Kiinan yhden lapsen politiikan varjopuoli: Zhangin lapsi ei kuollutkaan – ensimmäisellä yrityksellä

Shandongissa asuva 29-vuotias kiinalainen Zhang Xin on kokenut karvaasti sen, mitä Kiinan yhden lapsen politiikka voi käytännössä tarkoittaa.

Viitisen vuotta sitten Zhang oli kotonaan pienen lapsensa kanssa. Mies oli rakennustyömaalla töissä. Zhang oli seitsemännellä kuulla raskaana.

Pihaan tuli 20–30 perhesuunnitteluviraston työntekijää. He veivät Zhangin mukanaan sairaalaan, missä häntä taivuteltiin tekemään abortti. Zhangilla kun oli jo yksi lapsi, eikä hänellä ollut valtion politiikan perusteella oikeutta toiseen. Mies yritti turhaan kerätä viranomaisten vaatimia maksuja, jotta perhe olisi välttynyt abortilta.

”Sitten he pistivät piikin vatsaani. Piikin piti tappaa lapsi. Se oli joskus illalla seitsemän tai kahdeksan aikaan. Synnytys alkoi yöllä, se kesti tunteja, se oli paljon vaikeampi ja kivuliaampi kuin ensimmäinen synnytykseni. Viideltä aamulla lapsi syntyi. Se oli tyttö, hyvin suloinen”, Zhang kertoo HS:n toimittajan, Kiinassa asuvan Mari Mannisen tuoreessa kirjassa ”Yhden lapsen kansa”.

”Tyttö ei ollutkaan kuollut. Se oli yhä elossa ja alkoi itkeä. Lääkäri upotti tytön vesisankoon. Sitten lääkäri vain käveli pois sanomatta mitään”, Zhang muistelee.

Manninen paneutuu kirjassaan Kiinan yhden lapsen politiikkaan, sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä rajoituksen aiheuttamaan kovaan inhimilliseen hintaan.

Vuosi sitten Kiina päätti siirtyä 35 vuoden jälkeen koko maassa kahden lapsen politiikkaan. Päätös tehtiin Kiinassa pakon edessä: 1,35 miljardin väestöstä huolimatta kiinalaisia ei synny tarpeeksi ja niin sanottu huoltosuhde uhkaa maan tulevaisuutta.

Heikentyvä huoltosuhde tarkoittaa sitä, että esimerkiksi eläkeläisiä kohden on yhä vähemmän työssä käyviä kansalaisia. Kiinan väestön on sanottu harmaantuvan, ennen kuin se pääsee länsimaiden tapaan rikastumaan ja nauttimaan kehityksen hedelmistä.

”Politiikan muuttamisessa Kiina on myöhässä noin 15 vuotta. Vaikka nyt syntyisi kuinka paljon lapsia, se ei paikkaa väliin jääneitä vuosia. Edelleen kymmenet miljoonat miehet jäävät ilman puolisoa ja työntekijöitä tulee olemaan liian vähän. Ongelma on sekin, että kiinalaiset ovat tottuneet yhden lapsen politiikkaan, eikä sitä millään valtion mahtikäskyllä voida muuttaa. Monet katsovat, ettei heillä yksinkertaisesti ole varaa toiseen lapseen”, Manninen kertoo.

Mannisen haastattelema Zhang oli vain yksi niistä miljoonista kiinalaisista, joille on tehty pakkoabortti tai jotka steriloitiin vauvakiintiöiden vuoksi. Mannisen mukaan pakkotoimia ei ole enää tehty paljon tämän vuosituhannen puolella, koska kiinalaiset ovat sopeutuneet myös maaseudullakin yhden lapsen politiikkaan. Myös valtiovalta on hillinnyt paikallisviranomaisten rajuimpia toimia.

Tehdyistä julmuuksista huolimatta on kenties hämmentävää, että mielipidetiedusteluiden mukaan enemmistö kiinalaisista on kannattanut yhden lapsen politiikkaa.

”Valtaosa kiinalaisista näyttää ajattelevan, että vaikka yhden lapsen politiikka aiheutti monia ongelmia ja sen varjolla syyllistyttiin julmuuksiin, niin silti se oli tarpeen”, Manninen sanoo.

Alun perin yhden lapsen politiikalla pyrittiin hyvään, kun 70-luvun lopulla Kiinan johto pelkäsi maan tukehtuvan ihmisiin. Äärimmäisen köyhää maata pelotti, mistä kaikille kansalaisille saadaan ruokaa. Kansalaisten elintasoa haluttiin nostaa, mutta se ei tuntunut mahdolliselta jos väestön annettaisiin kasvaa edelleen.

Siksi Kiina otti käyttöön ennennäkemättömät toimet ja siirtyi yhden lapsen politiikkaan. Kortteleihin ja työpaikoille määrättiin viranomaisia vahtimaan naisten vatsoja ja kuukautiskiertoa. Pakkoaborteista ja -steriloinneista tuli yleisiä maaseudulla. Vanhempia jäi kiinni tyttölasten tappamisesta, kun poikalasten katsottiin takaavan vanhempien tulevaisuus tyttöjä paremmin.

Manninen muistuttaa, ettei Kiina ollut suinkaan ainoa, joka pelkäsi 70-luvulla väestönkasvua. Myös muu maailma pelkäsi tuolloin väestön räjähdysmäistä paisumista. Kuvaavaa ajan hengelle on, että Kiina sai politiikastaan YK:n palkinnon.

”Silloin ei vielä tajuttu, mikä on yhden lapsen politiikan inhimillinen hinta. Länsimaissa on unohdettu se, millaisessa tilanteessa Kiina alkoi väestönkasvua rajoittamaan.”

Länsimaat ovat arvostelleet Kiinaa siksi, että yhden lapsen politiikka ja sen aiheuttamat pakkotoimet ovat ihmisoikeusrikkomuksia. Kiina on vastannut arvosteluun toteamalla, että sääntelyn vuoksi maailmassa on nyt 400 miljoonaa kiinalaista vähemmän.

Manninen kyseenalaistaa väitteen 400 miljoonasta kiinalaisesta. Todenmukaisempi luku on hänen mukaansa mahdollisesti 200 miljoonaa, sillä laskelmat on tehty väärin perustein. Manninen muistuttaa, että laskelmissa ei ole esimerkiksi huomioitu hedelmällisyysluvun pienentymistä luonnollisesti väestön vaurastumisen myötä.

Kiinalaiset ovatkin vaurastuneet menneinä vuosikymmeninä ennennäkemätöntä vauhtia ja heidän elintasonsa on noussut vuosi vuodelta. Manninen uskoo, että viiden vuoden kuluessa Kiina luopuu lapsisäätelystä kokonaan.

”Syntyvyyden rajoittamisesta ei ole enää mitään hyötyä Kiinalle. Rajoitukset ovat olemassa vain, koska maata johtava kommunistinen puolue on toitottanut yhden lapsen hyvyyttä. Rajoituksista on helpompi luopua askel askeleelta, jolloin maan johto pystyy säilyttämään kasvonsa.”

Hannah Dejong – vanhemmat hylkäsivät tyttärensä puistoon

Yhden lapsen politiikan vuoksi Kiinassa on vauvoja tapettu ja pieniä lapsia on hylätty kadulle, varsinkin jos lapsi on sattunut olemaan tyttö. Kaduilta heitä on pelastettu muun muassa orpokoteihin ja niistä monen tie on kulkenut adoption kautta länsimaihin.

Yksi heistä on amerikkalainen Hannah Dejong. Hänet löydettiin itkemästä noin yksivuotiaana Taivaan temppelin puiston penkiltä Pekingissä. Viranomaiset arvioivat lapsen iän ja antoivat hänelle nimen Cao Haofei. Tavallisesti kiinalaisten löytölasten korissa tai vaatteissa on mukana lappu, johon on kirjoitettu lapsen nimi ja syntymäaika. Hannah Dejongin mukana lappua ei ollut, kirjoittaa Mari Manninen kirjassaan Yhden lapsen kansa.

Hannah eli viisivuotiaaksi valtion orpokodissa Pekingissä, jonka jälkeen hänet siirrettiin sijaiskotiin. Sijaiskodissa Hannahia käytettiin seksuaalisesti hyväksi. 7,5-vuotiaana hänet adoptoitiin Yhdysvaltoihin teksasilaisperheeseen.

Hannah on nyt muuttanut takaisin Pekingiin ja yrittää löytää biologisia vanhempiaan.

”On niin paljon, mitä en tiedä. Miltä biologiset vanhempani näyttävät? Onko minulla siskoja tai veljiä? Mitä kädelleni tapahtui? Näihin kysymyksiin en saa vastausta, ennen kuin löydän heidät”, Hannah kertoo kirjassa.

Hän epäilee vanhempiensa hylänneen hänet, koska toisen käden neljä sormea olivat tynkiä jonkin onnettomuuden jäljiltä. Kättä oli leikattu, mutta vanhemmat kenties pelkäsivät, että käden hoitaminen tulee vaatimaan tulevaisuudessakin kalliita leikkauksia, Hannah arvelee. Aiemmin hän uskoi, että vanhemmat halusivat mieluummin pojan ja hylkäsivät vammautuneen tyttölapsen, koska pelkäsivät tämän jäävän naimattomaksi.

”En usko, että yhden lapsen politiikka oli paras ratkaisu Kiinalle, mutta kyllä sen ajan päättäjät yrittivät tehdä parhaansa Kiinan hyväksi. Silloin oli tarve vähentää väestönkasvua. Ilman yhden lapsen politiikkaa en olisi koskaan päässyt Yhdysvaltoihin. En ehkä edes Pekingiin, koska voihan olla, että vanhempani ovat jossain maakunnassa. Elämäni olisi aivan erilaista. En sitten tiedä, olisiko se parempaa vai huonompaa”, Hannah kertoo kirjassa.

Wang Maochen – suurperheen äiti halusi kostaa Kiinalle

Wang Maochenilla on miehensä Zhang Bozengin kanssa kiinalaisittain jättiläisperhe, sillä lapsia on seitsemän. Pariskunta halusi vastoin määräyksiä suurperheen, koska Wang ja Zhang yksinkertaisesti pitivät paljon lapsista. Myöhemmin suurperhe oli myös rouva Wang kosto Kiinan yhden lapsen politiikalle.

Vanhemmat suunnittelivat asian niin, että Wang piilotteli toista ja kolmatta raskauttaan. Naapuri auttoi kotona synnytyksessä ja tarkoituksena oli, että ylimääräisistä lapsista maksetaan myöhemmin asiaan kuuluvat sakot. Niitä ei kuitenkaan pystytty maksamaan, ja lapset jäivät ilman hukouta, asuinpaikkaoikeutta. Ilman hukouta ei ihmistä oikeastaan ole Kiinassa olemassa. Näitä hukouttomia mustia lapsia, kuten heitä Kiinassa kutsutaan, on maassa arviolta 25 miljoonaa.

Kun Wang tuli neljättä kertaa raskaaksi, hän pyysi perhesuunnitteluviranomaisilta aborttia. Se ei kuitenkaan onnistunut heti, ja Wang kiintyi odottamaansa lapseen.

Perhesuunnitteluviranomaiset tulivat kotikäynnille viikkoa ennen laskettua aikaa ja pakottivat Wangin sairaalaan. Hän neuvotteli abortin vastineeksi sen, että perheen toinen ja kolmas lapsi saisivat hukout. Näin sovittiinkin, ja lapsen päähän pistettiin piikki. Wang synnytti seuraavana päivänä kuolleen lapsen.

”Se oli täydellinen tyttövauva. Olin pitkään hyvin surullinen”, Wang kertoo kirjassa.

Sopimuksesta huolimatta toinen ja kolmas lapsi eivät saaneet hukouta. Se raivostutti Wangin, ja hän päätti tehdä niin monta lasta kuin halusi.

”Sanon omille lapsilleni, että älkää vaivatko muita ongelmillanne. Te olette lapsia, joiden ei pitäisi olla olemassa”, Wang toteaa.

Lopulta tänä vuonna, kaikki paitsi yksi lapsista oli saanut hukout sen jälkeen, kun Kiina höllensi perhesuunnittelua.

”Olen täynnä toivoa. Tuntuu kuin elämä alkaisi alusta”, yksi lapsista, Zedong, iloitsee.

Mari Manninen, Yhden lapsen kansa – Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret. Atena, 205 sivua.