riber.

”Meidän mielestämme keskustelun pitäisi keskittyä laatuun voittojen sijaan”, hän viestittää sähköpostitse HS:lle.

Yrityksille kova pala on, että voittokattoon perustava malli puuttuu siihen, mikä on koko yrittämisen idea: ottaa riski, josta palkitaan voitolla, jos palvelu saa asiakkaita.

Epäilyjä on tullut myös akateemiselta puolelta. Rahoituksen professori Per Strömberg Tukholman kauppakorkeakoulusta on sitä mieltä, että voittokaton myötä kannusteet olla tehokas ja luoda uusia innovaatioita pienisivät.

Vastaava katto luultavasti myös kohtelisi yrityksiä eriarvoisesti ja satuttaisi erityisesti pieniä yrityksiä. Yksi syy on, että pienillä yrityksillä ei ole varaa omistaa esimerkiksi tilojansa, mikä tarkoittaa, että sijoitetun pääoman tuotto näyttää suhteessa suurelta, hän sanoo.

Ehdotus voisi myös olla EU-lainsäädännön vastainen, sanoo Tukholman yliopiston oikeustieteen apulaisprofessori Andrea Sundstrand.

”EU:n perusajatus on, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Niin ei ole, jos tietynlaista voittoa tuottavat yritykset eivät voi olla osallisia julkisiin hankintoihin”, hän sanoi Reutersin haastattelussa.

Reepalu itse kuittaa yritysten protestin niukasti.

”Ne joilla on intressejä asiassa haluavat esittää jo ennakkoon kuvan, että tämä on mahdotonta ja pahasta – – Se on hiukan kummallista, kun he eivät edes vielä tiedä, mitä selvityksessä ehdotetaan”, hän sanoo HS:lle.

Lopulta voi hyvin olla, etteivät voittorajoitukset ole paljon muuta kuin puhetta. Valtiopäiviltä ei välttämättä löydy ehdotuksille enemmistön tukea. Niin tuntuvat uskovan ainakin sijoittajat: kouluyritysten kurssien nousu alkutaipaleella kertoo tulevaisuudenuskosta.

Kävi niin tai näin, kannattaa keskustelua ja mahdollisten linjausten vaikutuksia seurata Suomessa. Suomen koulut ovat ehkä kaukana pörssistä, mutta erityisesti hoiva-aloilla bisnes kasvaa vauhdilla. Samat kysymykset ovat siis tavalla tai toisella yhä ajankohtaisempia myös Suomessa.