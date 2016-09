USA:n oikeistomedia ruoskii Trumpia ensimmäisen väittelyn jälkeen: ”Republikaanien ehdokas ei ole konservatiivi eikä hän ole pätevä”

Washington. ”Hän [ Hillary Clinton ] yksin seisoo Yhdysvaltain ja maan historian epävakaimman ja epäpätevimmän presidentin välissä.”

Näin kirjoitti The Wall Street Journal -lehden pääkirjoitustoimituksen jäsen Dorothy Rabinowitz perjantaina republikaani Donald Trumpista. Poikkeuksellisen mielipiteestä tekee se, että se ilmestyi konservatiivisessa lehdessä, joka tavallisena vaalivuonna tukisi republikaanien ehdokasta presidentiksi.

The Wall Street Journal edustaa kuitenkin perinteistä oikeistoa, joka ei katso hyvällä Trumpin talouspopulismia, siirtolaisvastaisuutta ja Vladimir Putinin liehittelyä.

Rabinowitz arvosteli perjantaina myös Trumpin ”luontevaa suhtautumista epätotuuksiin, hänen omahyväisyyttään, hänen tietämättömyyttään, hänen sisäsyntyistä kostonhimoaan, hänen harkitsemattomuuttaan ja loputonta kiitoksen tarvetta”.

”Nämä arvot ohjaavat republikaanien presidenttiehdokkaan harkintakykyä. Tämä on kiinnostavaa, kun miettii, miten presidentti Trump hoitaisi kansainvälisiä konflikteja tai neuvottelisi roistomaisten valtionpäämiesten kanssa.”

The Wall Street Journal ei ole ainoa konservatiivimedia, joka on arvostellut Trumpia armotta maanantain ensimmäisen vaaliväittelyn jälkeen. The Arizona Republic -lehti ilmoitti tukevansa demokraattia presidentiksi ensimmäistä kertaa historiansa aikana.

”Siitä lähtien kun Arizona Republic alkoi ilmestyä vuonna 1890, emme ole koskaan tukeneet demokraattia presidentiksi. Koskaan. Tämä johtuu syvästä aatteellisesta arvostuksesta, jota tunnemme konservatiivisuuden ihanteita ja tasavaltaisia periaatteita kohtaan”, The Arizona Republic kirjoitti keskiviikkona.

”Tämä vuosi on erilainen. Republikaanien ehdokas ei ole konservatiivi eikä hän ole pätevä.”

Myös Dallas Morning News, Cincinnati Enquirer ja Houston Chronicle -lehdet, jotka kaikki tukevat perinteisesti republikaaneja, seisovat tänä vuonna Clintonin takana.

Konservatiivisen Fox-uutiskanavan juontajat arvostelivat Trumpin väittelyesitystä heti sen jälkeen valittamalla, että Trump näytti ärsyyntyneeltä eikä arvostellut Clintonia tämän sähköpostiskandaalista.

Trump ei hyväksynyt arvostelua, vaan väitti voittaneensa väittelyn viittaamalla internetkyselyihin, joita ei pidetä luotettavina niiden helpon manipuloitavuuden takia.

”Ihmiset ovat fiksuja, kun he peruuttavat Arizona Republicin, Dallas Morning Newsin ja USA Todayn tilaukset! He menettävät lukijoita! Ihmiset tajuavat”, Trump twiittasi perjantaina.

Ensimmäisten väittelyn jälkeisten mielipidemittausten mukaan Clinton hyötyi väittelystä tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa. The Detroit Newsin ja WDIV-TV:n torstaina julkaiseman mielipidemittauksen mukaan Clinton johtaa Trumpia Michiganissa nyt 7 prosenttiyksiköllä. WBURin mittauksessa Clinton on edellä 7 prosenttiyksikköä New Hampshiressa ja Mason-Dixonin mittauksessa 4 prosenttiyksikköä Floridassa.

Myös kaksi väittelyn jälkeen julkaistua valtakunnallista mielipidemittausta on tuonut Clintonille hyviä uutisia. Morning Consultin mittauksessa Clinton on Trumpia nyt kolme prosenttiyksikköä edellä, kun hän ennen väittelyä oli niukasti jäljessä. Echelon Insightin mittauksen mukaan Clintonin etumatka väittelyn jälkeen on viisi prosenttia.

Kisa on kuitenkin edelleen tiukka. The RealClearPolitics -sivusto, joka seuraa mielipidemittausten keskiarvoa, kertoi perjantaina Clintonin johtavan Trumpia keskimäärin 2,9 prosenttiyksiköllä valtakunnallisissa mittauksissa.