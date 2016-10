Mirian synnytti ja taisteli vuosia Kolumbian viidakossa, nyt hän totuttelee rauhaan

Fakta Merkittävin kylmän sodan aikainen sissiryhmä Latinalaisessa Amerikassa Farc on Kolumbian vanhin ja suurin sissiarmeija. Se on perustettu vuonna 1964. Vuosituhannen alussa Farcilla oli arviolta 20 000 taistelijaa, mutta sittemmin se on heikentynyt selvästi. Rauhanneuvotteluja sissien kanssa käytiin Kuubassa vuodesta 2012 alkaen. Rauhansopimus allekirjoitettiin maanantaina 26. syyskuuta. Kansanäänestys sopimuksesta pidetään sunnuntaina 2. lokakuuta.

Bogotá. Sota on ohi.

Mikään ei ole niin kuin Mirian kuvitteli.

Vuosia hän taisteli Kolumbian viidakossa vasemmistolaisten Farc-sissien riveissä. Vallankumousarmeijan tavoitteena oli alun perin Kolumbian hallituksen kaataminen, viljelysmaiden jakaminen ja sosialismi marxilais-leniniläisen ideologian mukaisesti.

”Kuvittelin aina, että lopulta ottaisimme vallan. En ikinä ajatellut, että laskisimme aseemme tällä tavoin”, Mirian sanoo puistossa pääkaupunki Bogotán laidalla.

Mutta niin vain kävi, että 52 vuotta kestäneessä konfliktissa allekirjoitettiin tällä viikolla rauhansopimus. Sen on määrä päättää yksi maailman pisimpään kestäneistä sissisodista ja saada Farc laskemaan aseensa YK:n valvonnassa.

Rauhanneuvottelujen myötä 25-vuotias Mirian vapautui vankilasta. Korkokengissä, kynnet lakattuina ja kajaalia silmissä hän näyttää kuin keneltä tahansa nuorelta naiselta. Entistä elämää ei kuitenkaan jätetä noin vain. Kapinallistaistelijana hän näki tovereitaan pommitettavan palasiksi ja osallistui hyökkäyksiin. Nyt hän totuttelee elämään suurkaupungissa. Mirian on hänen peitenimensä, jolla hänet tunnettiin sissijoukoissa. Hän ei esiinny tässä jutussa oikealla nimellään turvallisuussyistä.

Juhani Niiranen / HS

Historiallisen rauhansopimuksen tiellä on vielä yksi este: kolumbialaiset äänestävät sen kohtalosta sunnuntaina. Sopimuksen läpimeno näyttää todennäköiseltä, mutta aivan varmaa se ei ole. Monen kolumbialaisen on vaikea hyväksyä sissien kanssa tehty sopu. Rauhan onnistumisen kannalta yksi keskeisistä kysymyksistä on, mitä 7 000:lle jäljellä olevalle sissille tapahtuu.

Juhani Niiranen / HS

Kolumbian sissisodan juuret ulottuvat yli puolen vuosisadan päähän.

Farc perustettiin vuonna 1964 talonpoikien aseellisena ryhmänä Toliman vuorilla. Lyhenne tulee sanoista Kolumbian vallankumousarmeija, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Noihin aikoihin Kuuban vallankumous innoitti aseellisten sissiliikkeiden perustamista muuallakin Latinalaisessa Amerikassa.

Alun perin Farciin kuului vain joitain satoja miehiä, jotka kävivät kapinaa hallitusta ja suurtilallisia vastaan. Vuosien mittaan ideologinen ulottuvuus himmeni ja Farc sekaantui yhä enemmän huumekauppaan. Se on rahoittanut toimintaansa myös kiristämällä ja sieppauksilla. Armeijan rinnalla sitä vastaan ovat taistelleet oikeiston puolisotilaalliset joukot, jotka ovat saaneet rahoitusta muun muassa suurmaanomistajilta. Julmuuksiin ovat syyllistyneet kaikki osapuolet.

Konfliktissa on kuollut yli 220 000 ihmistä. Kymmeniä tuhansia on kadonnut. Miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Reuters

Mirian liittyi sisseihin teini-iässä. Hän on kotoisin Caquetásta, sademetsän peittämältä alueelta maan eteläosasta, joka on kuulunut sissien taistelukentän ydinpesäkkeisiin.

Farc on tiukan hierarkkinen organisaatio, jonka taistelijat saavat aseellisen koulutuksen ohella ideologisen kasvatuksen. Mirian vastaa haastattelussa kysymyksiin ystävällisen asiallisesti, mutta jotkut kysymykset hän kiertää. Vasta haastattelun lopussa hän taipuu sanomaan, että oli vain 15-vuotias liittyessään sisseihin.

Farcia on syytetty lapsisotilaiden pakkovärväyksestä, mutta alaikäisten taistelijoiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. Mirian sanoo liittyneensä sisseihin omasta halustaan, koska halusi puolustaa köyhän maaseutuväestön asiaa.

”Kaupungissa on vaikea ymmärtää maaseudun kärsimystä. Maaseudulla valtion olemassaoloa ei osannut edes kuvitella”, Marian sanoo.

Hänen omat vanhempansa ovat maanviljelijöitä. Hän lähti sanomatta heille sanaakaan.

Ei sillä, että monella hänen kaltaisellaan olisi ollut runsaasti vaihtoehtoja. Toimeentulo maaseudulla on ollut usein kiven takana. Nuorten naisten saatetaan edellyttää menevän naimisiin varhain, jotta perheen ei tarvitsisi kantaa huolta heidän elatuksestaan.

Farcin leireillä vallitsi kova kuri. Herätys oli joka aamu kello 4.50, jolloin luettiin päivän tehtävät. Mirian erikoistui sairaanhoitotehtäviin, mutta hän osallistui myös vartiovuoroihin ja muihin kohdalle osuneisiin tehtäviin. Sissit nukkuivat puusta tehdyillä lavereilla, maassa tai riippumatoissa.

Mirian synnytti leirillä lapsen ollessaan vielä 15-vuotias. Kun lapsi oli kaksivuotias, Mirian vei tämän äitinsä kasvatettavaksi, turvallisuussyistä.

”Hallitus teki usein iskuja leireihimme. Monia tovereitani kuoli. Löysin heidän ruumiitaan palasina. En voinut pitää lasta mukanani”, hän sanoo.

Eduardo Munoz / Reuters

Mirian kuului Farcin eliittijoukkoina pidettyyn Teófilo Forero -soluun, jonka hallitus sanoo syyllistyneen useisiin verisiin iskuihin myös siviiliväestöä kohtaan. Kiinnijäämisen pelossa sissikomppania vaihtoi jatkuvasti olinpaikkaa.

Erässä armeijan iskussa Mirian haavoittui ja joutui armeijan pidättämäksi. Hän ehti istua neljä vuotta vankilassa.

Sitten yllättäen tänä vuonna hallitus ilmoitti, että hänet on armahdettu osana rauhanneuvotteluja Farcin kanssa. Hän sai asunnon ja opiskelee keskiasteen koulutuksessa. Sopimukseen kuuluu, että hän käy vankiloissa puhumassa tovereilleen rauhasta.

Aseiden riisuminen on helppoa.

Vaikeampaa on se, mitä entisille sisseille tapahtuu sen jälkeen, sanoo kolumbialainen tutkija Jairo Munive Rincón Tanskan kansainvälisten suhteiden tutkimuksen instituutista. Hän on tutkinut entisiä kapinallistaistelijoita eri puolilla maailmaa.

Monet Farcin sisseistä ovat palkkasotilaita ja eläneet vuosikausia viidakossa. Kaikki kolumbialaiset eivät usko, että he todella luopuvat aseista, vaan vaihtavat korkeintaan univormua.

Munive arvioi, että rauhansopimuksen toteuttaminen tulee kestämään pitkään. On löydettävä elinkeino ja pysyvä asuinpaikka paitsi taistelijoille, myös maansisäisille pakolaisille. Kolumbian taloudella menee onneksi melko hyvin. Farc aikoo perustaa jäseniään varten maaseudun osuuskuntia.

Valtaosalla entisistä sisseistä on konfliktin seurauksena ahdistusta ja unettomuutta. Monet kärsivät vainoharhoista ja luulevat, että heitä seurataan jatkuvasti. Useat eivät ole koskaan käyneet kaupungissa.

”Heillä on hankaluuksia käyttää linja-autoa tai nostaa rahaa automaatista. He eivät välttämättä ole nähneet ennen hissiä tai liukuportaita. Monen haave on ostaa kännykkä, sillä leireillä ne ovat useimmilta kiellettyjä”, sanoo neuvonantaja Nelson Velandia entisten taistelijoiden kuntoutuksesta vastaavasta virastosta Bogotássa.

Aiempien aseistariisumisten seurauksena Kolumbialla on paljon kokemusta taistelijoiden kuntoutuksesta. Parin viime vuosikymmenen aikana tuhannet entiset sissit ja oikeiston puolisotilaalliset taistelijat ovat luopuneet aseista.

Useilla sisseillä ei ole virallista henkilötunnusta. Osa ei osaa kunnolla lukea tai kirjoittaa. Velandian mukaan noin neljännes entisistä taistelijoista ajautuu uudelleen rikollisuuden pariin.

Useimmat entiset sissit eivät paljasta menneisyyttään naapureilleen tai mahdollisille työnantajille. Se johtuu paitsi heihin kohdistuvasta stigmasta, myös pelosta oman turvallisuuden puolesta.

Farcilla on huonoja kokemuksia rauhanneuvotteluista.

Sissijärjestö teki hallituksen kanssa aselevon 1980-luvulla ja muodosti muiden vasemmistoryhmien kanssa poliittisen rintaman. Oikeiston kuolemanpartiot tappoivat sen jälkeen tuhansia rintaman jäseniä.

Kostotoimet pelottavat sissejä nytkin.

”Toivomme, ettei historia toista itseään ja meitä taas aleta tappaa. Valtio tarjoaa meille suojelua, mutta emme tiedä, mihin se riittää”, Mirian sanoo.

Rauhansopimuksen mukaan monet Farcin taistelijat välttävät vankilan, jos he tunnustavat rikoksensa. Se on useille kolumbialaisille kova paikka, kuten myös se, että Farc voi osallistua jatkossa politiikkaan poliittisena puolueena.

Mirian vastaa kysymykseen sissiarmeijan rikoksista vähän kiertäen.

”Meistä useat ovat istuneet tuomiomme. Farc tunnustaa uhrit, ja entiset sissit maksavat teoistaan tekemällä yhteiskunnallista työtä. Kaikki rangaistukset eivät voi tarkoittaa vankilaa”, Mirian sanoo.

Hänen oma unelmansa on saada opinnot valmiiksi ja elää yhdessä poikansa kanssa. Mutta mitä hän kaikkien viidakossa ja vankilassa vietettyjen vuosien jälkeen ajattelee ajoistaan sissien riveissä?

”Olen aina ollut hyvin vasemmistolainen. Vaikka olen nyt kaupungissa, en ole unohtanut maaseudulla asuvien kärsimystä. Tahdon taistella heidän puolestaan jatkossakin, mutta politiikan kautta”, Mirian sanoo.

Hän uskoo yhä asiaansa, mutta ei enää sotaan. Hän huomauttaa, että sekä sissien että armeijan riveissä on taistellut enimmäkseen maaseudun väestöä ja muita pienituloisia. Konfliktin tykinruokaa ovat olleet köyhät.

”Me olemme väsyneitä tähän turhaan sotaan. On aika olla perheen kanssa”, Mirian sanoo.