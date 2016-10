Aleppon pommitukset pahenivat loppuviikosta – Yhdysvaltain ja Venäjän diplomaattisuhteet ovat ”kriittisessä tilassa”

Taistelut Syyrian Aleppossa ovat kiihtyneet viikon loppupuolella entisestään, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Tuoreiden väkivaltaisuuksien arvioidaan olevan pahimpien joukossa yli viisi vuotta kestäneen Syyrian sodan aikana.

AFP.n mukaan tykistötuli jatkui raskaana läpi lauantain vastaisen yön, kun Venäjän tukemat Syyrian hallituksen joukot hyökkäsivät kahdelta suunnalta alueille, jotka ovat Yhdysvaltain tukemien kapinallisten hallussa. Venäjä on jatkanut tuhoisia pommituksia länsimaiden vaatimuksista huolimatta.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö kuvaili pommituksia verilöylyksi. Syrian Observatory of Human Rights -järjestön mukaan kapinallisalueella kuoli perjantaina kaksikymmentä siviiliä, joista kuusi oli lapsia.

Syyrian valtiontelevision mukaan Länsi-Aleppossa kuoli perjantaina kapinallisten raketti-iskuissa viisitoista siviiliä.

Reutersin mukaan Venäjä oli perjantaina lähettämässä lisää sotalentokoneita Syyriaan.

Hyökkäysten yltyessä Venäjän ja Yhdysvaltain diplomaattisuhteet ovat lähellä luhistumista. Yhdysvaltain edustaja arvioi, että ne ovat kriittisessä tilassa mutteivät vielä täysin tuhoutuneet.

Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit John Kerry ja Sergei Lavrov ovat olleet loppuviikon tiiviissä puhelinyhteydessä. Venäläisen diplomaatin mukaan Venäjä oli valmis harkitsemaan uusia keinoja Aleppon tilanteen vakauttamiseksi.

Lavrov arvosteli kuitenkin Yhdysvaltoja siitä, että maa ei ole onnistunut erottamaan maltillisia kapinallisjoukkoja niistä, jotka Venäjä luokittelee terroristeiksi. Lavrovin mukaan tämä on johtanut siihen, että Nusran rintamana aiemmin tunnettu jihadistijärjestö on Yhdysvaltain suojelemana rikkonut aseleposopimusta, jonka Yhdysvallat ja Venäjä solmivat syyskuun alkupuolella.

”Meillä on yhä enemmän syitä uskoa, että aivan alusta asti tarkoituksena oli säästää Nusra ja pitää se mukana suunnitelma B:n – – varalta, kun olisi aika vaihtaa [presidentti Bashar al-Assadin ] hallinto”, Lavrov arvioi Britannian yleisradion BBC:n perjantaina julkaisemassa haastattelussa.

Kerry taas on ollut turhautunut siihen, ettei ole saanut Yhdysvaltain asevoimia kunnolla taakseen pyrkimyksissään Syyrian sodan lopettamiseksi.

The New York Timesin haltuunsa saamassa äänitallenteessa Kerry kertoi edellisviikolla New Yorkissa ryhmälle syyrialaisia hävinneensä väittelyn voimankäytöstä.

”Ongelma on, että venäläiset eivät välitä kansainvälisestä oikeudesta mutta me välitämme.”