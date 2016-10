Ulkoministeriö: Hollanti pahoitteli kohua ohjustestistä

Ulkoministeri Timo Soini on keskustellut puhelimessa Hollannin ulkoministerin Bert Koendersin kanssa, ulkoministeriö kertoi lauantaina iltapäivällä viestipalvelu Twitterissä.

Ulkoministeriön mukaan Koenders pahoitteli tapahtunutta, millä tarkoitetaan perjantaina puhjennutta kohua, joka liittyi Itä-Ukrainassa kesällä 2014 ammutun malesialaiskoneen turman rikostutkintaan.

UMI #Soini: Suomen ja Alankomaiden ulkoministerit keskustelivat puhelimitse perjantaina. UMI Koenders pahoitteli tapahtunutta. — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) October 1, 2016

Soini ei lauantaina halunnut kommentoida asiaa twiittiä enempää, ulkoministerin esikunta kertoi HS:lle.

Tällä viikolla tuli julkisuuteen, että Suomi on auttanut Hollantia tutkinnassa. Hollanti on pyytänyt Suomelta apua erityisesti siksi, että Suomella on venäläisvalmisteinen Buk-ohjusjärjestelmä. Alusta alkaen on oletettu, että kone ammuttiin alas nimenomaan Bukilla. Keskiviikkona väliraporttinsa julkaissut kansainvälinen tutkintaryhmä ilmoittikin todisteiden osoittavan, että kone ammuttiin Venäjältä Itä-Ukrainaan tuodulla Bukilla.

Suomessa on muun muassa tehty koe, jossa räjäytettiin testioloissa Buk-ilmatorjuntaohjus. Sen tiedot ja sirpaleet on lähetetty Hollantiin.

Perjantaina ryhmänjohtaja Gerrit Thirty sanoi HS:lle, etteivät Suomessa tehdyn testin tulokset ole kansainvälisen tutkijaryhmän käytössä, koska Suomi ei ole antanut lupaa jakaa Hollannille lähettämiään tietoja kansainväliselle ryhmälle.

Uutisen jälkeen presidentti Sauli Niinistö piti asiasta tiedotustilaisuuden, jossa myös Soini oli paikalla.

Niinistön mukaan Suomi ei ole vastannut viimeiseen, viime keväänä tulleeseen, pyyntöön, jossa Hollanti toivoi lisätietoja järjestelmästä ja lupaa jakaa tietoa kansainväliselle ryhmälle.

Niinistön Suomi kuitenkin oletti, että jo lähetetyt tiedot olisivat myös kansainvälisen ryhmän hallussa.

Tietopyyntöihin vastaaminen on Niinistön mukaan hidasta, koska pyyntöjä pitää verrata aina hankintasopimukseen, jolla Bukit aikanaan hankittiin Venäjältä. Siinä on tiukkoja salassapitoehtoja.

Niinistö myös sanoi, että Hollanti oli pyytänyt Suomea olemaan hiljaa tutkinnasta.

Tiedotustilaisuus nousi uutiseksi myös Hollannissa, jossa Suomen kerrottiin olevan ”raivoissaan”.